PUBG: perché i giocatori comprano e vendono gli account?

Si tratta del primo grande successo dei Battle Royale: PUBG ancora oggi fa divertire milioni di persone tanto che molti tentano di comprare e vendere gli account

PUBG (Player Unknown’s Battleground) ha conquistato il mondo durante la sua data di uscita nel lontano 2017. Ha reso popolare il genere Battle Royale nella comunità dei videogiocatori e ha anche influenzato tonnellate di giochi in futuro. PUBG è in circolazione da molto tempo e con esso sono state rilasciate tonnellate di eventi e skin esclusive nel corso degli anni. I giocatori che vogliono riprendere il gioco o anche i nuovi giocatori cercano semplicemente di avere un’ampia varietà di skin per armi e oggetti tra cui scegliere. Proprio come in tutti gli altri giochi, le skin sono molto importanti per gli altri giocatori perché cambiano l’aspetto del personaggio e le persone trovano piacevole avere un personaggio unico piuttosto che apparire come tutti gli altri con una skin di base.

Dove acquistare account PUBG?

PlayersLoot è un ottimo esempio di sito web dove è possibile acquistare e vendere account PUBG a poco prezzo. Ha un’enorme vetrina di account PUBG in vendita e si può anche utilizzare un sistema di filtri per trovare immediatamente l’account che si preferisce acquistare. I risultati della ricerca vengono già forniti con i dettagli e il nome dell’account, in modo da non dover più aprire ogni annuncio uno per uno. C’è anche una barra di ricerca che si può usare per cercare direttamente una determinata caratteristica di un account PUBG in vendita. Gli account vanno da 10 dollari per quelli con poche skin a un account con oltre 700 skin e oggetti che può costare fino a 140 dollari.

Quali sono gli account PUBG più costosi?

PUBG è diventato un account free to play, il che significa che il valore di un account si basa sul numero di skin e sul tempo di gioco. L’account più costoso attualmente elencato su PlayersLoot costa 140 dollari con un’incredibile collezione di oltre 700 oggetti, 920 ore di gioco totali e un accesso completo per il giocatore che desidera acquistare l’account. Acquistare un account PUBG significa anche ottenere tutti gli altri giochi dell’account Steam dell’utente. Non si otterrà solo un account PUBG con statistiche massime, ma anche una ampia collezione di giochi già acquistati.

Perché le persone acquistano account con molte skin?

PUBG è stato rilasciato nel lontano 2017 e quindi è stato protagonista di tantissimi eventi e battle pass che hanno messo a disposizione oggetti esclusivi per un tempo limitato, il che significa che tali oggetti non possono più essere ottenuti a meno che non li si acquisti dallo Steam Store o si compri un account che li possiede. PlayersLoot ha account PUBG in vendita con tonnellate di oggetti acquisiti da tutti gli eventi precedenti di PUBG, tutto quello che dovete fare è andare sul sito e cercare l’account che volete acquistare.

Che cos’è PUBG?

PUBG è l’acronimo di Player Unknown’s Battlegrounds ed è un gioco sparatutto che vi mette contro un centinaio di giocatori. Tutti i giocatori vengono abbandonati su un’isola dove devono saccheggiare e potenziare le armi che raccolgono. Il gioco ha una meccanica iperrealistica per quanto riguarda le armi, quindi dovrete esercitarvi a far cadere i proiettili e ad avanzare il tiro se state mirando a bersagli in movimento. Il gioco può essere giocato in terza e prima persona, ma nella lobby i giocatori possono fare la fila per una prospettiva esclusiva in prima persona. Dalla sezione videogiochi è tutto, continuate a seguirci!