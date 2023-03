Champions League Porto-Inter: come vedere la partita con telecronaca italiana dall’estero

In questa breve guida scopriremo come vedere la partita di Champions League Porto-Inter con telecronaca italiana dall’estero. Vediamo come fare

Le ultime partite di ritorno degli ottavi di Champions League sono ormai alle porte e anche le ultime squadre che passeranno il turno stanno per essere decretate. Il Milan, che è riuscito a strappare il biglietto di qualificazione settimana scorsa, attende al varco le altre due italiane, Inter e Napoli, che affronteranno le loro dirette avversarie rispettivamente martedì e mercoledì.

Fiduciosi del risultato dell’andata, gli uomini di Inzaghi non potranno comunque abbassare la guardia e, anziché accontentarsi di un pareggio, si recheranno nella città portoghese con la voglia di vincere. Il match sarà trasmesso in diretta su Canale 5 e sui canali streaming di Mediaset, che purtroppo non sono raggiungibili dall’estero. Scopriamo dunque come vedere la partita Porto-Inter di Champions League dall’estero con telecronaca italiana che vedrà opposte le due squadre per uno degli ultimi posti per i quarti del torneo.

Come possiamo vedere la partita di Champions League Porto-Inter con telecronaca italiana se siamo all’estero?

Prima di proseguire con questa guida è giusto fare una precisazione. Sia che noi ci troviamo in Italia, o in qualsiasi altro paese del mondo, possiamo comunque seguire tutti i servizi streaming, a pagamento e non, anche se non sono disponibili dove ci troviamo in quel momento. Tutto quello di cui avremo bisogno è solamente una VPN (Virtual Private Network), ovvero una rete privata virtuale, che ci permetta di cambiare la nostra geolocalizzazione senza muoverci di un passo dalla nostra postazione.

In questo modo saremo in grado, ad esempio, di usufruire dei servizi gratuiti presenti in una nazione anche se noi ci troviamo dall’altra parte del mondo. Tuttavia, questa non è l’unica funzione che ci offrono queste reti virtuali. Grazie a questi servizi, infatti, saremo in grado di proteggere i nostri dati sensibili dai vari tracker presenti sui siti, ma saremo protetti anche dai vari malware.

NordVPN è la chiave

Tutto quello di cui abbiamo bisogno è una VPN e noi di tuttote.it vi suggeriamo NordVPN, una fra le migliori VPN presenti attualmente sul mercato. In questo periodo inoltre tutti i piani d’acquisto sono interessati da un importante sconto fino al 59%, con la possibilità di avere dai 3 ai 12 mesi in più gratis, a dei prezzi veramente bassi. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo al sito ufficiale di NordVPN.

Oltre a questa partita potrete vedere anche altri sport gratuitamente senza pagare servizi terzi. Potrete seguire, ad esempio, la seconda gara della F1, che si terrà domenica in Arabia, semplicemente impostando la posizione in Svizzera. Nella nazione transalpina, infatti, il mondiale automobilistico è trasmesso in chiaro sulle TV, senza bisogno di pagare ulteriori abbonamenti. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla nostra guida. Stesso discorso vale anche per altri sport che sono trasmessi in chiaro in altri paesi.

Per questa breve guida è ormai tutto. Cosa ne pensate di questo stratagemma per seguire la telecronaca italiana anche dall’estero? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news relative all’universo web e social, continuate a seguire tuttotek.it!