In questo articolo vi parleremo delle principali novità introdotte della nuova Closed Beta 2 di The Finals, l’interessante FPS competitivo online di Embark Studios

The Finals è un nuovo FPS competitivo online in sviluppo da parte di Embark Studios. In passato avevamo già avuto modo di provare il titolo e come di consueto ve ne avevamo parlato nella nostra anteprima dedicata, ma ora abbiamo avuto occasione di rigiocarlo ancora una volta grazie alla nuova Closed Beta 2.

Per questo nuovo test il team di sviluppo ha arricchito l’esperienza grazie a diversi contenuti del tutto nuovi, ma ha anche effettuato tanti cambiamenti ad alcuni degli elementi portanti del gioco. Se volete saperne di più delle novità presenti nella Closed Beta 2 di The Finals, in questo articolo potrete trovare tutti i cambiamenti più importanti.

Modifiche di gioco | The Finals: tutte le novità dalla Closed Beta 2

Oltre alle vere e proprie novità, la seconda Closed Beta di The Finals ha anche apportato delle migliorie ad alcuni degli aspetti meno convincenti della prima versione. Nello specifico durante la nostra anteprima il gunplay non ci aveva soddisfatto appieno, dato che mouse alla mano risultava un po’ impreciso. Negli ultimi mesi però sembra che Embark Studios si sia dedicato davvero molto a questo aspetto del gioco, migliorando sensibilmente lo shooting. Adesso infatti le varie armi da fuoco risultano essere molto più reattive, precise e soprattutto soddisfacenti da utilizzare.

Inoltre sono state apportate delle migliorie anche per quanto riguarda i ritmi di gioco in alcune modalità. Nella prima beta ogni singola partita vedeva quattro squadre da tre giocatori scontrarsi e accumulare più denaro possibile cercando allo stesso tempo di non perderne, ma ora invece la situazione è cambiata molto. Nella modalità quick play infatti ora sono presenti solamente tre squadre e la gestione del denaro è stata modificata per non penalizzare troppo i team meno organizzati. In questo modo le partite rapide sono molto più brevi e divertenti, risultando così perfette per quei giocatori che magari vogliono fare due spari in solitaria senza impegnarsi troppo.

Nuove armi ed eventi | The Finals: tutte le novità dalla Closed Beta 2

Ovviamente in una nuova beta non potevano mancare anche le novità legate agli equipaggiamenti. Gli sviluppatori infatti hanno deciso di inserire nel gioco ben tre nuove armi da fuoco, una per ogni tipologia di build. Inoltre hanno introdotto un nuovo World Event in grado di rendere le fasi finali di alcune partite ancora più avvincenti. Se volete saperne di più, qui di seguito potrete trovare informazioni più approfondite sia sulle armi che sul nuovo evento:

XP-54 Questa nuova mitraglietta tattica ha un rateo di fuoco inferiore rispetto all’M11, ma compensa grazie ad un danno più elevato e ad una maggiore precisione negli scontri dalla lunga distanza. L’XP-54 è disponibile esclusivamente per i personaggi con una build leggera.

FCAR Il FCAR è un fucile d’assalto tattico con un rateo di fuoco inferiore a quello dell’AKM ma che in compenso ha una precisione molto più elevata che permette di colpire in maniera più consistente i nemici lontani. Quest’arma è disponibile esclusivamente per i personaggi con una build media.

Lewis Gun La Lewis Gun è una mitragliatrice leggera perfetta per devastare gli avversari con una pioggia di proiettili. Anche quest’arma ha un rateo di fuoco inferiore rispetto alla sua controparte inziale, ma allo stesso tempo offre un danno e una precisione decisamente maggiore. La Lewis Gun è disponibile esclusivamente per i personaggi con una build pesante.

Laser Orbitale Il Laser Orbitale è un nuovo World Event che può verificarsi durante le fasi finali di una partita. Questo evento farà si che un potentissimo laser situato nello spazio si attivi e inizi a prendere di mira i giocatori che non si stanno muovendo. In questo modo le squadre che stanno difendendo i loro punti di Cash Out non potranno starsene rintanate in attesa troppo a lungo e saranno costrette ad utilizzare un approccio più aggressivo.



Nuova progressione | The Finals: tutte le novità dalla Closed Beta 2

Infine Embark Studios ha deciso di apportare qualche modifica anche ad un altro degli aspetti che ci aveva convinto meno: la progressione. Inizialmente per sbloccare gli equipaggiamenti specifici di una classe era necessario utilizzarla molto spesso, mentre ora ai giocatori viene data molta più libertà. Adesso infatti ogni volta che salirete di grado avrete la possibilità di sbloccare quello che preferite a prescindere dal personaggio che utilizzate di solito.

Questa libertà inoltre è stata applicata in maniera minore anche al Battle Pass. Salendo di livello nel pass battaglia potrete infatti ottenere dei gettoni spendibili per riscattare liberamente quello che preferite tra le ricompense disponibili. L’unico limite sta nel fatto che il Battle Pass è diviso in zone che si sbloccano salendo di livello e di conseguenza non potrete ottenere immediatamente i premi più avanzati, ma alla fine è giusto che sia così.

Miglioramento costante

Questo è tutto per quanto riguarda le novità introdotte con la Closed Beta 2 di The Finals. Nel complesso siamo molto soddisfatti delle modifiche apportate da Embark e siamo sicuri che se continueranno così riusciranno a trasformare questo titolo in un FPS di grande successo.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un'occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.