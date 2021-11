Personalizza la tua console: 4 dei migliori adesivi che abbiamo visto

Nuove idee per personalizzare la tua console? Quattro dei migliori adesivi che abbiamo visto per dare un tocco personale

Stai cercando di dare un tocco di personalità alla tua console? Oppure hai bisogno di coprire il graffio che hai fatto l’ultima volta che hai perso ad una partita?

In questo articolo ti mostreremo alcune delle migliori console personalizzate che abbiamo visto su internet e ti daremo qualche dritta per poterle replicare.

Cominciamo subito.

1. Dreamcast personalizzato

Questo Dreamcast ha un aspetto fantastico! In questo caso, il design è completamente dipinto, ma potresti ottenere un effetto simile comprando degli adesivi personalizzati per riprodurre questi dettagli. Dato che sono di piccola dimensione, non ti costeranno molto.

2. Twitch Xbox personalizzata

Questa Xbox è solo un rendering, ma Twitch l’ha davvero fatta sua.

Ottenere un design personalizzato simile è molto semplice! Ci sono un sacco di posti dove si possono acquistare skin personalizzate. Possono essere applicate sulla console e voilà! La tua console personalizzata è già pronta all’uso.

3. Xbox personalizzata con Sticker Bomb

Se non vuoi comprare adesivi su misura ma vuoi comunque creare il tuo marchio, puoi ricorrere a quello che viene definito uno sticker bomb! Puoi collezionare gli adesivi ricevuti nel tempo o ottenerli come omaggio con i prodotti che compri. Per accelerare questo processo, potresti anche comprarne qualcuno. Su Etsy o eBay puoi trovarne alcuni dal design unico. La parte migliore di questo metodo di personalizzazione è che può evolvere man mano che si aggiungono più adesivi.

4. Un Dreamcast dipinto su misura!

Abbiamo voluto includere anche questo Dreamcast personalizzato perché pensiamo che sia una vera e propria opera d’arte. È molto difficile ottenere questo livello di dettaglio usando soltanto gli adesivi, quindi se hai un talento artistico, o conosci qualcuno che ce l’ha, o hai appena vinto alla Fortnite World Cup Finals, speriamo che questo accenda la tua creatività e ti permetta di personalizzare al meglio la tua console.

Questi sono solo quattro dei tanti esempi di console personalizzate, adatte a tutti i budget e a tutti i talenti creativi.

Se ne avete viste altre o volete condividere le vostre, ci piacerebbe vederle nei commenti qui sotto.