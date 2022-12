Il 2023 si avvicina ormai a passi da gigante, e in questo articolo vogliamo andare a vedere con voi la nostra top 5 di esclusive Xbox Series X | S in uscita nel corso dell’anno venturo, o perlomeno speriamo

Il 2022 è stato un anno videoludico sicuramente impressionante sul fronte della scorsa generazione di console, meno per PS5 e Xbox Series X che, a causa anche della scarsità di hardware in circolazione, hanno faticato a tirar fuori esclusive next-gen vere e proprie degne di nota. L’anno venturo dovrebbe (e sottolineiamo, con una punta di speranza, dovrebbe) essere quello di svolta: o la “next-gen” tira fuori gli attributi, oppure saranno davvero guai. Con uno sguardo molto speranzoso, insomma, ci prepariamo a gettarci nel 2023, che già da ora sembra mostrarsi molto ricco in termini di esclusive console. Abbiamo dunque pensato a una serie di tre articoli, uno per ogni grande azienda, dedicati ai videogiochi esclusivi per ciascuna che usciranno (o perlomeno speriamo) nel corso del prossimo anno. Terminiamo, dopo Sony e Nintendo, con Microsoft!

La top 5 di esclusive in arrivo nel 2023 su Xbox Series X | S secondo tuttoteK!

Prima di proseguire con la nostra Top 5 di esclusive Xbox Series X | S in arrivo nel 2023, vogliamo spiegarvi le regole del gioco. Questo articolo si basa su assolutamente nulla di concreto, visto che ovviamente i cinque giochi che vedrete qui di seguito non sono ancora usciti in forma completa. Questo vuol dire che siete di fronte ad un qualcosa basato esclusivamente sulle nostre aspettative, speranze e hype. Inoltre, non sono presenti giochi multipiattaforma, sebbene quasi tutti i concorrenti usciranno anche su PC: escludiamo dunque a prescindere un Hogwarts Legacy, un Dead Space Remake o tanti altri titoli che trovate nella nostra lista dei Migliori giochi in uscita nel 2023. Detto ciò, iniziamo!

5. Forza Motorsport | Xbox: Top 5 esclusive Series X | S in uscita nel 2023 (speriamo)

Abbandonando la numerazione classica, per la quale questo capitolo sarebbe comunque l’ottavo, Forza Motorsport sembra quasi voler simboleggiare un reboot per la serie esclusiva di Microsoft. Annunciato nel luglio del 2020 nel corso dello Showcase, la declinazione più simulativa della serie di Forza, sviluppata da Turn 10 (a differenza di Horizon, prettamente arcade e sviluppata da Playground Games) sembra essere, da quel che è stato mostrato finora, in forma smagliante. E non vediamo l’ora di poterci davvero mettere le mani sopra.

Forza Motorsport è ancora TBA, ed uscirà in esclusiva console Xbox Series X | S e PC.

4. Redfall | Xbox: Top 5 esclusive Series X | S in uscita nel 2023 (speriamo)

Sviluppato da Arkane Studios (e già questo ci fa aumentare la salivazione), Redfall è uno sparatutto in prima persona che verrà pubblicato da Bethesda, acquisita, nel corso del 2021, da Microsoft. Annunciato nel corso dell’E3 2021, il gioco è ambientato nell’omonima città fittizia di Redfall, localizzata nel Massachusetts, in cui, a seguito di un esperimento scientifico fallito, gli abitanti si sono ritrovati invasi da orde di vampiri. Potremo scegliere fra quattro diversi protagonisti, ciascuno con le sue abilità, per tentare di sopravvivere.

L’uscita di Redfall è prevista per il Q1/Q2 2023, sempre in esclusiva Xbox Series X | S e PC.

3. Avowed | Xbox: Top 5 esclusive Series X | S in uscita nel 2023 (speriamo)

E3 2020. Obsidian Entertainment (Fallout New Vegas, The Outer Worlds, Pentiment) annuncia un nuovo ambizioso progetto chiamato Avowed. Ambientato nello stesso universo di Pillars of Eternity, di cui però riprende solo l’ambientazione, Avowed è un RPG in prima persona di cui si è visto molto poco, ma che ha saputo già affascinare molti e che, stando agli sviluppatori, punterà ad essere un titolo “alla Obsidian”: non è un team particolarmente numeroso, questo è vero, ma la perizia e l’attenzione posta nella gran parte dei loro titoli rende Avowed uno dei titoli che aspettiamo maggiormente in questo 2023.

Purtroppo anche Avowed è ancora TBA, ma ci aspettiamo almeno una finestra temporale nel corso dei prossimi 12 mesi. Si parla sempre di esclusiva Xbox Series X | S e PC.

2. Senua’s Saga: Hellblade II | Xbox: Top 5 esclusive Series X | S in uscita nel 2023 (speriamo)

Annunciato e poi sparito, Senua’s Saga: Hellblade II è stata una (se non “LA”) sorpresa più grande dopo l’acquisizione di Microsoft, nel 2018, di Ninja Theory. La casa di Redmond lo mostrò per la prima volta nel corso dei The Game Awards 2019, ed ha recentemente confermato di aver terminato il motion capture di tutti gli attori presenti. Un progetto molto più ampio ed ambizioso rispetto al già amatissimo prequel, che ha saputo emozionare pubblico e stampa nel lontano 2017. Siamo stati dunque ingiusti in apertura di questo paragrafo: coi tempi, effettivamente, Ninja Theory ancora ancora ci sta. Siamo noi che fremiamo per qualche dettaglio (e un po’ di gameplay!) aggiuntivo, nonché una data d’uscita, che ci aspettiamo per questo 2023.

Senua’s Saga: Hellblade II è ancora TBA, ed uscirà in esclusiva per Xbox Series X | S e PC.

1. Starfield | Xbox: Top 5 esclusive Series X | S in uscita nel 2023 (speriamo)

Prima posizione di questa Top piuttosto telefonata e prevedibile: Starfield. Non che ci sia molto da dire: annunciato nel corso dell’E3 2018, Starfield si è mostrato soltanto lo scorso anno e promette di essere “Skyrim nello spazio”, come riferito dallo stesso Director Todd Howard. Sviluppato da Bethesda Game Studios, Starfield è la primissima esclusiva veramente attesa che la casa di Redmond ha messo sul piatto dopo la chiacchieratissima acquisizione di Zenimax. E forse sarà davvero il titolo di punta per il 2023 di una Microsoft che ha ancora tantissimo da dimostrare, sul fronte esclusive.

Starfield è (pensate un po’!) ancora TBA, ma abbiamo buone speranze che si possa saper presto una data d’uscita.

Attendiamo!

E questa era la nostra Top 5 delle esclusive per Xbox Series X | S in arrivo nel corso del 2023 (o perlomeno speriamo). Fateci sapere quali sono i vostri cinque titoli Sony più attesi per il prossimo anno, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!