Road to Wonder: parte 1, retro-recensione Super Mario Land

Altro pezzo da novanta di Nintendo, altro “Road to”: in attesa dello strambo Wonder, si parte con una retro-recensione di Super Mario Land

Dopo l’esperimento con il quale abbiamo atteso (ben volentieri) Tears of the Kingdom, abbiamo pensato bene di rispolverare la macchina del tempo per un “Road to” nelle settimane che ci separano da Wonder, partendo con una retro-recensione di Super Mario Land per Game Boy. Questi appuntamenti, ad eccezione dell’ultimo che leggerete sabato 14 ottobre, sono accomunati da una costante: il delirio e la stranezza che li separano dagli altri platformer marieschi. Non ci fermeremo prima del 20 ottobre (day one di Super Mario Bros. Wonder), dopo il quale non potremo far altro che attendere Super Mario RPG. In compagnia del platformer, naturalmente, magari tra una riga della recensione e l’altra. Bando alle ciance, però: di stramberie da raccontare ne abbiamo parecchie, per cui è il caso di muoverci…

“Oh, Daisy” | Road to Wonder: retro-recensione Super Mario Land

Con il compianto Gunpei Yokoi (papà dei Game & Watch e del Game Boy stesso) al timone di Super Mario Land, primo vero titolo “strano” della saga, è quasi normale che il nostro oggetto di (retro) recensione si allontani dai dogmi imposti da Shigeru Miyamoto quanto basta da spianare a Wonder una strada lastricata di stramberie. Partiamo proprio dalla trama: per la prima volta (più o meno, come vedremo settimana prossima), Bowser non c’entra nulla con i conflitti al centro del pretesto narrativo. Al suo posto, l’alieno Tatanga ha rapito la regnante di un altro mondo: Daisy, sovrana della bizzarra Sarasaland. Non ci avrebbe stupito se in seguito avessimo visto “Regno dei Fiori” come traduzione ufficiale, visto il noto simbolo di Daisy, ma ironicamente il titolo che la renderà giocabile per la prima volta in un platformer principale (Run permettendo) è anche quello che introduce un Regno dei Fiori vero e proprio.

Lo stretto indispensabile | Road to Wonder: retro-recensione Super Mario Land

Gli intenditori del retrogaming stanno recentemente rivalutando sbavature ed errori di gioventù del titolo, ribattezzando gli angoli da smussare di questo diamante grezzo come minimalismo. In linea di massima, almeno a livello superficiale il gioco si pone come controparte portatile di Super Mario Bros. per NES. In altre parole, dunque, rimane l’inerzia indispensabile per ogni salto, così come anche il minimo sindacale in fatto di gameplay: funghi per diventare grandi, forti e agili, nonché incassare un colpo in più; tubi in cui intrufolarsi per accedere ad aree secondarie; e, in generale, quanto basta da rendere Mario… beh, Mario. Ma il senso di familiarità, per gli amanti dell’idraulico, si ferma qui.

Cosa c’era in quel funghetto? | Road to Wonder: retro-recensione Super Mario Land

Di alieno non c’è solo Tatanga; in un certo senso, il feel “sbagliato” del gioco è tangibile già nei primi istanti. Nel suo sopracitato minimalismo, il mondo di Sarasaland con poche linee appena abbozzate evoca un mondo del tutto diverso, più esotico rispetto alle colline tondeggianti a cui i fan sono abituati. Palme, piramidi, geroglifici nelle ambientazioni filo-africane, per poi passare al regno di Chai dalle influenze più marcatamente asiatiche. Il tutto strizza l’occhio alla realtà, come i moai del regno Easton (Isola di Pasqua) e le sfingi sputafiamme al termine del mondo Birabuto (o meglio Piraputo nell’originale giapponese, fusione delle traslitterazioni Piramido – piramide – ed Ejiputo – Egitto). I dogmi marieschi sarebbero arrivati più tardi (e manco troppo), ma ne riparleremo tra due settimane.

Su misura | Road to Wonder: retro-recensione Super Mario Land

Per quanto forse possa disorientare oggi che il tradizionalismo nel franchise del baffone regna sovrano, a suo tempo il gioco vantava un grande punto di forza. La presenza di meno capisaldi permise infatti a Gunpei Yokoi di confezionare un gioco creato appositamente con l’hardware in mente. I risultati si vedono: niente “screen crunch”, una volta tanto, con pericoli perfettamente visibili e prevedibili. La verticalità che consegue da uno schermo più “quadrato”, poi, comporta la necessità di un potenziamento più contestualizzato: il Superball, che non avremmo rivisto nella saga fino a Maker 2 pochi anni fa, che sostituisce Mario Fuoco con delle sfere capaci di rimbalzare verso l’alto (qui sotto).

Top of the Pops | Road to Wonder: retro-recensione Super Mario Land

Che Daisy sia nata per esigenze di hardware (i capelli biondi di Peach sarebbero stati impossibili su console portatile, almeno tanto quanto le labbra di Mario in Donkey Kong nove anni prima) tanto quanto Luigi in Mario Bros. è palese. Certo, i due sono fatti l’uno per l’altra sin dal principio, in tal senso, ma non è solo questa l’innovazione nata nel gioco. Per la prima volta, infatti, Mario ha dei mezzi di trasporto: l’aereo Sky Pop e il sottomarino Marine Pop, identici tra loro ai fini del gameplay. Non avremmo più rivisto delle simili fasi da shoot-em-up in un titolo della serie, almeno non prima, se ci concedete un po’ di ridondanza, di Super Mario Maker con l’Auto Clown Koopa.

Mica-moto | Road to Wonder: retro-recensione Super Mario Land

Il fatto che il seguito avrebbe reintrodotto certi dogmi si evince dal dream team che ha curato il gioco, capitanato da Gunpei Yokoi. Agli spartiti, ad esempio, abbiamo lo stesso musicista di Metroid: Hirokazu “Hip” Tanaka, uno dei pochi tra i grandissimi compositori nipponici a cui non abbiamo dedicato una puntata di Musica & Videogiochi. A dargli manforte, Satoru Okada (Metroid, più molte produzioni portatili della Grande N) e Hirofumi Matsuoka (Metroid e WarioWare). Tutti fautori (e fattori) di una delle produzioni più anticonformiste tra quelle interne al Colosso di Kyoto.

Tiro in porta al primo minuto

Non è che il Game Boy avesse tanto da dimostrare, almeno in quel 1989 che vide anche i natali di chi vi scrive. I Game & Watch nacquero da un’idea di Yokoi osservando un pendolare intento a giocherellare con la calcolatrice in treno; estendere il tutto ai 160 pixel per 144 era solo il passo più logico. Ma pur con una premessa vincente già in partenza, occorrevano due titoli di lancio con cui distinguersi. Uno è stato Tetris. L’altro, nel suo minimalismo quasi iconoclasta, è Super Mario Land. La dimostrazione tangibile di un gioco capace di entrare nell’olimpo dei migliori, insieme a Link’s Awakening e Pokémon, per merito della sua ingenuità pionieristica.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi quali altri “Mario strani” abbiamo scelto in attesa del 20 ottobre, day one del gioco? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.