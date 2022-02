RuneScape: come funziona e come guadagnare oro

Vi parliamo di RuneScape, un dei più importanti e diffusi MMORPG della storia che di recente è stato rilasciato anche su dispositivi mobili, dando una nuova vita a questa pietra miliare del mondo dei videogiochi

Conoscete RuneScape? Se siete molto giovani probabilmente no, ma certamente i gamer più navigati ne avranno sentito parlare. Si tratta di uno dei MMORPG (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) più di successo della storia, con oltre 250 milioni di account creati e circa 6 milioni di questi sono attivi ogni giorno. Nel 2013, RuneScape era il videogame più giocato dell’anno con 443 miliardi di minuti di gioco. La versione mobile è stata annunciata nel 2017 e ha richiesto ben 4 anni di sviluppo, ma ha raccolto 1,8 milioni di pre-registrazioni ancora prima del rilascio ufficiale.

Il segreto del suo successo sta in due fattori. Il primo è l’accessibilità. Infatti il gioco è utilizzabile tramite qualsiasi browser o applicazione compatibile con Java. Il secondo è lo svolgimento del gioco. Ogni personaggio ha una pletora molto ampia di abilità che si possono affinare per dare un taglio specifico al proprio personaggio. Diversi abilità hanno vantaggi e svantaggi a seconda di quelle dell’avversario che abbiamo davanti, creando un equilibrio molto dinamico all’interno del gioco. Vediamo insieme i tratti principali di questo gioco!

RuneScape: Old School o novità?

Esistono due versioni di gioco. Fino al 2008, esisteva una unica versione del gioco con la grafica originale. Si trattava di modelli grafici “retrò”, con pochi poligoni essenziali e texture molto semplici. Il risultato anche all’epoca era molto anacronistico con figura e estremamente stilizzate e ambientazioni spoglie. Data la disponibilità di risorse computazionali che cresceva, gli sviluppatori decisero di rilasciare una versione con un motore grafico aggiornato capace di creare modelli più precisi e ricchi di dettagli. Nonostante tutto però la community che si era creata attorno alla vecchia versione era estremamente legata a quella versione un po’ grezza di grafica, ma ricca di contenuti accattivanti. Per non deludere nessuno, ancora oggi è possibile scegliere tra le due versioni. La versione originale è detta Old School RuneScape (OSRS), quella nuova semplicemente RuneScape (RS).

RuneScape: lo scopo del gioco

Come in molti MMORPG, il gioco è molto libero e ci sono diversi obiettivi che si possono perseguire all’interno di questo vasto mondo digitale. Un obiettivo può essere quello di progredire nel gioco migliorando il proprio personaggio con abilità e armamenti più evoluti. Per farlo dovrete accumulare OSRS Gold e altre risorse. Per farlo si possono risolvere delle quest, ma è anche possibile comprare oro come con Buy RS 2007 Gold. Alla luce di questo, è anche possibile sfruttare il Grand Exchange ovvero un enorme mercato dove è possibile vendere ed acquistare qualsiasi risorse disponibile. Diventare abili mercanti nel Grand Exchange permette di accumulare grandi fortune e diventare ricchi (anche se virtualmente) può essere un obiettivo molto ghiotto. Altro obiettivo può essere quelle di diventare Quest Champion, andando a risolvere tutte le missioni che vengono proposte e aggiornate periodicamente.

Il modello freemium

In RuneScape esistono essenzialmente due categorie di giocatori: quelli paganti e quelli non paganti. I giocatori paganti hanno a disposizione un mondo più vasto e la possibilità di ottenere più facilmente oggetti e risorse. Inoltre non hanno limitazioni come ad esempio lo spazio in banca. I giocatori free invece hanno tutta una serie di limitazioni. Ma non preoccupatevi: si può giocare per tantissime ore senza rendersi conto della limitazione. Ci sono giocatori che non passano mai alla versione a pagamento e riescono comunque a potenziare la massimo i loro personaggi.

Come guadagnare oro su RuneScape

La maggior parte dei metodi per guadagnare oro in RuneScape richiede l’esecuzione di attività ripetitive per lunghi periodi. La noiosità di questi processi è il motivo per cui alcuni acquistano beni che producono utile nel tempo piuttosto che svolgere attività specifiche. Puoi trovare grafici su Internet che classificano ogni metodo di produzione dell’oro e il profitto orario che puoi aspettarti da ciascun item.

Ora, ci sono una miriade di modi per acquisire monete d’oro nel gioco. La maggior parte dei neofiti sceglie di uccidere polli e mucche e di vendere le loro carcasse al Grand Exchange. Questi rientrano in una categoria chiamata – combat methods. Ai livelli di combattimento più alti, puoi combattere contro lupi bianchi e creature magiche per l’oro. Altri metodi per principianti includono la raccolta delle patate, la tosatura delle pecore e la filatura della lana. I giocatori di livello medio possono guadagnare oro cucinando e tagliando la legna, mentre quelli di alto livello possono uccidere draghi.

L’estrazione mineraria è probabilmente il modo più utilizzato per creare valuta di gioco. Ottieni esperienza preziosa e profitti estraendo carbone o minerale di ferro. Se scegli di estrarre minerali, puoi facilmente guadagnare fino a 30.000 in oro. Se raggiungi il livello 85, puoi scavare per la runite, che è molto più redditizia. I membri a pagamento hanno accesso a diversi siti minerari di runite. I non membri possono estrarlo solo nel deserto.

Fare il fabbro è anche un’opzione eccellente che apre le porte a montagne di ricchezze. Tuttavia, richiede che tu raggiunga un livello elevato per ottenere l’esperienza necessaria per impegnarti. Se non riesci a raggiungere un livello in cui puoi colpire palle di cannone o barre d’acciaio, è meglio attenersi a quelle di ferro. Se hai uno spirito imprenditoriale, puoi cimentarti nel commercio in-game. Compra basso, vendi alto. Puoi acquisire materie prime e trasformarle in oggetti utili, vendendole a un ricarico maggiore. Quasi tutto in RuneScape può generare oro. Esplora il gioco o scegli un’opzione.

Allora che impressione vi ha fatto RuneScape? Proverete a giocare? Dalla sezione videogiochi è tutto, continuate a seguirci!