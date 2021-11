Migliori videogiochi Nintendo in uscita: cosa ci aspetta nel 2022?

Anno nuovo, giochi nuovi anche per la Switch! Mancano solo poche settimane allo scoccare del 2022 ed i videogiocatori sono già in fervente attesa per i migliori videogiochi Nintendo in uscita. Vediamo dunque quali sono

Il 2021 ha dato non poche soddisfazioni ai possessori di Switch, ma sapete che cosa crea ancora più soddisfazione? Arricchire la propria collezione di titoli Nintendo con i migliori videogiochi in uscita durante il corso del prossimo anno!

Ti amo 2021!

Prima di proseguire con i migliori videogiochi Nintendo in uscita per il 2022 e gli ultimi del 2021, vediamo in breve che cosa ci ha riservato l’anno che sta per volgere al termine per quanto riguarda le uscite sulla console ibrida più famosa di sempre!

Il quasi trascorso 2021 ha dunque sparato una serie di cartucce che hanno lasciato “crivellati” sia i portafogli che gli scaffali, virtuali e non, di tutti i possessori di Switch. Tra questi possiamo dunque citare:

Tornano le saghe leggendarie – Migliori videogiochi Nintendo in uscita

Cominciamo dunque con il botto e partiamo con l’attesissimo sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild sul quale sono fioccate innumerevoli teorie e tantissimo hype già a partire dal trailer che indica un generico 2022. Ma naturalmente non potevano mancare all’appello il mitico idraulico con Mario + Rabbids Sparks of Hope, la palletta rosa Kirby and the Forgotten Land (si spera già in primavera), la bella e letale Bayonetta 3 e l’intrepida Samus con Metroid Prime 4 (sperando che non slitti al 2023). Chiudiamo poi con il tanto atteso Pokémon Legends: Arceus!

Tanti sport, o quasi – Migliori videogiochi Nintendo in uscita

Preparatevi a schizzare lungo incredibili percorsi a bordo del vostro skateboard con OlliOlli World (dovrebbe arrivare tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo), sbizzarrirvi con varie discipline con Sports Story, lanciatevi addosso dei frisbee volanti con Windjammers 2 e rilassatevi con un’antica partita a carte su Card Shark.

Retrogaming, o quasi – Migliori videogiochi Nintendo in uscita

Se l’annuncio Pac – Man Museum+ ha già fatto battere forte il cuore degli appassionati di retrogaming e cabinati, non dobbiamo dimenticare quei titoli che si basano sullo stile ed i capolavori del passato per rielaborarli e “servirli” in salsa moderna.

Ricordiamo quindi la versione per Switch di Loop Hero (forse uscirà già a dicembre), il nuovo Shovel Knight Pocket Dungeon (13 dicembre), Hollow Knight: Silksong e Teenage Mutant Ninja Turtles: Shedder’s Revenge!

Usa il tuo cervello – Migliori videogiochi Nintendo in uscita

Che si tratti di un rompicapo o di uno strategico preparatevi a far lavorare a pieno regime la vostra materia grigia con titoli del calibro di Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition (3 dicembre), Big Brain Academy: Brain vs. Brain (anche questo uscirà il 3 dicemnbre), Triangle Strategy (4 marzo) ed infine Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp.

Altri sequel e chicche varie – Migliori videogiochi Nintendo in uscita

Tra i titoli più attesi troviamo sicuramente Outer Wilds e Pillars of Eternity II: Deadfire, ma non dobbiamo dimenticarci di Fall Guys: Ultimate Knockout e soprattutto di Lego Star Wars: The Skywalker Saga, perciò, che la Forza sia con voi!

Tiriamo poi le somme definitive con Splatoon 3, River City Girsl 2, Rune Factory 5, Disney Magical World 2: Enchanted Edition ed Oxenfree II: Lost Signals che non hanno ancora una data definitiva, ma dovrebbero uscire comunque nel corso del 2022.

Tirando le somme finali

Ora che abbiamo elencato brevemente tutti questi titoli la palla, anzi per meglio dire il joycon, passa direttamente a voi! Avete già fatto qualche buon proposito per gli acquisti dell’anno nuovo o preferirete sfruttare le tante e vantaggiose offerte del Black Friday? Fatecelo sapere!

Comunque sia, per ingannare l'attesa che ne dite di arricchire la vostra collezione di capolavori videoludici andando a recuperare dei titoli simili al miglior prezzo di sempre?