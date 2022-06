Questa notte si è tenuto lo State of Play di giugno e in questo articolo potrete trovare tutti gli annunci più importanti dell’evento

Ormai è passato davvero parecchio tempo dall’ultimo evento Sony, ma ora finalmente la compagnia ha deciso di tornare nuovamente a parlare al pubblico. Questa sera infatti si è tenuto un nuovo State of Play e durante la presentazione abbiamo assistito ad un gran numero di annunci e nuovi trailer.

L’evento è stato trasmesso su tutti i principali canali social di Sony, ma purtroppo non tutti sono riusciti a seguirlo in diretta. Fortunatamente grazie a questo articolo avrete la possibilità di recuperare comodamente tutti gli annunci più importanti dello State of Play di giugno.

Titoli di terze parti e realtà virtuale

Prima di iniziare ad elencarvi tutti gli annunci dello State of Play di giugno ci teniamo a ricordarvi di ridimensionare le vostre aspettative. L’evento di questo mese infatti era dedicato principalmente ai titoli di terze parti e ai giochi del nuovo PSVR2, e di conseguenza è normale che non siano state annunciate grandi esclusive di spicco. Nonostante ciò durante lo State of Play abbiamo comunque avuto modo di vedere in azione tanti titoli di qualità e di sicuro in mezzo a loro ce ne sarà qualcuno in grado di cogliere il vostro interesse.

Resident Evil 4 Remake – State of Play giugno: tutti gli annunci dell’evento

Lo State of Play di questo mese è partito subito col botto grazie all’annuncio di Resident Evil 4 Remake. Ormai si sospettava da molto tempo che Capcom avesse intenzione di riprendere in mano il quarto capitolo della serie e ora finalmente ne abbiamo avuto la conferma.

L’annuncio del gioco è stato accompagnato da un lungo trailer che ci ha permesso di farci un’idea di come sarà il titolo una volta completato e delle potenziali differenze che gli permetteranno di distinguersi dalla sua versione originale. Inoltre alla fine del video è stato svelato anche che il gioco sarà rilasciato 24 marzo 2023 e avrà anche delle funzioni uniche per il PSVR2.

Horizon Call of the mountain – State of Play giugno: tutti gli annunci dell’evento

Se siete interessati alla realtà virtuale allora non potete ignorare Horizon Call of the mountain. Questa esclusiva per PSVR2 vi consentirà di vivere il mondo di Horizon da una prospettiva unica, ma non si limiterà a permettervi di ammirare degli scenari mozzafiato. Il titolo infatti sarà in grado di coinvolgervi grazie ad una storia inedita e di divertirvi con un gameplay studiato appositamente per il PSVR2.

Marvel’s Spiderman per PC – State of Play giugno: tutti gli annunci dell’evento

Durante lo State of Play abbiamo visto tantissimi titoli in arrivo su PS4 e PS5, ma non solo. Nel corso della conferenza infatti è stato anche annunciato che la Remastered di Marvel’s Spiderman arriverà su PC il 12 agosto 2022. In questo modo tutti i fan di Spiderman che non posseggono una console Sony potranno finalmente provare questo apprezzatissimo titolo su un’altra piattaforma.

Stray – State of Play giugno: tutti gli annunci dell’evento

Se siete dei giocatori che apprezzano gli indie certamente non potrete lasciarvi scappare Stray. Questo particolare titolo metterà i giocatori nei panni di quello che sembra essere un comune gatto randagio che si è perso all’interno di un misterioso mondo abitato solo da robot. Stray è stato annunciato ormai molto tempo fa, ma il nuovo gameplay trailer dell’evento di sta notte ci ha finalmente permesso di scoprirne la data d’uscita precisa, cioè il 19 luglio 2022.

Giochi compatibili con PSVR2 – State of Play giugno: tutti gli annunci dell’evento

Durante la presentazione sono stati annunciati anche diversi giochi che supporteranno PSVR2. Nello specifico è stato rivelato che Resident Evil Village, No Man’s Sky e The Walking Dead Saints and Sinners 2 avranno delle funzioni specifiche legate al nuovo visore per la realtà virtuale di Sony.

The Callisto Protocol – State of Play giugno: tutti gli annunci dell’evento

Questo State of Play ha certamente fatto fare i salti di gioia ai fan dei survival horror dato che, oltre all’annuncio di Resident Evil 4 Remake, è stato mostrato anche un gameplay trailer di The Callisto Protocol.

Questo sequel spirituale di Dead Space costringerà i giocatori ad esplorare una misteriosa luna abbandonata colma di pericolosissimi automi e creature da incubo pronte a saltar fuori da ogni angolo buio. Il nuovo trailer di The Callisto Protocol ci ha finalmente permesso di dare un’occhiata al gameplay del gioco e, come se non bastasse, ha rivelato che il titolo sarà disponibile in tutto il mondo già dal 2 dicembre 2022.

Street Fighter 6 – State of Play giugno: tutti gli annunci dell’evento

Incredibilmente durante l’evento di sta notte abbiamo avuto modo di vedere in azione Street Fighter 6. Il nuovo capitolo dello storico picchiaduro di Capcom non si mostrava al pubblico da tanto tempo e di sicuro nessuno si aspettava di vederlo comparire così all’improvviso sul palco di un evento Sony. Durante la presentazione infatti è stato mostrato un nuovissimo gameplay trailer che ci ha permesso di assistere a combattimenti mozzafiato e a particolari sezioni esplorative open world.

Rollerdrome – State of Play giugno: tutti gli annunci dell’evento

In mezzo a tantissimi annunci mozzafiato c’è stato spazio anche per qualche piccolo titolo indie molto interessante. Durante lo State of Play è stato infatti annunciato Rollerdrome, un particolare action che sembra nascere dall’unione di uno sparatutto e un gioco di Tony Hawk. Questo connubio così eccentrico potrebbe essere una mossa vincente e per fortuna non dovremo attendere ancora molto per capirlo. Rollerdrome infatti sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 16 agosto, cioè tra poco più di due mesi.

Final Fantasy XVI – State of Play giugno: tutti gli annunci dell’evento

Lo State of Play di questa sera è finito come è iniziato, e cioè col botto. Al termine della presentazione infatti è stato mostrato un nuovissimo gameplay trailer di Final Fantasy XVI. Grazie a questo nuovo video abbiamo avuto modo di osservare numerose sequenze spettacolari e colme di azione, e siamo riusciti anche a farci un’idea della storia del gioco. Inoltre alla fine del trailer è stato rivelato anche Final Fantasy XVI sarà pubblicato nel corso dell’estate 2023 (salvo eventuali rinvii).

Questo è tutto per lo State of Play di giugno!

Qui si conclude il nostro articolo di recap dedicato allo State of Play di giugno. Se siete interessati a saperne di più sui vari titoli mostrati durante l’evento non dovrete fare altro che tenere sotto controllo il nostro sito nelle prossime ore.

