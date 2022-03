State of Play marzo 2022: tutti gli annunci PlayStation

Bentornati al consueto appuntamento targato Sony. Scopriamo insieme tutti i trailer e tutti gli annunci fatti da PlayStation in questo ultimo State of Play di Marzo

L’ultimo evento dedicato ai prossimi titoli PlayStation è stato francamente abbastanza sorprendente, per molti motivi. A fianco di titoli venuti fuori totalmente “out of the blue”, come il nuovo Exoprimal, sono stati presentati anche giochi già annunciati in precedenza, come Ghostwire Tokyo e mostrati update di giochi già usciti. Ma andiamo con ordine e ricapitoliamo insieme nelle prossime righe tutti gli annunci fatti da Sony in questo ultimo State of Play di marzo 2022.

Novità dal Giappone

Nel corso dell’evento abbiamo potuto dare una prima occhiata ai prossimi titoli, che, seppur di minor rilievo rispetto ai classici titoli di punta di Sony, contribuiscono ad allargare ancora di più la platea e a diversificare il panorama PlayStation. In particolare, come del resto dichiarato da voci ufficiali, gli annunci di questo State of Play hanno riguardato giochi sviluppati principalmente da team orientali (ovvero giapponesi). Ecco dunque, da Capcom a Square Enix, tutti i trailer e i giochi presentati.

Ci avevamo quasi creduto – State of Play marzo 2022: tutti gli annunci

Cominciamo la prima ondata di nuovi titoli con un inaspettato Exoprimal. Tutti avremmo puntato subito su un remake di Dino Crisis, e invece il nuovo gioco sviluppato da Capcom si è rivelato una cosa completamente nuova. Exoprimal si presenta come uno shooter che combina un mondo post apocalittico con i dinosauri ed epici eroi in exotuta alla Anthem. Il titolo sarà disponibile per tutti gli utenti PS4 e PS5 nel corso del 2023.

Exoprimal : shooter cooperativo in terza persona ambientato in un mondo distrutto con i dinosauri, uscita 2023.

: shooter cooperativo in terza persona ambientato in un mondo distrutto con i dinosauri, uscita 2023. GhostWire Tokyo : mostrato il titolo in dirittura d’arrivo con un breve trailer inframezzato da sequenze di gameplay.

: mostrato il titolo in dirittura d’arrivo con un breve trailer inframezzato da sequenze di gameplay. Strangers of Paradise Final Fantasy Origin : annunciata ufficialmente la demo disponibile per entrambe le console.

: annunciata ufficialmente la demo disponibile per entrambe le console. Forespoken: dopo le numerose recenti notizie circa il posticipo di Forespoken, ecco la data ufficiale di uscita, ovvero l’11 ottobre 2022.

Un tuffo nel passato – State of Play marzo 2022: tutti gli annunci

Con i prossimi titoli faremo un tuffo nel passato. Si, perché alcuni dei prossimi titoli sono basati su brand originari degli anni ’80, come JoJo e le Tartarughe Ninja. Per quest’ultimo in particolare, abbiamo l’uscita della Cawabunga Collection, collezione di diversi titoli arcade del passato che spaziano per anni ed epoche videoludiche differenti. la collection sarà disponibile nel corso dell’anno.

Gundam Evolution : fps multiplayer a tema Gundam. Il gioco prevede 3 modalità. Questa primavera i primi network test per l’online.

: fps multiplayer a tema Gundam. Il gioco prevede 3 modalità. Questa primavera i primi network test per l’online. Ninja Turtles The Cawabunga Collection : collezione di vecchi titoli dedicati alle celebri tartarughe con alcune aggiunte e modifiche all’esperienza di gioco.

: collezione di vecchi titoli dedicati alle celebri tartarughe con alcune aggiunte e modifiche all’esperienza di gioco. GigaBash : action con spettacolari combattimenti a visuale isometrica. In arrivo nel 2022 per PS4 e PS5.

: action con spettacolari combattimenti a visuale isometrica. In arrivo nel 2022 per PS4 e PS5. JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R: ritorna il picchiaduro basato sulle vicende del manga JoJo. Uscita prevista per questo autunno.

Indie e giochi dai nomi particolari: State of Play marzo 2022: tutti gli annunci

Nell’ultima parte dell’evento, ecco presentati alcuni nuovi jrpg dall’impianto classico e un indie molto stiloso. Stiamo parlando di Trek to Yomi, titolo con combattimenti all’arma bianca ambientato nel Giappone dei samurai. Il titolo, già annunciato in precedenza, si presenta qui con un nuovo trailer spettacolare che ci permette di dare un’occhio anche ad alcune sequenze di combattimento.

Trek to Yomi : action a scorrimento basato su combattimenti con la katana, lo stile di rappresentazione in bianco e nero richiama i vecchi film di samurai. In uscita questa estate.

: action a scorrimento basato su combattimenti con la katana, lo stile di rappresentazione in bianco e nero richiama i vecchi film di samurai. In uscita questa estate. Returnal Ascension : update gratuito di Returnal che aggiunge succose novità, come la cooperativa e ulteriori arene. Uscita 22 marzo.

: update gratuito di Returnal che aggiunge succose novità, come la cooperativa e ulteriori arene. Uscita 22 marzo. The DioField Chronicle : RTS ad ambientazione fantasy. Sviluppato da Square Enix, il gioco (dal nome alquanto particolare) è in arrivo nel 2022.

: RTS ad ambientazione fantasy. Sviluppato da Square Enix, il gioco (dal nome alquanto particolare) è in arrivo nel 2022. Valkyrie Elysium: nuovo action rpg di casa Square Enix. Anche questo in uscita nel 2022.

Un 2022 all’insegna del Giappone

Come abbiamo potuto notare in questo riassunto sugli annunci fatti nell’ultimo State of Play di Sony, quest’anno di prepara ad essere pieno di titoli provenienti dall’estremo oriente. Tuttavia, l’altra faccia della medaglia è che diversi titoli, in primis quelli annunciati da Square Enix, non sembrano sulla carta discostarsi troppo dalla formula action rpg inaugurata ormai 3 anni fa con Final Fantasy XV. Nonostante questo però, siamo stati felici di apprendere la nuova data d’uscita di Forespoken, così come il nuovo aggiornamento gratuito per l’ottimo TPS Returnal. Per questo appuntamento è tutto, alla prossima.

