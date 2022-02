Marzo 2022 è alle porte, e come ogni mese torna in grande spolvero l’appuntamento con i giochi PS Plus per PS4 e PS5 che Sony ha riservato agli iscritti al suo servizio

Il mese più corto dell’anno è ormai quasi un ricordo, e con la sua dipartita si fa sempre più vicina la stagione primaverile. E per un Febbraio che ci saluta, ecco pronto un Marzo che, come vuole la tradizione del PS Plus, è pronto a regalare agli iscritti al servizio in abbonamento di casa Sony un nutrito numero di giochi PS4 e PS5. Riuscirà il terzo mese dell’anno ad accontentare l’utenza del colosso nipponico, dopo le polemiche scoppiate in rese in seguito all’annuncio dei giochi distribuiti durante il già citato Febbraio? Continuate la lettura del nostro speciale per vedere se, stavolta, le vostre aspettative sono state rispettate.

Aria di primavera

Dite la verità, i primi tiepidi soli di questo scampolo finale di inverno vi hanno fatto venire una irrefrenabile voglia di passare del tempo all’aria aperta, vero? Ebbene, frenate subito i vostri ardori, dato che l’infornata di giochi PS4 e PS5 che il PS Plus renderà a breve disponibili, vi costringeranno a trascorrere ore ed ore attaccati alle vostre console. Si parte a tutto gas con le corse di Team Sonic Racing (PS4), per poi cercare di sopravvivere nel primitivo mondo di Ark: Survival Evolved (PS4), passando per gli scontri all’arma bianca di Ghost of Tsushima: Legends (PS4 e PS5) e chiudendo con la brutalità di Ghostrunner (PS5).

Più veloce del blu – PS Plus Marzo 2022: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Può sembrare strano, quando si è il porcospino più veloce dell’universo, decidere di gareggiare a bordo di un veicolo motorizzato, ma poco importa quando lo si fa grazie a Team Sonic Racing. Il titolo sviluppato da Sumo Games, difatti, a dispetto delle caratteristiche dell’iconica mascotte SEGA, catapulterà tutti i protagonisti del suo frenetico universo all’interno di una serie di gare all’ultima derapata, che potranno essere affrontate tanto in singolo, quanto in compagnia di amici (sia in locale che online). Pronti a far mangiare la polvere agli avversari?

Sopravvivenza primitiva – PS Plus Marzo 2022: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Sopravvivere non è certo un gioco da ragazzi su The Island, l’isola che è teatro delle vicende ludiche che caratterizzano Ark: Survival Evolved, visti i pericoli che la produzione cela sulla sua superficie. Stabilire un base, per poi procedere al suo sostentamento (e al nostro), andando in cerca dei giusti materiali, potrà fare la differenza tra vivere o morire. Una eventualità, questa, che sarà sempre dietro l’angolo, complici le letali creature preistoriche che sembrano voler fare di tutto per poter affondare le loro zanne nella nostra succulenta carne.

L’ultimo ronin – PS Plus Marzo 2022: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Tra i titoli più apprezzati degli ultimi tempi troviamo sicuramente l’ultimo lavoro di Sucker Punch, che pochi mesi dopo il lancio si è visto recapitare Ghost of Tsushima: Legends, il comparto multiplayer cooperativo. Assieme ad altri 3 ronin potremo cimentarci in furiose battaglie contro letali minacce, oltre a sbloccare numerosissimi elementi di personalizzazione per il nostro guerriero.

Violare il sistema – PS Plus Marzo 2022: ecco i giochi gratis PS4 e PS5

Nei panni del Ghostrunner Jack, sarete chiamati a farvi strada attraverso orde di nemici, sfruttando le abilità con la katana ed incredibili movimenti parkour. Tra morti improvvise e tonnellate di proiettili da evitare, dovrete prendere il controllo di una mega struttura di stampo cyberpunk, sulla quale domina una immensa torre. La morte vi attende in questo frenetico action, sarete pronti a domarla?

È tempo di giocare

E con questo si conclude lo speciale dedicato ai titoli PS Plus PS4 e PS5 in arrivo a Marzo che, come avete potuto constatare, offrono una discreta varietà di generi. E voi che cosa ne pensate di quello che Sony ha preparato? Le vostre aspettative sono state rispettate? Vi invitiamo a condividere le vostre impressioni ed i vostri giudizi tramite la sezione dei commenti, come sempre qua, su tuttoteK.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo anche che su Instant Gaming potrete trovare tantissimi titoli a prezzo scontato, pertanto correte a dare una sbirciate se volete risparmiare qualche soldino.