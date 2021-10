State of Play ottobre 2021: ecco tutti i giochi annunciati

Bentornati al nostro consueto appuntamento di recap. Andiamo questa volta a scoprire tutti i giochi annunciati da Sony durante l’ultimo State of Play di ottobre

Ormai abbiamo imparato la strategia di comunicazione di Sony. Da diverso tempo infatti, una delle case di produzione più importanti dell’industria videoludica segue un proprio percorso comunicativo. Abbandonando i “mega eventi” quali E3 e Gamescom, Sony ha deciso di puntare tutto sui suoi State of Play e PlayStation Showcase. Se gli scorsi eventi erano mirati a mostrare titoli first party (Horizon Forbidden West, God of War Ragnarok, ecc.), quello appena concluso è stato focalizzato su titoli di terze parti. Andiamo dunque a ricapitolare tutti i giochi annunciati durante questo State of Play di ottobre.

Un evento non proprio al cardiopalma

Le anticipazioni dei numerosi leak emersi in questi giorni si sono avverate. Come promesso, la conferenza è stata incentrata sui titoli sviluppati da terze parti a discapito delle produzioni più rinomate, frutto del lavoro dei PlayStation Studios. Nonostante fosse già stato rivelato nei suddetti leak, Little Devil Inside è stato comunque il titolo più importante presentato in questo evento. Purtroppo duole ammettere che l’evento, tolto quest’ultimo titolo, è stato abbastanza sottotono. Hanno fatto la loro apparizione molti titoli, alcuni già annunciati, diversi aggiornamenti e molte aspettative non rispettate. Ma andiamo con ordine e vediamo i primi giochi annunciati in questo State of Play.

Mostri e battaglie all’ultimo sangue – State of Play ottobre 2021: giochi annunciati

L’evento è cominciato con Deathverse Let it Die, nuovo titolo multiplayer, sviluppato da GungHo e SupertrickGames. Questo action in terza persona è caratterizzato da un ritmo frenetico, moltissimi personaggi da impersonare e diverse armi letali sia melee che a distanza. Il titolo viene presentato come un modo per scaricare lo stress partecipando a violente battaglie. Ritorna uno dei titoli più assurdi degli scorsi mesi, ovvero Bugsnax. In questo nuovo update, chiamato The Isle of Bignsax, verrà introdotta una nuova avventura per il giocatore, oltre a nuove meccaniche. Il dlc uscirà a inizio 2022 e sarà totalmente gratuito.

Deathverse Let it Die : action multiplayer in terza persona in cui i giocatori possono sfogarsi l’un l’altro con delle sane mazzate. In arrivo nel 2022 per PS4 e PS5 .

: action multiplayer in terza persona in cui i giocatori possono sfogarsi l’un l’altro con delle sane mazzate. In arrivo nel per e . We Are OFK : avventura grafica interattiva che racconta la biografia di una band musicale. Anche questa in uscita nel 2022 per PS4 e PS5 .

: avventura grafica interattiva che racconta la biografia di una band musicale. Anche questa in uscita nel per e . Five Nights at Freddy’s Security Breach : questa nuova incarnazione della serie Five Nights at Freddy’s ci ricorda le spaventose atmosfere dei titoli passati con una prima persona e un’obiettivo impossibile, sfuggire a delle letali misure di sicurezza . In uscita il 16 dicembre 2021 .

: questa nuova incarnazione della serie Five Nights at Freddy’s ci ricorda le spaventose atmosfere dei titoli passati con una e un’obiettivo impossibile, sfuggire a delle letali misure di . In uscita il . Bugsnax : annunciata l’espansione The Isle of Bigsnax .

: annunciata l’espansione . Death’s Door: grazioso action gdr low poly con meccaniche platform. In arrivo il 23 novembre di quest’anno.

Go Kart e avventure indie – State of Play ottobre 2021: giochi annunciati

Proseguiamo il nostro recap con altri titoli di giochi non ancora annunciati e approfondimenti su un particolare e atteso indie. Mostrato ufficialmente durante questo State of Play, First Class Trouble è un titolo a metà fra Hitman e Deathloop. In questo multplayer competitivo in terza persona, potremo impersonare diversi ruoli, residenti di un Hotel o inservienti a seconda dei casi. L’obiettivo è ostacolare le azioni dell’altro giocatore con trappole e armi letali stealth. First Class Trouble è il primo titolo ad essere confermato tra i giochi PS Plus di novembre. Vediamo quali sono gli altri titoli presentati in questa seconda metà di evento.

Kartrider Drift : titolo che rimanda inevitabilmente a Mario Kart, lo distinguono una personalizzazione unica e uno stile puccioso .

: titolo che rimanda inevitabilmente a Mario Kart, lo distinguono una personalizzazione unica e uno stile . KoF (King of Fighters) XV : picchiaduro in arrivo per la prima volta su PS4 e PS5 il 17 febbraio 2022 . Annunciate le date della beta.

: picchiaduro in arrivo per la prima volta su e il . Annunciate le date della beta. First Class Trouble : titolo multiplayer presente tra i giochi del Plus di novembre. Uscita ufficiale il 2 novembre .

: titolo multiplayer presente tra i giochi del Plus di novembre. Uscita ufficiale il . Star Ocean The Divine Force : questo nuovo titolo della serie Star Ocean sarà caratterizzato da una totale esplorazione degli ambienti in volo , oltre che da un combat system action “alla FFXV”. Disponibile nel 2022 .

: questo nuovo titolo della serie Star Ocean sarà caratterizzato da una totale esplorazione degli ambienti in , oltre che da un combat system action “alla FFXV”. Disponibile nel . Little Devil Inside: mostrato il mondo di Little Devil Inside con uno stupendo trailer. Purtroppo ancora niente data d’uscita.

Piccoli diavoli e grandi delusioni

Eccoci giunti al termine del nostro recap dei giochi annunciati allo State of Play. Grande aspettative per quello che sembra un piccolo capolavoro, ovvero Little Devil Inside. Il titolo indie sviluppato da Neostream Interactive è stato presentato con un particolare trailer in cui abbiamo visto il mondo e gli spostamenti in treno all’interno del gioco. L’originalità sta nei continui cambi di direzione artistica e di camera che rendono dinamiche tutte le varie (e molteplici) sezioni di gioco. Lo stile grafico stilizzato rende le ambientazioni ancora più belle da giocare. La nota dolente tuttavia, è che non abbiamo ancora una data d’uscita. Infine, al contrario di quanto ci si aspettava, non abbiamo avuto la conferma dei titoli del PS Plus di novembre.

