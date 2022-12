Il 2023 si avvicina ormai a passi da gigante, e in questo articolo vogliamo andare a vedere con voi la nostra top 5 di esclusive Sony PS4 e PS5 in uscita nel corso dell’anno venturo, o perlomeno speriamo

Il 2022 è stato un anno videoludico sicuramente impressionante sul fronte della scorsa generazione di console, meno per PS5 e Xbox Series X che, a causa anche della scarsità di hardware in circolazione, hanno faticato a tirar fuori esclusive next-gen vere e proprie degne di nota. L’anno venturo dovrebbe (e sottolineiamo, con una punta di speranza, dovrebbe) essere quello di svolta: o la “next-gen” tira fuori gli attributi, oppure saranno davvero guai. Con uno sguardo molto speranzoso, insomma, ci prepariamo a gettarci nel 2023, che già da ora sembra mostrarsi molto ricco in termini di esclusive console. Abbiamo dunque pensato a una serie di tre articoli, uno per ogni grande azienda, dedicati ai videogiochi esclusivi per ciascuna che usciranno (o perlomeno speriamo) nel corso del prossimo anno. Iniziamo con Sony!

La top 5 di esclusive in arrivo nel 2023 su PS4 e PS5 secondo tuttoteK!

Prima di proseguire con la nostra Top 5 di esclusive Sony PS4 e PS5 in arrivo nel 2023, vogliamo spiegarvi le regole del gioco. Questo articolo si basa su assolutamente nulla di concreto, visto che ovviamente i cinque giochi che vedrete qui di seguito non sono ancora usciti in forma completa. Questo vuol dire che siete di fronte ad un qualcosa basato esclusivamente sulle nostre aspettative, speranze e hype. Inoltre, non sono presenti giochi multipiattaforma, sebbene quasi tutti i concorrenti usciranno anche su PC: escludiamo dunque a prescindere un Hogwarts Legacy, un Dead Space Remake o tanti altri titoli che trovate nella nostra lista dei Migliori giochi in uscita nel 2023. Iniziamo… con una menzione d’onore.

Menzione d’onore: il PSVR2! | Sony: Top 5 esclusive PS4/PS5 in uscita nel 2023 (speriamo)

Non lo abbiamo reso un vero e proprio concorrente semplicemente perché non si parla di software, ma di hardware. Sin dal suo annuncio, però, abbiamo guardato al PSVR2 con sguardo sognante e carico di aspettative. Il mondo della Realtà Virtuale è rimasto (ed è tutt’ora) un qualcosa di relegato ad una nicchia di appassionati, sia a causa dei prezzi (generalmente piuttosto alti, se si punta a dispositivi di qualità) sia a causa della scarsità di titoli sviluppati in esclusiva e appositamente per la VR. Sebbene la nuova proposta di casa Sony sia piuttosto esosa nel primo aspetto (599,99€ sono davvero tanti, praticamente più di una stessa PlayStation 5), la qualità di un Horizon Call of the Mountain ci fa ben sperare dal fronte software. Specialmente per quel che riguarderà, per l’appunto, le esclusive del comparto Sony.

5. Forspoken | Sony: Top 5 esclusive PS4/PS5 in uscita nel 2023 (speriamo)

Sarebbe decisamente stato in una posizione più alta Forspoken, se non fosse per la prova che abbiamo effettuato sulla demo rilasciata le scorse settimane su PlayStation 5. Al netto di tanti dubbi sorti (ne abbiamo parlato nella nostra Anteprima, cliccate qui!), il titolo di Luminous Productions prodotto da Square Enix ha dalla sua una direzione artistica e un concept veramente interessanti e che non vediamo l’ora di poter provare per intero sulla nostra PlayStation 5. La protagonista sarà Frey, una giovane donna che, in circostanze ancora a noi sconosciute, si ritroverà trasportata dal mondo reale ad uno pervaso di magia, che anch’essa imparerà a maneggiare e suo piacimento. Fra parkour magico e combattimento sia all’arma bianca sia a distanza, il mondo di Forspoken si dipana, esteticamente bellissimo, davanti ai nostri occhi.

Forspoken sarà disponibile dal prossimo 24 gennaio 2023 su PC e PS5.

4. Final Fantasy VII Rebirth | Sony: Top 5 esclusive PS4/PS5 in uscita nel 2023 (speriamo)

Lo stesso discorso di Forspoken vale, in parte, per Final Fantasy 7 Rebirth. La seconda parte del progetto “Remake” del settimo capitolo della fantasia finale di Square Enix, che era stato presentato come un rifacimento dell’originale con qualche cambiamento che sembrava più una rottura della quarta parete piuttosto che un vero e proprio cambio di narrativa. Così, alla fine, non è stato e Final Fantasy 7 Remake è diventato un vero e proprio… Remake. Non sappiamo quali scelte hanno preso gli autori per le prossime parti, né tantomeno come queste andranno a ricollegarsi con Crisis Core: Final Fantasy VII – Reunion e il destino di Zack. Dopo l’iniziale smarrimento (e, in parte, delusione), siamo ora in fervente attesa: che cosa vorrà fare Square Enix di Final Fantasy VII?

Final Fantasy VII Rebirth è atteso nel 2023, ma la data d’uscita è ancora TBA.

3. Marvel’s Spider-Man 2 | Sony: Top 5 esclusive PS4/PS5 in uscita nel 2023 (speriamo)

Dopo un primo capitolo eccezionalmente interessante e un piccolo “spin-off” dedicato a Miles Morales ancor più soddisfacente (anche perché più “compatto”), Marvel’s Spider-Man 2 è decisamente uno dei titoli che più attendiamo nel corso del 2023. No, non ci siamo ancora stufati dei videogiochi targati Marvel, specialmente se ancora mantengono un livello qualitativo degno delle esclusive first party di casa Sony, sia videoludicamente sia narrativamente parlando. Il fatto che poi alle spalle abbia una casa di sviluppo come Insomniac Games, che nel corso del tempo ha saputo mostrare molto bene le sue capacità, rende l’attesa ancor più difficile.

Marvel’s Spider-Man 2 è previsto per l’autunno 2023.

2. Silent Hill 2 Remake | Sony: Top 5 esclusive PS4/PS5 in uscita nel 2023 (speriamo)

Ci avviciniamo alla prima posizione passando di fianco ad uno dei capolavori indiscussi dell’era PlayStation 2. L’iconico Silent Hill 2 di Konami ritornerà, in forma completamente riveduta e corretta dalle mani di Bloober Team (Layers of Fear, The Medium). Perché partire dal secondo capitolo e non dal primo? Proprio per ciò che ha rappresentato per l’industria dei videogiochi, per la sua profondità e la maestria con cui alcune tematiche sono state trattate. Il Remake avrà dalla sua dunque una narrativa potente, accompagnata stavolta da un livello tecnico completamente diverso dai picchi che si potevano raggiungere vent’anni fa. Verranno ad esempio abbandonate le inquadrature fisse, per una telecamera in terza persona decisamente più moderna ed appagante. Staremo a vedere: i presupposti per gettare una nuova base per i futuri horror game ci sono tutti.

Silent Hill 2 è ancora TBA, uscirà per PC e PS5.

1. Final Fantasy XVI | Sony: Top 5 esclusive PS4/PS5 in uscita nel 2023 (speriamo)

E infine sì, in cima alla nostra Top 5 delle esclusive più attese da tuttoteK per il prossimo 2023 c’è lui: Final Fantasy XVI. Dopo la cocente delusione che fu il quindicesimo capitolo, vittima dapprima da uno sviluppo che definire travagliato è un eufemismo, successivamente dalla volontà di voler fare troppo, riuscendo molto poco, specialmente dal punto di vista narrativo (con in mezzo un cambio addirittura di Director, da Nomura a Tabata), quando fu annunciato Final Fantasy XVI il nostro cuore si riempì di speranza. Prodotto da Yoshida, il già fu salvatore di Final Fantasy XIV, questo sedicesimo capitolo sembra voler riprendere le tinte oscure e politiche di Final Fantasy XII ed è ambientato nel mondo di Valsthea, oppresso da una malattia tenuta a bada dal Cristallo. Clive è il nostro protagonista, che si imbarca in un viaggio irto di pericoli volto alla vendetta. Clichè quanto basta, ma vi sarà sufficiente riguardare l’ultimo trailer per capire che di carne sul fuoco sembra essercene quanta vogliamo.

Final Fantasy XVI arriverà in esclusiva PS5 il prossimo 22 giugno 2023.

Attendiamo e speriamo!

E questa era la nostra Top 5 delle esclusive per PS4 e PS5 in arrivo nel corso del 2023 (o perlomeno speriamo). Fateci sapere quali sono i vostri cinque titoli Sony più attesi per il prossimo anno, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!