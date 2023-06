Top 20 videogiochi più venduti di sempre | Classifica

Qual è la classifica dei videogiochi più venduti di sempre? Ci pensiamo noi a togliervi il dubbio: ecco la top 20 dei videogiochi più venduti di sempre

Qualcuno li reputa una perdita di tempo inutile, altri prodotti con un impatto artistico elevato alla pari di film e quadri, altri ancora si approcciano a loro in maniera del tutto indifferente. Ma una cosa è certa: i videogiochi, in qualche maniera, detengono il curioso potere di riuscire ad accompagnare per lungo tempo tante persone in una porzione considerevole delle loro vite. Tanti però prediligono il gioco offline per un'avventura privata e intrigante, per condividere un momento intimo ma impegnativo. Ma quali sono i 20 videogiochi più venduti e quindi giocati di sempre?

Fuori dalla top 10 | Top 20 videogiochi più venduti di sempre

All’ultimo – ma non di certo per importanza – posto di questa speciale classifica c’è la saga di Pro Evolution Soccer, il prodotto calcistico di KONAMI che per anni ha avuto quasi il monopolio dei giochi di calcio e che ha venduto circa 111 milioni di copie. In diciannovesima piazza c’è la saga di Star Wars con 124,37 milioni di vendite, mentre al 18° posto troviamo un’altra saga videoludica amatissima, ovvero The Legend of Zelda, con 128,94 milioni. A pari merito al 16° posto due videogiochi sportivi, ovvero Madden NFL (130 milioni) e NBA 2K (ovviamente con le stesse copie vendute). Piazza numero 15 invece per la saga di Resident Evil, con 142 milioni di copie vendute. Al 14° posto troviamo Need for Speed (150), al 13° Sonic (173), al 12° Final Fantasy con 173,41 milioni. I posti dalla posizione numero 11 alla numero 9 sono tutti a parimerito. Si tratta di Assassin’s Creed, The Sims e Lego Games, che hanno venduto un totale di circa 200 milioni di copie.

I videogiochi più venduti in assoluto

Entriamo nel vivo. All’ottavo posto troviamo la serie dei videogiochi di Wii Sports su Nintendo, che dalla loro uscita nel 2006 hanno venduto circa 207,41 milioni di copie in tutto il mondo. Con 238 milioni di copie invece la posizione numero 7 è agguantata da Minecraft, fenomeno relativamente recente nel mondo del PC gaming ma in grado di catturare tantissimi videogiocatori di ogni età. Alla posizione numero 6 quella che è diventata la saga calcistica videoludica più venduta di sempre: parliamo ovviamente di FIFA, con Electronic Arts che ha reso via 325 milioni di copie. La top 5 inizia invece con Grand Theft Auto, una delle saghe di videogiochi più amate di sempre: lo testimoniano anche i 385 milioni in copie vendute da Rockstar Games. Quarto posto e medaglia di legno invece per la saga di Call of Duty, capace di vendere 400 milioni di copie.

La top 3 ha inevitabilmente un sapore molto retrò che forse la rende ancor più bella. Al terzo posto troviamo i giochi della saga dei Pokemon, con ben 440 milioni di copie vendute finora. Al secondo posto ecco invece i giochi sul Tetris, il puzzle game più famoso di sempre, con 495 milioni di copie. Medaglia d’oro e primo posto per l’unico e solo trionfatore: Super Mario Bros, che distrugge letteralmente la concorrenza con 826,38 milioni di copie vendute dalla sua uscita. E’ senz’altro questa la saga videoludica più amata e giocata di sempre. Dalla sezione videogiochi è tutto, continuate a seguirci!