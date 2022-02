Pokémon Presents: tutti gli annunci del 27/02/2022

Ecco tutti gli annunci dell’ultima presentazione dedicata ai mostri da taschino nel riassunto del Pokémon Presents del 27 febbraio 2022

Come un fulmine a ciel sereno, il Pokémon Presents di febbraio è arrivato per allietare un’altrimenti ordinaria domenica con i suoi annunci, e non abbiamo potuto fare a meno di “acchiapparli” tutti e riassumerli comodamente per chi di voi se li fosse persi. Parlare al plurale può sembrare forse strano ai profani, trattandosi di presentazioni perlopiù monotematiche, ma vista la tentacolare portata del brand non abbiamo avuto granché di cui stupirci. Contrariamente ai consueti Nintendo Direct d’ordinanza, di solito non ci sono “ultime sorprese” (o meglio, annunci seguiti da silenzio stampa) di sorta; non per questo, però, il brand si nega di tenere il meglio alla fine (come è avvenuto).

Partiamo dal tascabile

Impossibile riassumere tutti quanti gli annunci del Pokémon Presents senza partire (countdown psichedelico a parte) dalle “prime cartucce” sparate. Alludiamo ai giochi mobile, che riassumeremo qui sotto in una pratica carrellata. In ordine, abbiamo la fauna di Alola in arrivo su Pokémon GO a partire dal primo marzo (dopodomani). Più sostanziose, invece, le novità per Pokémon Masters EX: tra esse troviamo la Via Vittoria per allenarsi e ottenere varianti “Costumax” di Rosso, Blu e Leaf, nonché 5000 gemme in regalo. Domani arriveranno inoltre Vera (2,5 anni) con Latias (fino alle sei di mattina di giovedì 31 marzo), e in seguito (ri)vedremo anche Anemone (2-31 marzo) e Laburno (4-31 marzo). Fino a 100 unità sono ora ottenibili gratuitamente.

Buongiornissimo – tutti gli annunci del Pokémon Presents

Non sono tutti (esclusivamente) mobile gli annunci del Presents, come testimonia il focus su Pokémon Café ReMix. Grazie alle nuove “consegne” potremo fare pubblicità al nostro esercizio commerciale virtuale con Pelipper, incontrando nuove creature compreso Victini che fa ora il suo debutto. Ci sono anche tre eventi in arrivo, tra cui una settimana per avere un costume nuovo per Bulbasaur, l’arrivo di Piplup cromatico e la possibilità di effettuare 11 consegne express senza costi aggiuntivi. In quanto a Pokémon Unite, sono previsti giorni (molto) speciali in cui provare l’intero roster; a quest’ultimo si aggiungeranno presto Hoopa (con cui teletrasportare gli alleati) e Duraludon.

Roba seria – tutti gli annunci del Pokémon Presents

Tornando alla serie principale, la presentazione ci ricorda che da oggi a domenica 27 marzo 2022 potremo ottenere tramite Dono Segreto la Lettera Oak in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Come negli originali, anche qui si tratta di uno strumento (disponibile per tutti, una volta tanto) con cui ottenere il leggendario Shaymin. Passando a Leggende Pokémon Arceus, oggi stesso uscirà l’aggiornamento gratuito La nuova alba di Hisui (versione 1.1.0). Con quest’update le comparse massicce si estenderanno a macchia d’olio per tutta la regione, ampliando anche la scelta per le battaglie all’Area Allenamento del Villaggio Giubilo. Inserire con il dono segreto la password ARCEUSADVENTURE vi darà 30 Ultra Ball, 30 Gigaton Ball e 30 Jet Ball (fino al 31 marzo 2022).

“E così domani ti sposi? Sì, ma… niente di serio”

L’ultimo degli annunci del Pokémon Presents è forse quello più bramato da tutti: i giochi di nona generazione, al momento noti semlicemente come Scarlatto e Violetto. Le informazioni in merito sono per ora scarse, ma l’ambientazione è decisamente mediterranea: oseremmo parlare di regione ispirata all’Italia, se non fosse per una mappa presente nel trailer che ci porta invece a pensare alla Spagna. Qualunque sia la verità, non ci vorrà molto per venire a capo del mistero: i giochi sono in dirittura d’arrivo già entro fine anno. L’unica informazione che abbiamo sono gli starter, che potete vedere nel trailer qui sotto.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questi annunci? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.