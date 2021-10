Super Smash Bros. Ultimate: aspettative per l’ultimo DLC

Tra tre giorni sapremo chi si nasconde dietro l’ultimo slot del roster: la domanda è, chi chiuderà i DLC di Super Smash Bros. Ultimate?

Abbiamo pensato di aggiungere un ulteriore supplemento alla nostra guida pratica all’hype e di speculare in merito all’ultimo combattente DLC di Super Smash Bros. Ultimate. Come saprete, chi vi scrive copre da un bel po’ il gioco con cadenza almeno settimanale, e prima di quanto ci attende martedì 5 ottobre alle quattro di pomeriggio potrebbe essere divertente sviscerare per l’ultima volta le nostre folli aspettative. Copriremo qualche anfratto della scena speculativa, e sebbene quanto diremo oggi vale per qualsiasi episodio della saga, rispetto alla “guida all’hype” qui si parla espressamente di Ultimate.

C’è qualcosa di più personale nelle righe che vedrete qui sotto, ma nonostante questo non fatevi fuorviare. Per quanto il punto di vista di un fan che ama la serie più per l’aspetto crossover che per l’asfissiante agonismo della scena competitiva sia meno obiettivo di quanto vorreste, l’idea è quella di analizzare dubbi e paure che possono circondare l’imminente reveal come farebbe chiunque. Ora, sappiamo che parlare di paure in merito a dei contenuti in arrivo possa risultare quasi ridicolo, ma… vi invitiamo a proseguire nella lettura, specialmente se siete appassionati della saga come noialtri.

Prima regola: abbattete il pessimismo

Affrontare l’arrivo di un volto nuovo è sempre motivo di esaltazione, e l’ultimo DLC di Super Smash Bros. Ultimate rappresenta paradossalmente il ritorno di un problema a discapito della sua soluzione. Dall’uscita di Brawl, infatti, i fan sono venuti a patti con la dura realtà dei picchiaduro: qualcuno potrebbe anche non tornare, tra un gioco e l’altro. Ora che il titolo ha conquistato il pubblico già dall’E3 del 2018 con la promessa (e la premessa) di riportare tutti i combattenti, si presenta il problema inverso. Proprio perché è già stato chiarito che la cosa non si ripeterà, i nuovi arrivati hanno più valore.

Ogni nuovo slot nel roster è un bene prezioso da non sprecare. La preoccupazione collettiva dei fan si deve alle due possibili interpretazioni della presentazione separata dallo scorso Nintendo Direct. Da un lato, possiamo supporre che si tratti di un personaggio degno del proprio spazio personale, con il quale concludere adeguatamente il roster dal maggiore star power mai visto in un videogioco. Dall’altro abbiamo invece l’idea di un’inclusione sottotono, che è il motivo per cui Byleth saltò i Game Awards 2019. Il nostro consiglio è non solo di abbandonare i preconcetti, ma specialmente di lasciar perdere il pessimismo.

Seconda regola: diffidate dei leak – L’ultimo DLC di Super Smash Bros. Ultimate

Potremmo non averlo trattato, ma sì: siamo consci del fatto che l’ultimo DLC di Super Smash Bros. Ultimate possa essere stato oggetto di un leak. Stando a quanto sta circolando in rete dall’annuncio della presentazione, in estate un sedicente (ma anonimo) dipendente della divisione musicale di Disney ha asserito (su 4chan…) di essere stato contattato dalla Grande N. La richiesta riguardava la possibilità di utilizzare “per un evento previsto il 5 di ottobre” della musica da Kingdom Hearts, di cui Disney detiene i diritti (ovviamente). Dovreste sapere che chi vi sta scrivendo non attende altro.

This is outside of the music chosen for the DLC, for example in the Hero reveal the orchestrated version was chosen, but for the game version the team was unable to get such versions. Remember though that the music tracks, can appear in the mii costume trailer. — Samus Hunter | Nintendo Leak and News Inside (@SamusHunter2) September 29, 2021

Tuttavia, se non abbiamo sparato i fuochi d’artificio… è perché si tratta pur sempre di 4chan, ovvero un forum che garantisce a tutti gli utenti il totale anonimato. In seguito al grande ritorno di questa fuga di informazioni (o presunta tale), in tanti si sono espressi circa la possibilità di vedere Sora o meno nel gioco. L’anonimato ha permesso anche ad altri utenti (?) di rivendicare la proprietà del leak e di gettarvi fango in quanto “autori”, dichiarandolo apocrifo. Può essere vero tutto e il contrario di tutto, e pertanto vi invitiamo a prendere ogni cosa con le pinze (specie quando gli insider veri e propri ci invitano a fare lo stesso; si veda il tweet qui sopra).

Terza regola: solo videogiochi – L’ultimo DLC di Super Smash Bros. Ultimate

C’è un motivo se Masahiro Sakurai ha dovuto specificare la premessa di base da cui la serie trae le sue stesse fondamenta. Smash nasce come celebrazione dei videogiochi, enfasi su “videogiochi”. Per quanto la passione per Dragon Ball possa ardere nei fan, Goku non è previsto, e lo stesso vale per Shrek e tutti gli altri “simpatici strappi alla regola” a cui la goliardia di internet ci ha purtroppo abituati. Sì, approfondendo Steve (si veda la sezione di Byleth) abbiamo ricordato che la sua inclusione sia nata più come meme che altro, ma almeno lui ha avuto origine in un videogioco.

Per questo motivo, il tweet che abbiamo riportato poco fa ci ha ricordati che (nella dubbia ipotesi in cui si tratti di Sora) dovremmo aspettarci una versione più mirata all’aspetto Square-Enix della faccenda. Non che sia impossibile immaginarlo: la scapestrata figura messianica nata dalle nozze tra Square e Disney è contrattualmente separata dai compari Paperino e Pippo in tutti gli episodi non numerati (Melody of Memory e una sezione di Re:Coded permettendo). Ciononostante, la decisione ultima spetta a Disney, che (ricordiamo) negò a Tetsuya Nomura di fare di 358/2 Days un picchiaduro legato alla serie. Dal veto sulla lotta intestina tra personaggi Disney nacque Dissidia Final Fantasy. Morale della favola: solo videogiochi, appunto.

Quarta e ultima regola: il gameplay regna sovrano

Chiudiamo la nostra filippica sull’ultimo DLC di Super Smash Bros. Ultimate ricordando le parole di Masahiro Sakurai in merito: “Nintendo ha stabilito una lista, da cui io sceglierò i personaggi più adatti”. Una scelta ben lontana dal ballottaggio con il quale i fan scelsero Bayonetta alle urne digitali di Smash, ma che tutto sommato ci ricorda l’idea di game design che decreta i personaggi. La loro riconoscibilità passa in secondo piano: il vero fulcro sono le idee di gameplay che possono portare sul tavolo. In difesa di Byleth, con lui abbiamo finalmente visto il triangolo delle armi di Fire Emblem, quantomeno.

Le dinamiche folli viste con i personaggi DLC come Terry Bogard dimostrano quanto l’idea di fare del moveset di ogni personaggio un vero “gioco nel gioco” abbia veramente premuto sul pedale dell’acceleratore con i contenuti aggiuntivi. Per quanto dunque combattenti come Sora, Master Chief, Crash Bandicoot o Jonesy vantino tutti delle indubbie qualità a livello di star power, la vera domanda è: chi di loro può portare qualcosa di nuovo nel metagame? Ed è a questo che dovrà rispondere, in tutta la sua durata, il nuovo combattente che verrà rivelato tra poco più di quarantotto ore. Gulp.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi chi si unirà alla lotta? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.