PlayStation Indies: tutti gli annunci per PS4 e PS5 di Agosto 2021

Andiamo a vedere, in questo nostro breve roundup, quali sono stati i sette titoli protagonisti delle novità svelate in questo afoso Agosto 2021 tramite il Blog PlayStation sui PlayStation Indies

Nonostante le recenti polemiche nate in seno a Sony PlayStation, che vedevano l’azienda sotto l’attacco di molti sviluppatori di videogiochi indipendenti per politiche giudicate non proprio “friendly” nei loro confronti, è indubbio come la libreria di videogiochi disponibili per l’acquisto sullo Store sia ricco di indie. Altrettanto indubbio è anche il fatto che, nel mezzo delle migliaia di uscite indipendenti che avvengano ogni anno, non siano poi tantissime quelle che rimangono nel cuore dei videogiocatori. Quando però ci riescono, il posto che prendono è davvero speciale.

PlayStation Indies a rapporto!

Un po’ come successo in passato con il PS VR Spotlight, Sony ha utilizzato il suo PS Blog per annunciare tante novità su sette diversi giochi che fanno parte dei “PlayStation Indies”. Le novità riguardano titoli disponibili su PS4 o PS5 (o entrambe, a seconda dei casi). Nello specifico, si è trattato di quattro nuovi annunci e tre aggiornamenti di titoli già presenti nella libreria delle console di casa Sony. In questo articolo li andremo a vedere uno per uno, mostrandovi anche i trailer che sono stati rilasciati ad ogni annuncio. Iniziamo!

Oxenfree II e Wytchwood – PlayStation Indies Agosto 2021

Annunciato qualche tempo fa per Nintendo Switch, Oxenfree II: Lost Signals arriverà anche su PlayStation 4 e PlayStation 5 al lancio. Il titolo di Night School Studio è ambientato cinque anni dopo gli eventi dell’apprezzatissimo primo capitolo, mettendo sul palco un nuovo cast di personaggi. Riley è la nostra protagonista e la troviamo intenta ad investigare alcune strane frequenze radio nella sua città natale, Camena. Un mistero sovrannaturale con un gameplay molto simile al suo predecessore e una narrativa guidata dalle scelte del giocatore. L’uscita è per ora fissata a un generico 2022.

Wytchwood è un gioco d’avventura basato su meccaniche di crafting che ha quel tocco da favola dei fratelli Grimm che tanto piace ai nostalgici. Prenderemo le vesti di una strega, rimasta intrappolata in uno strano patto oscuro che non ricorda nemmeno di aver stretto. L’unico modo che avrà per uscirne sarà rimediare alle malefatte di un variegato cast di personaggi, che stanno facendo di tutto per creare terrore. Dovremo trovare gli ingredienti adatti per lanciare le nostre magie e creare pozioni per fermarli e ripristinare l’equilibrio. Wytchwood arriverà su PlayStation 4 e PlayStation 5 il prossimo autunno.

Carrion e A Short Hike – PlayStation Indies Agosto 2021

Carrion è il reverse-horror di Phobia Game Studios che ci metterà nei panni del mostro e non della vittima. Nello specifico assumeremo il ruolo di un blob amorfo di nervi, denti e tentacoli che si risveglia in un laboratorio segreto sotterraneo. Nel mentre ci faremo strada verso l’uscita, tentando la fuga, avremo anche la possibilità di assorbire e consumare qualsiasi essere umano troveremo sulla nostra strada, ampliando così le nostre dimensioni e spianandoci letteralmente la via. Carrion arriverà su PlayStation 4 nel corso del 2021.

A Short Hike è un’avventura che ha già fatto sognare i giocatori PC e che siamo davvero contenti di poter rivedere anche su PlayStation 4. Il titolo di Adam Robinson-Yu ci accompagnerà nella breve scalata di Claire, un uccellino che prende il volo e decide di esplorare una montagna dal basso verso l’alto. Esplorando il piccolo open-world creato per l’occasione, avremo la possibilità di incontrare NPC che avranno bisogno del nostro aiuto. A Short Hike arriverà su PlayStation 4 nel corso del prossimo autunno e chi giocherà su PS4 Pro avrà la possibilità di goderne in 4K.

Hades e Sol Cresta – PlayStation Indies Agosto 2021

In arrivo su console PS4 e PS5 (nonché Xbox Series X | S e Xbox One), Hades è il pluripremiato roguelike infernale di Supergiant Games, di cui vi abbiamo già ampiamente parlato nella nostra recensione della versione per Nintendo Switch. Non molto tempo dopo l’uscita di Pyre, il piccolo di team di sviluppo ha subito iniziato a pensare al nuovo titolo. I dettagli dell’origine della creazione di Hades sono spiegati direttamente da Supergiant Games nel post del PlayStation Blog dedicato e, inoltre, grazie a PlayStation Underground potete anche godere di 25 minuti aggiuntivi di gameplay su console Sony. Il gioco arriverà su PlayStation 5 e PlayStation 4 il prossimo 13 agosto… e preparatevi perché ne avremo da dire!

Accolto inizialmente come un semplice Pesce d’Aprile, Sol Cresta è il sequel di Moon Cresta e Terra Cresta ed è un vertical shooter in cui impersoneremo Yamato nella sua lotta per la riconquista del Sistema Solare, ormai padroneggiato dall’esercito di Mega Zohar. Il post sul PlayStation Blog è più che altro dedicato alla storia che ha portato alla sua creazione. Il gioco arriverà su PlayStation 4 con l’etichetta Neo-Classic Arcade.

E infine… Axiom Verge 2! – PlayStation Indies Agosto 2021

La meccanica più interessante del sequel di Axiom Verge è la compresenza di due mondi differenti. Il mondo superiore, quello già mostrato nei precedenti trailer rilasciati del titolo, è soltanto la prima parte di gioco che i videogiocatori potranno esplorare. In una dimensione alternativa esiste un mondo interconnesso e collegato tramite un ponte, un mondo di origine aliena e anche all’apparenza molto diverso dal superiore. Potremo entrare ed uscire da questo mondo “breccia” lungo il corso del gioco, consentendo quindi un’esplorazione non lineare e aggiungendo anche una gran quantità di segreti che possono essere scoperti solo in questo particolare mondo. Il gioco arriverà, non si sa ancora quando, sia su PlayStation 4 sia su PlayStation 5.

Attendiamo!

Terminano qui le novità rilasciate da Sony in questo caldo Agosto 2021 sui PlayStation Indies. Che cosa ne pensate? A cosa siete maggiormente interessati?