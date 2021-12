Perché FIFA è meglio di PES

È ora di chiudere il dibattito una volta per tutte. Il dibattito FIFA vs PES infuria da decenni, ma è finalmente giunto il momento di porre fine a questa discussione

Alcuni dicono che FIFA è migliore grazie alla grafica più recente, mentre altri dicono che FIFA è migliore perché offre più modalità di gioco rispetto a PES.

Entrambi questi giochi hanno una lunga storia e continuano a sorprendere i loro fan con fantastici aggiornamenti ogni anno. E PES è probabilmente l’unica vera competizione che ha la FIFA. Ma quale vince davvero? Per aiutarti a decidere, confronteremo gli aspetti principali di entrambi questi titoli.

Fisica

Una delle primissime cose che distingue un gioco di calcio dal resto è sicuramente la fisica del gioco perché è ciò che rende il gioco realistico. La fisica è una caratteristica fondamentale di qualsiasi gioco di calcio e se dovessimo confrontare il sistema fisico di entrambi i giochi, FIFA è decisamente migliore di PES perché FIFA ha un motore fisico più realistico.

Quando giochi a FIFA, la palla sembra pesare qualcosa piuttosto che fluttuare tra i tuoi giocatori verso un obiettivo. Questo dà a FIFA un incredibile vantaggio rispetto al PES quando si cerca di replicare l’aspetto e le sensazioni del calcio nella vita reale. E la FIFA è migliorata MOLTO negli ultimi anni e con FIFA 22, la fisica del gioco sembra surclassata.

Modalità di gioco

Il gameplay è realistico e fluido è importante, ma anche il gioco deve essere divertente. Ed è per questo che una partita di calcio è molto più di un gruppo di giocatori che corrono dietro una palla che cercano di segnare sparando al palo della porta. Ed è per questo che i giochi di calcio si stanno espandendo introducendo modalità di gioco per diversi tipi di esperienza di gioco nello stesso gioco.

E a questo proposito, FIFA ha modalità di gioco migliori di quelle di PES. Il franchise FIFA ha così tante diverse modalità di gioco che sono in grado di darti qualcosa per tutti quando si tratta di giocare a calcio sulla tua console o computer. Puoi giocare una partita di esibizione se vuoi solo una rapida ripresa e giocare in stile di gioco con gli amici, ma c’è anche la squadra definitiva di FIFA se vuoi costruire il tuo franchise FIFA dei sogni. PES non ha così tante opzioni quando si tratta di modalità di gioco, motivo per cui FIFA vince su PES in un’analisi del calcio.

Sistema di valuta

Una delle cose che mi piacevano di FIFA, ma che ora sono diventato antipatico, sono i modi assurdi con cui EA sta cercando di fregare i giocatori aggiungendo acquisti in-game che sono a dir poco completamente inutili. FIFA 22 è la valuta di gioco che viene utilizzata per eseguire qualsiasi cosa, dalla gestione della squadra all’iscrizione dei migliori giocatori e molti giocatori lo trovano un po’ esagerato.

A questo proposito, PES è abbastanza equilibrato in quanto non cerca di sfruttare la propria base di giocatori. Questi sistemi di valuta sono fantastici, non c’è dubbio su questo, ma gli sviluppatori di giochi devono essere ragionevoli al riguardo.

Grafica

Una delle cose che sono innegabilmente buone del re del calcio FIFA è che fornisce ai giocatori una grafica che è la migliore possibile. Il gioco sta cercando di raggiungere un livello di fotorealismo mantenendo allo stesso tempo il gioco il più leggero possibile, in modo che sempre più persone possano giocarci sui propri PC o console senza spendere troppo.

FIFA ha una grafica migliore di quella di PES. La serie FIFA sembra sempre essere all’avanguardia con una grafica all’avanguardia e FIFA 22 non fa eccezione. La serie fifa sembra sempre avere la grafica dall’aspetto più realistico rispetto a pes, il che dà a fifa un enorme vantaggio quando si cerca di sembrare il più realistico possibile.

Gameplay

Quando si tratta di giocare a calcio sulla tua console o computer, FIFA ha giocatori migliori di PES. In FIFA, hai la possibilità di giocare con alcuni dei migliori giocatori del mondo, tra cui Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Queste sono due delle più grandi stelle del calcio ed è un’esperienza incredibile poterle controllare sullo schermo. In pes, non hai così tante opzioni per i giocatori, motivo per cui FIFA vince su PES in un’analisi del calcio.

Commento

FIFA è migliore di PES perché FIFA offre commenti più realistici. Il franchise FIFA è sempre stato noto per i suoi commenti incredibilmente realistici e FIFA 22 non fa eccezione. I commentatori parleranno di ciò che sta accadendo in campo in tempo reale, il che ti immerge davvero nel gioco. In PES, il commento non è così realistico, motivo per cui la FIFA vince su PES in un’analisi del calcio.

Così il gioco è fatto! Cinque ragioni per cui FIFA è migliore di PES in un’analisi del calcio. Se sei ancora indeciso su quale gioco acquistare, spero che questo articolo ti abbia aiutato a prendere una decisione. La FIFA è il chiaro vincitore quando.

Acquista FIFA 22 al prezzo più basso su gamecamp.gg

Vuoi passare da PES a FIFA, o forse sei un fan di FIFA, ma non hai avuto la possibilità di acquistare la versione più recente di FIFA? Nessun problema, gamecamp.gg ti ha coperto! Puoi acquistare FIFA 22 al miglior prezzo possibile su gamecamp.gg!