Musica & Videogiochi: Bayonetta, tra angeli, streghe e synthjazz

Seguiteci in un viaggio fuori di testa mentre analizzeremo la colonna sonora di Bayonetta in questo nuovo appuntamento di Musica & Videogiochi

Con il terzo attesissimo capitolo ormai in dirittura d’arrivo, Platinum Games si prepara a rilasciare quella che ha tutte le carte in regola per essere una nuova perla del genere action. Fin dagli esordi, infatti, Bayonetta si è imposto al pubblico grazie sì ad un gameplay frenetico ed appagante, ma soprattutto ad uno stile inconfondibile che è da subito diventato marchio di fabbrica della serie. Si potrebbe parlare per ore delle eccentriche scelte stilistiche che permeano i vari aspetti del gioco, ed ora che Bayonetta è di nuovo tra noi abbiamo deciso di dedicare questo Musica & Videogiochi proprio alla colonna sonora che accompagna le gesta della strega di Umbra.

Per quelli di voi che non hanno mai provato la serie, chiariamo subito una cosa: Bayonetta è follia. I titoli della saga raccontano una trama che, nonostante le massicce dosi di umorismo, è assolutamente decisa a prendersi sul serio. Nel corso dei titoli si assiste spesso a situazioni esagerate, assurde e spesso pregne di una forte autoironia, ma comunque innegabilmente memorabili. In un contesto nel quale la follia raggiunge vette tali da trasformarsi in un concetto tutto personale di epica, la musica non può e non deve essere da meno.

Violenza è la domanda. E la risposta è Synth Pop!

A fronte di quanto sopra affermato, è scontato come risulti necessario un accompagnamento in grado di sottolineare ed amplificare il contrasto agrodolce fra le innumerevoli minacciose figure decise a trucidarci, e le provocanti, quanto letali, movenze della protagonista. Per quanto potrebbero sembrare la prima scelta per una storia basata sullo scontro apocalittico tra inferno e paradiso, le magniloquenti orchestrazioni ed i pomposi temi in stile Hans Zimmer, tanto cari ai compositori occidentali di oggi, tutto avrebbero sottolineato meno che la gloriosa follia intrinseca del gioco.

Certo, va evidenziato come non manchino brani più canonici, con cori ed orchestrazioni dai toni drammatici per ricordare al giocatore che quello che viene raccontato a schermo non è un racconto frivolo, ma la tragica e seria guerra tra le forze dell’universo. Ciò nonostante, al termine di una scena carica di drammaticità e pathos, è proprio quando la nostra protagonista scatena il suo pieno potenziale che subentra una completa ed inaspettata virata di stile.

Infatti, la musica che accompagna le provocanti coreografie e le demoniache evocazioni di Bayonetta è niente meno che un gustosissimo mix di Jazz, Fusion e Synth Pop, con qua e là spruzzate di Bossa Nova e Swing (generi tanto cari a moltissimi compositori del Sol Levante, come possiamo apprezzare anche in altre popolari serie di videogiochi, e non solo). La qualità degli arrangiamenti è tale da risultare subito caratteristica e pregna di uno stile che trasuda “giapponesità” da ogni singola nota. Il risultato finale è quindi un climax che spezza gli schemi ordinari ed innesta una carica di adrenalina meravigliosamente in contrasto con la drammaticità delle scene mostrate.

Fly Me To The Moon – Musica & Videogiochi: Bayonetta, tra angeli, streghe e synthjazz

Il primo brano che andremo a presentare in questo Musica & Videogiochi è tratto dall’originale Bayonetta. Con tutta probabilità alla maggior parte di voi il titolo Fly Me To The Moon non risulterà nuovo. Il brano infatti non è altro che un rifacimento di uno dei più celebri standard jazz della storia, incluso anche nel Real Book, la raccolta di trascrizioni di famosi brani jazz (in gergo detta Fake Book) più diffusa tra i musicisti del genere. La popolarità di questa canzone, scritta originariamente da Barth Howard nel 1954 (potete ascoltare qua sotto l’originale, interpretata dall’attrice e cantante americana Kaye Ballard) è cresciuta a dismisura, grazie anche ai numerosi artisti che, nel corso degli anni, ne hanno inciso una propria interpretazione, fra i quali spicca sicuramente Frank Sinatra.

Fly Me To The Moon è stata citata anche in numerose opere cinematografiche, e non è nemmeno la prima volta che compare in un opera del Sol Levante. Infatti gli appassionati di anime conosceranno già il brano in quantogià presentenella celebre serie Neon Genesis Evangelion (e non è improbabile che quest’ultima sia stata fonte d’ispirazione per i lavori di Platinum Games, anche sotto altri aspetti oltre a quello musicale). La versione presente nel gioco è energica, con forti elementi elettronici, un cantato dai tratti sensuali (e come aspettarsi altro?) ed un ritmo quasi da hit dance, perfetto per accompagnare le letali movenze della strega di Umbra.

Moon River – Musica & Videogiochi: Bayonetta, tra angeli, streghe e synthjazz

Continuiamo questo Musica & Videogiochi con il tema principale di Bayonetta 2: Moon River. Ancora una volta i ragazzi di Platinum Games optano per un brano il cui titolo cita la Luna, risultando quindi perfettamente azzeccato con la trama del gioco. Le analogie fra questo ed il brano descritto nel precedente paragrafo sono molteplici. Parliamo innanzitutto sempre di un remix di una celebre canzone, questa volta scritta nel 1961 da Johnny Mercer ed Henry Mancini e presente nel film Colazione Da Tiffany (se siete curiosi, in fondo al paragrafo trovate il brano originale cantato proprio dall’attrice Audrey Hepburn). Da Frank Sinatra a Paul Anka, da Elton John (in versione live) ai R.E.M., sono decine, se non centinaia, i rifacimenti di questo struggente brano, insigne, fra le altre cose, dell’oscar alla miglior canzone nel 1962.

Come per Fly Me To The Moon, anche in questo caso, dovendo accompagnare dei combattimenti, la canzone è stata per forza di cose riarrangiata, passando dall’essere una struggente e delicata ballata ad un brano con un groove acceso. Al posto dei dolci arpeggi di piano troviamo veloci fraseggi tastieristi dal sapore Blues/Jazz; una sezione di fiati di chiara matrice swing gioca qua e là in un botta e risposta con il cantato, e la melodia, pur senza venire snaturata, suona qui con uno stile scatenato, perfettamente in linea con il mood del gioco.

Let’s Dance, Boys! – Musica & Videogiochi: Bayonetta, tra angeli, streghe e synthjazz

Il terzo brano di questo Musica & Videogiochi proviene ancora una volta dal primo capitolo di Bayonetta e porta un titolo che è già di per sé un programma. Let’s Dance, Boys! è esattamente quello che ci si aspetta di ascoltare: un brano strumentale eccentrico e ballabile con carattere da vendere. Siamo certi che ascoltando questa traccia, più di ogni altre, sarà difficile non ritrovarsi a muovere la testa o battere il piede a tempo con il groove avvolgente.

A differenza dei precedenti, questa volta siamo di fronte ad un brano inedito, scritto specificamente per il gioco. La traccia si apre con una introduzione dominata da un riff di piano che esplode ben presto in un attacco dance carico di energia. Essendo, come detto, un brano privo di cantato, la parte da protagonista è affidata al Sassofono, che domina strofa e ritornello dettando una melodia galvanizzante e contribuendo a dare un tratto decisamente caratteristico ed inusuale al brano. Contestualizzato con l’azione a schermo, questo è, secondo il parere del sottoscritto, uno dei brani che più riesce a sottolineare lo stile seducente quanto letale della strega di Umbra, mentre danza con leggiadria, dispensando morte e massacri tra le orde di nemici.

Whispers Of Destiny – Musica & Videogiochi: Bayonetta, tra angeli, streghe e synthjazz

L’ultimo brano che vedremo in questo Musica & Videogiochi è il tema principale del nuovissimo Bayonetta 3. Whispers Of Destiny, questo il titolo della traccia che ha accompagnato, la scorsa estate, il trailer nel quale è stata rivelata ufficialmente la data d’uscita del nuovo capitolo (lo trovate in fondo al paragrafo), è un brano in grado di distinguersi dagli altri sopracitati. La vena synth pop è ancora onnipresente, così come il groove ed il sound nel complesso è ancora chiaramente ancorato allo stile della saga, ma il tutto sembra avere ora una sorta di punta più malinconica.

La melodia cantata è sorretta da un accompagnamento che non si priva certo di alcune scelte armoniche un pò esotiche (e fa anche un interessante utilizzo del violino, con veloci fraseggi che accompagnano il cantato in determinati momenti del brano), ma il tutto tende a vertere ancora più sull’orecchiabilità rispetto al passato. Non si tratta certo di una nota negativa, in quanto l’ottima fattura del brano è come sempre innegabile, ma piuttosto di un sapore un po’ diverso per la serie. Siamo ansiosi di immergerci nell’ultimo titolo della saga per scoprire se quanto detto riguarderà solo il tema principale, oppure l’intera colonna sonora, e se ciò sia o meno legato alla piega della nuova trama, che si preannuncia molto interessante.

La musica delle streghe

Eccoci giunti al termine di questo appuntamento di Musica & Videogiochi dedicato a Bayonetta. I brani citati sono fra quelli che ritengo più rappresentativi dell’inconfondibile stile musicale della saga. Ovviamente però in essa vi sono molti altri brani degni di nota, per questo se non l’avete ancora fatto, il consiglio è quello di andarvi ad ascoltare l’intera colonna sonora, o, meglio ancora, di godervela direttamente in game. A tal proposito ricordiamo che, sebbene il secondo ed il terzo capitolo siano esclusive Nintendo Switch, l’originale è stato rimasterizzato ed è disponibile anche per Xbox One e PS4, in bundle con Vanquish.

Cosa ne pensate della saga e del suo caratteristico stile musicale? Giocherete al nuovissimo terzo capitolo? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.