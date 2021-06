Retrogaming: ritorno all’infanzia con Mickey Mania

Che cosa accomuna retrogaming e ricordi di infanzia, e perché propio gioco che abbiamo avuto tutti come Mickey Mania?

Chi è cresciuto negli anni Novanta ha potuto vedere una vera e propria rivoluzione all’interno del gaming. Se gli anni Ottanta sono stati caratterizzati dallo strapotere del NES con titoli del calibro di Super Mario Bros. e The Legend of Zelda, gli anni Novanta hanno visto la celeberrima Console War con nuovi protagonisti, piattaforme di gioco ed i 16 bit al posto dei più “pixellosi” 8 bit. Per non parlare poi della nascita delle tre dimensioni con Nintendo, all’epoca forte del suo Super Mario 64, contro una neonata PlayStation con le avventure e le serie di personaggi come Crash Bandicoot, Spyro e MediEvil.

Non dobbiamo scordarci, però, dei cartoni animati! Che cosa c’era sempre in televisione, tra film e serie regolari? Ma naturalmente il caro vecchio Topolino, un personaggio che non ha certo bisogno di presentazioni e che tutti noi abbiamo visto in tutte le salse possibili ed inimmaginabili. Una di queste è, senza alcun dubbio, la salsa videoludica con un titolo del calibro di Mickey Mania firmato dai Traveller’s Tales, un gioco che un po’ tutti abbiamo avuto e che oggi possiamo definire tranquillamente retrogaming dato che stiamo parlando della prima metà degli anni Novanta.

Ve lo ricordate? Di sicuro lo potete trovare ancora in una scatola in soffitta oppure nei vari mercatini dell’usato, sia online che non, quindi direi che possiamo tranquillamente darci nuovamente un’occhiata e capire se questo platform vale ancora la pena di essere giocato o meno.

Un “orecchiuto” protagonista, con qualche differenza

Se dovessimo fare un elenco di tutti i giochi di Topolino e tutti i personaggi della Disney non finiremmo più. Tenete conto che il brand è ancora vivo oggi grazie ad una serie come Kingdom Hearts dove, i nostri antropomorfi amici, vanno ad interagire in un mondo “autocelebrativo” con meccaniche tipiche del gioco di ruolo. Ma rimaniamo ancora un po’ nei primi anni Novanta!

Se il 1992 ha visto sbarcare su SNES Disney’s Magical Quest, un platform in cui il nostro Topolino dovrà farsi strada tra livelli del regno magico per salvare Pluto rapito da Gambadilegno, gli anni successivi hanno visto l’arrivo di un’altra sua avventura per più console. Forse con un po’ meno storia, ma ricca di citazioni e riferimenti provenienti dai vari cartoni animati che hanno visto il nostro topo come protagonista.

Il già citato SNES, l’eterno rivale Sega Mega Drive, il Sega Mega CD e la prima PlayStation hanno visto dunque lo sbarco di quello che, in Italia, è stato tradotto come Topolino e le sue avventure. Una conversione iniziata nel 1994 e terminata nel 1996 con la prima console di casa Sony la cui riprogrammazione è stata firmata da Psygnosis. Le differenze tra console, però, si fanno sentire. Oltre alla grafica ed un livello bonus non presente nella versione SNES, sia il titolo che la copertina sono stati leggermente modificati.

Nella versione italiana ed americana a firma PlayStation, per esempio, possiamo vedere il nostro protagonista avanzare con aria di sfida tra le fiamme di un livello sotto la scritta Mickey’s Wild Adventure. In quelle per SNES e Sega, invece, vedremo il nostro orecchiuto protagonista affrontare uno scienziato pazzo all’interno di un sotterraneo aiutato dal fido pluto. Una volta detto questo è dunque arrivato il momento di affrontare “la ciccia” del gioco in sé.

Storia e personaggi – Retrogaming: Mickey Mania

Se nel già citato Disney’s Magical Quest compariva il trio Disney per eccellenza, Topolino, Paperino e Pippo, si trovavano di fronte alla minaccia di Gambadilegno, qui la storia ed i personaggi sono piuttosto ridotti. Infatti, a parte la “comparsata” di Pluto in un paio di livelli, qui l’unico protagonista e personaggio giocante è il solito buon Topolino che dovrà rivedersela con alcune delle sue avventure più iconiche.

Il gioco parte infatti da Steamboat Willie, una delle sue prime apparizioni, per poi passare a The Mad Doctor (Topolino e lo scienziato pazzo), Moose Hunters (Topolino cacciatore), The Lonesome Ghosts (Topolino e i fantasmi), Mickey and the Beanstalk (Topolino e il fagiolo magico), The Prince and the Pauper (Il principe e il povero) e The Band Concert (Fanfara). Da ricordare poi che il livello Fanfare non è incluso nella versione per Super Nintendo ed è un piccolo livello bonus azionabile tramite alcune azioni da compiere nel quinto livello.

Ad ogni modo, il nostro protagonista dovrà quindi “tornare” sui passi delle sue precedenti avventure animate. Teniamo poi conto che Il principe e il povero era uscito da pochissimi anni, affrontando vecchie conoscenze dei corti e dei film uniti anche a dei nuovi nemici. Insomma, un platform brandizzato Disney come i Traveller’s Tales erano soliti fare all’inizio degli anni Novanta.

Modalità di gioco – Retrogaming: Mickey Mania

A parte un paio di livelli dove occorrerà fuggire da un gigantesco nemico, un po’ in stile triceratopo di Crash Bandicoot 3: Warped, il nostro Topolino dovrà compiere il suo percorso dall’inizio alla fine del livello fino a scontrarsi con il boss di turno oltre che con la sua stessa versione risalente all’episodio animato.

Oltre a saltare sulla testa dei nemici, il nostro buon topo avrà a disposizione fino ad un massimo di 99 biglie da lanciar loro addosso e che troverà durante il suo tragitto irto di ostacoli di ogni sorta. Un piccolo aiuto viene poi dato dalla possibilità di riprendere l’energia perduta, qui sotto forma di stelle, e dai checkpoint che si attivano con un piccolo fuoco d’artificio. Rare, ma non impossibili da trovare, sono poi le vite rappresentate dal suo stesso paio di orecchie che vanno a “marchiare” anche i vari prodotti a tema Disney.

Un elemento simpatico per indicare l’energia del nostro topo è poi il suo iconico guanto bianco, tipico dei cartoni animati dell’epoca e ripreso anche in Cuphead, per il quale ogni dito corrisponde ad una barra di energia. Ogni colpo fa dunque calare un dito e poi, come capita sovente in questo tipo di giochi, si può morire con un’animazione di lui che cade con un fiore in mano stile vecchio funerale.

Morire? In un gioco della Disney con Topolino? Se avete provato altri titoli simili, come ad esempio quelli con Aladdin oppure Hercules come protagonisti, allora sapete benissimo di che cosa si tratta. Nel complesso lo si può finire in poco più di un’ora, ma sappiate che troverete pane per i vostri denti a dispetto della sua estetica cartoon e rassicurante. Del resto, se c’è un’opzione per regolare la difficoltà, ci dovrà pur essere un motivo!

Le narrazioni dei Traveller’s Tales – Retrogaming: Mickey Mania

Prima abbiamo citato le creazioni dei Traveller’s Tales, ma che cosa è successo esattamente alla casa produttrice britannica? Partendo dal fatto che molti dei suoi giochi iniziali erano l’adattamento di progetti cinematografici davvero ben realizzati, come Bram Stoker’s Dracula, Toy Story, A Bug’s Life e così via, la deriva che hanno preso con gli anni Duemila si è un po’ discostata dalle origini. Infatti, poco dopo aver cercato di “spremere” ancora di più un noto marsupiale (Crash Bandicoot: L’ira di Cortex e Crash Twinsanity) ed un velocissimo riccio blu (Sonic 3D: Flickies’ Island e Sonic R), i Traveller’s Tales si sono andati sempre più a “specializzare” in giochi su licenza LEGO.

Esatto, i famosissimi e coloratissimi set di mattoncini di plastica sono ancora oggi protagonisti di innumerevoli videogiochi dei quali, buona parte, è per l’appunto firmata dallo studio inglese. Tra questi ce ne sono davvero per tutti i gusti e, anche in questa versione, i titoli appartengono a grandi saghe cinematografiche come Indiana Jones, Harry Potter, Il Signore degli Anelli, Pirati dei Caraibi, Guerre Stellari e così via.

Alcuni potrebbero puntare il dito e dire che lo studio ha intrapreso una strada davvero “comoda” e fin troppo “giocattolosa”, ma se si guarda più da vicino questo genere di prodotti allora ci si potrà rendere conto come difficoltà, divertimento ed ispirazione sono ancora piuttosto vivi nel grande libro dei Traveller’s Tales.

Un gioco per bambini?

Visto con gli occhi di ora, un titolo come Mickey Mania, non grida subito al retrogaming più classico, ma di sicuro fa ricordare un tempo in cui i videogiochi basati sui cartoni animati erano una realtà molto presente. Certo, c’erano delle immancabili bruttezze, ma vorrei rimanere in tema Disney con Paperino: Operazione Papero?! firmato dalla Ubisoft. Ve lo ricordate?

Questa versione delle avventure di Topolino è stata poi accolta molto bene, soprattutto dalle famiglie con figli più piccoli, ed il gioco si presta ancora oggi ad essere provato e riprovato. Magari con un sorriso sulle labbra e quel pizzico di nostalgia per un’infanzia dove tutto ciò che era videoludico era fonte di gioia e scoperta infinita.

Se poi volete vedere cos'altro c'è su questo stile ad un buon prezzo, cliccate qui, mentre, per rimanere sempre aggiornati sui videogiochi di ieri e di oggi, noi vi aspettiamo sempre qui su tuttoteK!