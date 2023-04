The Sims 4: la lista dei DLC più recenti

In questo articolo vi andremo a parlare brevemente di tutte le espansioni di The Sims 4 che vanno da Vita sull’Isola a Vita in Campagna

The Sims è certamente uno dei videogiochi più famosi di tutti i tempi e da quando il quarto capitolo è diventato free to play tante persone hanno deciso di riprenderlo in mano. Purtroppo però la versione base del gioco è molto scarna e per arricchirla è necessario acquistare dei pacchetti aggiuntivi. Dal lancio di The Sims 4 ad oggi sono state pubblicate davvero tantissime espansioni e in questo articolo vi parleremo di tutte quelle che vanno da Vita sull’Isola fino a Vita in Campagna.

Le espansioni più recenti

Al momento The Sims 4 conta davvero tantissimi DLC diversi, ma in questo articolo ci concentreremo solamente sulle ultime cinque grandi espansioni rilasciate negli ultimi anni. Di queste espansioni la più vecchia è The Sims 4: Vita sull’Isola, pubblicata originariamente nel 2019, mentre la più recente è The Sims 4: Vita in Campagna, che invece è stato pubblicato nel 2021. In ogni caso qui di seguito potrete trovare tutte le espansioni di cui vi parleremo in questo articolo:

The Sims 4: Vita sull’Isola

Vita sull’Isola è una splendida espansione di The Sims 4 in cuoi potrete offrire al vostro Sim una meritata vacanza su un’isola tropicale da sogno. In questo paradiso potrete rilassarvi in spiaggia, fare giri in canoa, nuotare nel mare cristallino e non solo. Il vostro personaggio infatti avrà anche la possibilità di intraprendere delle nuove carriere, come ad esempio quella di bagnino, pescatore o sommozzatore.

The Sims 4: Vita Universitaria

La vita universitaria ha il suo fascino e grazie a questa espansione potrete viverla anche su The Sims 4. Con questo DLC potrete iscrivere il vostro Sim all’università e accompagnarlo durante tutto il suo percorso di studi. Potrete decidere che lezioni seguire, come arredare la vostra stanza e anche in quale organizzazione studentesca entrare, ma volendo potete anche scegliere di prendervela comoda. Se volete impersonare uno studente meno diligente sarete infatti liberi di saltare le lezioni e passare tutto il vostro tempo a bighellonare nel campus tra una festa e l’altra.

The Sims 4: Vita Ecologica

Il tema dell’ecologia è sempre più presente nella vita di tutti i giorni e grazie a Vita Ecologica anche i vostri Sim potranno dare il loro contributo per la salvaguardia dell’ambiente. Questo DLC vi permetterà di svolgere diverse attività utili a ridurre i consumi e gli sprechi, come ad esempio installare pannelli solari, creare oggetti riutilizzando i rifiuti, oppure arredare casa vostra con mobili realizzati con materiali di recupero. In più, se siete davvero votati alla causa ecologica, potrete anche iniziare una carriera da progettista civile per migliorare la qualità del vostro quartiere e di tutta la città.

The Sims 4: Oasi Innevata

Oasi Innevata è un’espansione che vi permetterà di vivere appieno tutte le possibilità offerte dalla montagna. Con questo DLC potrete prendere parte ad un gran numero di divertenti attività invernali come lo scii, lo snowboard oppure le arrampicate. Se invece preferite rilassarvi potete sempre creare la vostra baita perfetta e rilassarvi tutto il giorno nelle terme. Questa espansione però non porta solamente aggiunte legate alla montagna, ma aumenterà anche la complessità del vostro Sim. Il DLC infatti introduce anche nuovi effetti di relazioni, i sentimenti e anche gli stili di vita.

The Sims 4: Vita in Campagna

Passiamo infine a The Sims 4: Vita in Campagna, l’espansione più recente disponibile al momento. Questo DLC vi permetterà di abbandonare finalmente la caoticità della vita di città per concentrarvi sulla gestione di una vostra fattoria di proprietà. Il vostro Sim sarà finalmente in grado di coltivare frutta e verdura, allevare animali come mucche, galline e cavalli, e ovviamente potrà anche rivendere tutti i frutti del suo duro lavoro. Inoltre, se amate davvero tanto la natura, sarete anche liberi di avventurarvi nel bosco in cerca di animali selvatici con cui fare amicizia. Acquista Sims 4: Cottage Living – Origin Key.

The Sims 4 è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK.