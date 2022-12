Calendario Nintendo Switch #24: micro-recensione WarioWare Get It Together!

Il Calendario di Nintendo Switch procede spedito: la seconda (ri-)recensione dell’Avvento ci riporta al delirante WarioWare Get It Together!

Dopo Chocobo GP, il Calendario di Nintendo Switch torna a bomba su un gioco già in passato oggetto di recensione da parte di chi vi scrive: WarioWare Get It Together!, rigorosamente con punto esclamativo. Si sarà guadagnato un titolo tanto entusiasta? Visto il supporto post-lancio decisamente più fiacco delle nostre aspettative, verrebbe da dire di no, ma come primo assaggio della serie può essere l’ideale per dare un’idea ai neofiti dei toni da cui aspettarsi da altri esponenti. Nuovi fan che, va detto, potrebbero innamorarsi ulteriormente di questa IP se questo primo dardo andasse effettivamente a segno.

WarioWare Get it Together, seconda recensione del Calendario di Nintendo Switch

L’idea dietro qualsiasi WarioWare resta fondamentalmente intatta anche in Get It Together: capire cosa dobbiamo fare e, nell’arco dei pochi secondi a nostra disposizione nel minigioco, farlo. La presenza del cast in qualità di roster effettivamente giocabile ci permette di interagire con i folli microcosmi montati ad arte per ogni istante di frenetica azione, ma con due conseguenze spiacevoli. La prima, prevedibilmente, consiste nella perdita dell’immediatezza dei precedenti capitoli proprio a causa dei nuovi intermediari. La seconda, diametralmente opposta, è una parvenza di platformer a malapena tangibile.

Detto questo, il compromesso fa degnamente il suo lavoro. Questa è un’esperienza cucita su misura, prevalentemente, per il gioco in modalità portatile. Se volete trattarvi bene o disponete di Switch ma non delle precedenti console portatili, spiluccare un po’ qua e là dal buffet offerto dal gioco è anche il modo ideale di toglierlo dal vostro backlog. In caso contrario, però, esistono molti altri esponenti della serie che ne mantengono ben più intatta l’identità, come Touched! e Do It Yourself su Nintendo DS o, su console fisse, l’episodio per Wii Smooth Moves. Non bruciatevi l’episodio Switch tutto d’un fiato, però: ben presto finirete per volerne ancora.

