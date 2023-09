Road to Wonder: parte 2, retro-recensione Super Mario Bros 2

La nostra “Road to” parte per il mondo onirico: tappa a Subcon, sognando la recensione di Wonder con le bizzarrie di Super Mario Bros 2

Con il debutto dell’idraulico su Game Boy, la nostra Road to Wonder riparte con un titolo del buon vecchio baffone che non sarebbe dovuto nascere come tale: Super Mario Bros 2, oggetto odierno di retro-recensione. Come sempre, le nostre sono più retrospettive, che ogni “Road to” (DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto permettendo) lega con un argomento in comune. Quello del mese in corso, almeno per questo appuntamento e per il prossimo, è quello dei platformer più strani e bizzarri con protagonista Mario a cui abbia dato vita la Grande N. E lasciatecelo dire, quello di oggi ha tutte le carte in regola per qualificarsi. A partire dalla sua genesi scorrelata dal Regno dei Funghi!

Altro che il club di letteratura | Road to Wonder: retro-recensione Super Mario Bros 2

Super Mario Bros 2 (di cui omettiamo il puntino per evitarvi di incappare nel nostro articolo se state cercando una recensione di Wonder in largo anticipo – fidatevi), infatti, deve le sue stranezze a un gioco completamente diverso. Trattasi di Yume Kojo: Doki Doki Panic, ideato comunque da Shigeru Miyamoto ma ambientato in un mondo perfettamente contestualizzato. Se dobbiamo al titolo l’ingresso dei Tipi Timidi e di Strutzi nel pantheon mariesco è a causa del “vero” sequel del primo platformer a scorrimento laterale del baffone, ribattezzato The Lost Levels dopo l’uscita in occidente della raccolta All-Stars. Viceversa, il cambio del cast con gli eroi del Regno dei Funghi ha portato il mondo di gioco a diventare la dimensione onirica di Subcon, mentre il gioco è uscito in Giappone come… Super Mario USA.

Di sana pianta | Road to Wonder: retro-recensione Super Mario Bros 2

Va da sé che il gameplay altera di parecchio i dogmi del baffone. Saltare in testa ai nemici non serve a sconfiggerli istantaneamente con un rimbalzo, bensì consente di raccogliere loro tanto quanto gli ortaggi dal terreno. E i quattro personaggi giocabili, sostituiti con Mario, Luigi, Peach e Toad, godono della grande innovazione (per l’epoca) introdotta dal gioco: quattro stili di gioco diversi. Forse è da qui che è nata la tradizione di un Mario tassativamente bilanciato, ma di sicuro è proprio quest’avventura ad aver introdotto i salti astronomici di Luigi, la planata di Peach e i saltelli smorzati di Toad. Non avremmo rivisto un intero quartetto giocabile, con annesse abilità peculiari, fino al lancio di Nintendo DS e al capolavoro per Wii U, 3D World.

Fuga dal mondo dei sogni | Road to Wonder: retro-recensione Super Mario Bros 2

Se il gameplay di base è tanto alterato, il level design lo segue di pari passo. Improvvisamente trova posto uno scorrimento meno convenzionale, che ci porta a livelli più densi di verticalità. Ci si arrampica sui viticci, si raccolgono rape per attaccare i nemici, si va occasionalmente da destra a sinistra… e altri elementi del passato fanno capolino sotto mentite spoglie. Sporadicamente, infatti, capita di potersi infilare in alcuni vasi come se fossero dei tubi. In altre occasioni, invece, trovano posto delle pozioni capaci di creare porte che conducono a stanze segrete, nelle quali riecheggia (nella prima istanza di nostalgia nella storia mariesca) il tema del mondo 1-1. Legami tenui con i canoni precedenti, come lasciapassare per un gioco quanto mai sperimentale.

“This is as far as you go!” | Road to Wonder: retro-recensione Super Mario Bros 2

Oltre ai Tipi Timidi, solo Strutzi (o “Birdo” in inglese, nonché “Catherine” in giapponese) è un membro dalla presenza consistente negli spinoff di Mario. E non abbiamo usato la parola “membro” di proposito, ma va specificato che il genere di Strutzi è da sempre stato materia di discussione: le prime descrizioni ufficiali del personaggio parlano di un dinosauro “confuso”, da cui il fiocco in testa. Il boss di fine livello ha ricevuto una voce indiscutibilmente femminile nella riedizione Super Mario Advance (“La strada per te finisce qui!”, ricorderanno gli anglofoni), mentre i vari titoli del franchise tendono ad accoppiare Strutzi con Yoshi (in quanto entrambi rettili in grado di deporre uova). Il che è bizzarro, considerando che (come svelato dal finale del gioco) tecnicamente lei e i Tipi Timidi nascono da un sogno di Mario.

“Warts and all” | Road to Wonder: retro-recensione Super Mario Bros 2

Il discorso cambia per l’antagonista di fine gioco, Wart (letteralmente verruca), mai più rivisto al di là di repentine menzioni nei giochi museali della Grande N. Non che ci sia molto da dire su di lui; è il sovrano onirico da deporre, con la forza, al termine del livello conclusivo. La sua comparsata in Super Smash Bros. Ultimate lo vede come uno dei tanti Spiriti da collezionare presenti nel gioco, interpretato da King K. Rool. Ma al di là di una fugace apparizione come negoziante in The Legend of Zelda: Link’s Awakening (con il nome giapponese, Mamu), la sua esistenza nel mondo di Mario termina quando gli eponimi abitanti di Subcon lo accompagnano fuori dal castello.

Atmosfera | Road to Wonder: retro-recensione Super Mario Bros 2

Provate a pensarci un attimo: anche contando ciò che ci attende a fine ottobre, cosa può essere tanto strano e disorientante da essere possibile, per Mario, soltanto in un sogno? Il tutto si traduce come una variante videoludica di una delle principali ispirazioni di Miyamoto: Alice nel Paese delle Meraviglie. Chiunque abbia familiarità con il romanzo di Lewis Carroll (o gli adattamenti disneyani del 1951 e del 2010) saprà bene che lo spettro onirico segue la logica dei sogni, alternando vivaci atmosfere al miele a distorsioni da incubo. Un dualismo, questo, che il gioco abbraccia a piene mani, passando dalle colline semoventi alle porte viventi che inghiottono l’avatar del giocatore alla fine di ogni livello.

Eredità

Si possono dire tante cose di Super Mario Bros. 2, ma di certo non che il suo anticonformismo sia mai stato malriposto. A posteriori, il gioco da solo ha impedito alla serie di divenire dogmatica come lo sarebbe stata se The Lost Levels fosse stato l’unico, vero secondo Mario della saga. Il terzo capitolo su NES ha riproposto il Regno dei Funghi, ma con una veste grafica clamorosamente tirata a lucido e una variazione sul tema (l’idea di ambientare l’intero gioco all’interno di una recita teatrale). A parte questo merito non certo da poco, Wonder ha rispolverato la possibilità di caricare i salti abbassandosi, come dimostra l’apposita spilla. Qualcosa vorrà pur dire!

Ora sta a voi dirci la vostra: in attesa del day one il 20 ottobre, quale platformer del baffone vorreste rivisitare? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.