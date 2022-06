Taiko no Tatsujin Rythm Festival: i dettagli sul pre-order e le novità del gioco

Bandai Namco è pronta a lanciare Taiko no Tatsujin Rythm Festival nei prossimi mesi: ecco i dettagli sulle novità presenti nel gioco e sul pre-order

Suonare uno strumento musicale può risultare ostico per molti: a seconda dello strumento che si desidera usare, ci vogliono anni per imparare la tecnica in modo accettabile, e spesso ci si trova anche a seguire delle dispendiose lezioni per poterla utilizzare. Fortunatamente, per coloro che non hanno voglia, tempo o non si sentono appagati da questo genere di attività, esiste una via alternativa per sperimentare l’ambiente della musica senza dover per forza possedere uno strumento musicale (almeno non nel senso stretto del termine).

Tra Guitar Hero, Rockband, Osu e altri rythm game di questo tipo, uno dei titoli più intramontabili di tutti è senza alcun dubbio Taiko no Tatsujin. Proprio questo gioco tornerà presto in auge dopo diversi anni d’assenza con Taiko no Tatsujin Rythm Festival, annunciato da Bandai Namco in questi giorni, rilasciando anche alcune informazioni sulle novità del gioco e sulla disponibilità dei pre-order.

Taiko no Tatsujin Rythm Festival: i pre-order e le novità del gioco

La serie di Taiko no Tatsujin ha trovato il suo inizio del 2001, e da quell’anno si è mostrato spesso come uno dei titoli più apprezzati dalle fronde di appassionati di giochi ritmici. Taiko no Tatsujin Rythm Festival permetterà ai giocatori di affinare le loro abilità di batteristi o d’esperti percussionisti, mettendo a loro disposizione ben 76 brani all’interno del gioco e, novità più importante, garantirà l’accesso gratuito di 7 giorni attraverso il Taiko Music Pass. I giocatori dovranno abbonarsi ad esso per accedere a oltre 500 brani aggiuntivi e aggiornamenti mensili che porteranno ulteriori canzoni nella scaletta. In più, chi ha già giocato Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun potrà ricevere 3 brani bonus, insieme ad alcuni oggetti per la personalizzazione. Prima di parlare dei pre-order, sottolineamo un’altra novità a tema Taiko no Tatsujin Rythm Festival, la serie animata dedicata “Taiko no Tatsujin: The Anime”, già accessibile su YouTube.

La serie in questione tratterà di Kotaro e dei suoi amici, tutti decisi nel diventare maestri Taiko grazie all’aiuto di DON-chan e altri personaggi del celebre franchise. Come sempre, la modalità Storia condurrà l’utenza lungo il viaggio per diventare dei Drum Master, e i fan avranno anche modo di mostrare le loro capacità agli altri attraverso battaglie online o con amici nella modalità Party, guadagnando Don-Coins con cui ottenere oggetti per la personalizzazione. Taiko no Tatsujin Rythm Festival sarà disponibile a partire dal 14 ottobre su Nintendo Switch, e i pre-order sono aperti con due diverse edizioni, la Standard Edition ed il Taiko Drum Set Edition, che contiene il gioco e i Tatacon. Un’edizione Digital Deluxe sarà disponibile più avanti e conterrà la Standard Edition con 90 giorni di accesso al Taiko Music Pass.

