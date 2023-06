Migliori giochi Roblox | giugno 2023

D ai pargoli, per i pargoli: i migliori giochi disponibili su Roblox per il mese di giugno 2023, con una consulente davvero d’eccezione!

Benvenuti nella nostra nuova rubrica mensile dedicata a Roblox, dove parleremo dei migliori giochi del mese in corso: iniziamo, naturalmente, con una top 10 delle esperienze di giugno 2023 degne di finire tra i nostri highlights. Sappiamo cosa vi starete chiedendo: ma non era un gioco a sé stante? In realtà, in modo analogo a Fortnite, il titolo è diventato più una piattaforma che altro, permettendo agli utenti di condividere le loro creazioni. Le categorie si dividono in base ai criteri per la scrematura da effettuare: potete scegliere le avventure giocate dai vostri amici, ma noi ci siamo attenuti (con la nipote di chi vi scrive a fargli da Virgilio) a quelle più votate, mettendole in ordine di percentuale di apprezzamento (aggiornata a stamattina). Non indugiamo oltre!

Gioco dei calamari | Roblox, i migliori giochi di giugno 2023

Roblox esiste un po’ nella sua bolla, e sebbene sia rivolto a giocatori di tutte le età (principalmente i più piccoli) esistono giochi più diretti ad un pubblico maturo, come avviene con Gioco dei calamari (56% di upvote), apripista dei migliori di giugno 2023. Naturalmente l’esperienza in sé si limita ad essere rivolta agli utenti dai nove anni in su, ma… come recita il meme di Mr. Incredibile, c’è chi non sa e chi, invece, sa. La vostra conoscenza dell’inglese non mente: si tratta di un adattamento non ufficiale di Squid Game, relegando però la replica delle discipline letali ad una più tondeggiante versione giocabile dei Giochi Senza Frontiere. O Takeshi’s Castle. O il Genodrome di Ciao Darwin, vedete voi…

Scala 2000 Scale per vip Obby | Roblox, i migliori giochi di giugno 2023

Sappiamo cosa vi state chiedendo: ma VIP non dovrebbe essere in maiuscolo? Scherzi a parte, la premessa di Scala 2000 Scale per vip Obby (65%) dovrebbe suonarvi familiare: Salite di più di duemila gradini per decretarvi vincitori. Naturalmente è anche possibile raccattare gli oggetti più adatti ad eliminare gli altri giocatori mentre cercano di raggiungere la cima. Se alla vostra copia di Fall Guys (o Kirby’s Dream Buffet, se siete veri gourmet) sono fischiate le orecchie, non è un caso. Preparatevi a maledire il prossimo, soprattutto se giocate con i controlli macchinosi della versione mobile!

Terra Felice | Roblox, i migliori giochi di giugno 2023

Dopo aver fatto mille voli nel vuoto, tra ponti di vetro instabili e scalinate atroci, che ne direste di un po’ di relax? Terra Felice (65%) è qui per questo: la premessa è quanto di più semplice e rilassante possiate immaginare. Cogliamo qui l’occasione per ricordare che, sebbene gratuito, Roblox prevede microtransazioni per la valuta in-game, i Robux. Tenetelo a mente, prima di acquistare elementi cosmetici da sfoggiare nella mappa in questione. Come vedete dall’immagine in anteprima dedicata all’esperienza in ottava posizione, è previsto pure un parco divertimenti con tanto di ruota panoramica. Meglio di così… ci sono le altre sette posizioni.

Spettacolo in passerella | Roblox, i migliori giochi di giugno 2023

Se poi volete un’alternativa più chic a Terra Felice, molto probabilmente Spettacolo in passerella (75%) può fare al caso vostro. Anche qui tornano utili i vostri outfit, ma con una passerella (per l’appunto) da sfruttare in competizioni a tempo limitato. Cercate di coordinare i vostri abiti al meglio per fare bella figura. La necessità di senso estetico si rivela fondamentale, il che può essere ottimo per chi ne è provvisto… ma è anche il motivo per cui non siamo neanche in top five. Non che la cosa sia un deterrente, naturalmente, ma forse è il caso di proporvi un’altra fedele ricostruzione.

Encanto | Roblox, i migliori giochi di giugno 2023

Se state ancora cercando di riprendervi dal colpo di frusta del Gioco del calamaro, provate con la dimora magica di Encanto (78%). Replicando fedelmente l’aspetto della casa vista nell’omonimo lungometraggio Disney, questa esperienza creata dagli utenti si rivelerà decisamente più in sintonia con il target a cui è rivolto Roblox. Il motivo della mancata top five è un bug minore, ma non è nulla che non sia già stato aggirato con uno stratagemma. Sarà sufficiente che vi sediate, infatti, per sistemare il tutto. Che ne direste, ora, di un piccolo pareggio? Ebbene sì, questa in realtà è una top 11!

Adopt Me! e Obby ma non puoi saltare | Roblox, i migliori giochi di giugno 2023

Con un 83% spaccato per entrambi, infatti, abbiamo un ex aequo. Nel caso di Adopt Me! la premessa è semplice da riassumere. Si tratta di un gestionale in cui adottare ed accudire le vostre creature. Oltre a personalizzare la casa in cui è ambientato il tutto e condividere con amici i risultati da voi ottenuti, sono presenti elementi cosmetici in-game dedicati al mese della rappresentanza delle minoranze di genere (che è giugno da qualche anno). E di arcobaleni se ne trovano anche in Obby ma non puoi saltare, abbastanza autoesplicativa nel suo nome. Al termine dell’esperienza di parkour, potrete sbloccare il salto per far ammattire gli altri giocatori ancora a metà percorso!

Brookhaven | Roblox, i migliori giochi di giugno 2023

Appena al di sotto del podio abbiamo Brookhaven (87%), decisamente una delle creazioni più amate dagli utenti. Si tratta di un simulatore di vita abbastanza curato, nel quale trovarvi con i vostri amici. Per avere una vostra dimora occorrono Robux, naturalmente, ma questo non impedisce all’esperienza di dimostrarsi un autentico metaverso ante litteram. Con la chat è possibile comunicare in tempo reale con tutti gli amici collegati in quel momento, mentre l’avatar è personalizzabile persino nella sua statura. Il vostro controllo si estende anche agli sprite espressivi da applicare ai volti, nonché alle tinte della vostra casa… se ce l’avete, si intende.

Maialino | Roblox, i migliori giochi di giugno 2023

Mentre Gioco del calamaro era un semplice e innocente (?) rimando a Squid Game, nel caso di Maialino abbiamo di fronte una vera esperienza horror. Quel 90% ci ricorda solo la paura nella smorfia napoletana, visto che il concetto di Five Nights At Freddy’s è stato applicato (in maniera grottescamente simile alla becera reinterpretazione splatter di Winnie The Pooh nelle sale) all’estetica di Peppa Pig. Il personaggio a cui sfuggire, Piggy, ci ricorda maggiormente il Professor Pyg introdotto di recente nei fumetti di Batman. Per fortuna, potrete sopravvivere con gli oggetti trovati in giro, nonché accucciarvi e piazzare trappole. Buona fortuna!

Blocco di colore Run! | Roblox, i migliori giochi di giugno 2023

A questo punto ci viene il dubbio su eventuali traduzioni automatiche da parte della vetrina di Roblox, ma Blocco di colore Run! (91%) è esattamente questo: una corsa sui blocchi colorati. Anzi, citando la descrizione ufficiale, una “divertente corsa dei colori in Color Block Run!” ma abbiamo ampiamente finito di fare i pappagallini, perché l’esperienza non ha bisogno di molti convenevoli per dimostrare la propria solidità. Il vostro compito è correre al traguardo senza cadere, per poi restare sul colore scelto prima che il timer raggiunga lo zero. Se l’idea di base vi risulta simile a Mario Party… beh, quando un’idea è buona, perché cambiarla?

DOORS

La medaglia d’oro, per questo mese, se l’aggiudica DOORS con un apprezzamento del 94%. Si tratta di un’esperienza horror basata… sulle porte, non sulla band di Jim Morrison. E questo è tutto ciò che possiamo dirvi in merito. La descrizione del gioco ci implora infatti di vivere il tutto con il minimo sindacale di conoscenza, perché il progresso avviene per tentativi. Ogni fallimento deve essere di lezione. Consigliamo ai lettori fotosensibili di considerare questa una posizione extra e di dare l’oro a Blocco di colore Run!, ma se non soffrite di epilessia preparate le vostre cuffie buone e giocate con le prestazioni almeno al 60%.

Ora sta a voi dirci la vostra: voi come avreste stilato la classifica? Fatecelo sapere qui sotto