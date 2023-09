Migliori videogiochi in uscita: Settembre 2023 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Settembre 2023: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Agosto è ormai andato (sigh), e con Settembre ripartono le attività quotidiane. Auguriamo un buon rientro a tutti con una nuova lineup dei migliori videogiochi del mese!

Partiamo a bomba con Mortal Kombat 1, reboot dell’omonimo titolo del 1992. Il capostipite del picchiaduro più sanguinario di sembra arriva sulle console di ultima generazione il 14 settembre, e siamo sicuri che provocherà qualche brivido anche ai veterani della serie. Passiamo a un altro titolo che strizza l’occhio ai fan di un’amatissima serie di lunga data. Parliamo di Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai, action RPG che ricalca i primi 40 episodi della serie originale ideata da Riku Sanjo. Il titolo propone una modalità storia, ma anche orde, esplorazione di dungeon procedurali e molto altro. Gli appassionati ritroveranno lo spirito della serie in questo titolo: si prospettano tante ore di divertimento e un’avventura epica!

Un titolo interessante per il suo stile artistico è Chants of Sennaar, un puzzle game dal retrogusto investigativo. I Popoli della Torre sono ormai divisi da lungo tempo, ma si vocifera che un Viaggiatore scoprirà un’antica conoscenza per riunirli e ripristinare l’equilibrio. Altro titolo indie in uscita a Settembre 2023 è Mineko’s Night Market, un titolo decisamente ispirato alla cultura giapponese. Mineko ha iniziato la sua nuova vita su un’isola ai piedi del Monte Fugu. Gli abitanti adorano il Gatto del Sole, Nikko: cosa succede quando un mito sembra divenire realtà e le apparizioni di Nikko sconvolgono la quotidianità dell’isola?

Sono in arrivo novità anche su mobile! Tra i miglio videogiochi in uscita c’è Final Fantasy VII: Ever Crisis: il gioco riprende gli eventi del Final Fantasy VII del 1997 e tutti i titoli canonici del franchise “Compilation of Final Fantasy VII”: il film Advent Children e gli episodi Before Crisis, Crisis Core e Dirge of Cerberus. Altro arrivo su mobile è Monster Hunter Now, titolo sulla scia di Pokémon GO che vi porterà a camminare in lungo e in largo per ottenere equipaggiamenti migliori per le vostre cacce, in solitaria o in gruppo!

Per la rubrica “graditi ritorni” segnaliamo due titoli. La collection Rhapsody: Marl Kingdom Chroniclesporta finalmente in Occidente Rhapsody II e III! Dopo gli eventi di Rhapsody: A Musical Adventure ci metteremo nei panni della giovane Kururu, alla ricerca di avventura, del vero amore e di melodie da cantare – da buon gioco musicale qual’è!

Chiudiamo la rubrica dei migliori videogiochi in uscita a Settembre 2023 con Baten Kaitos I & II HD Remaster, due JRPG poco noti. Baten Kaitos: Eternal Wings and the Lost Ocean e Baten Kaitos Origins sono tornati con una grafica migliorata e nuove funzionalità che renderanno l’esperienza di gioco irresistibile. La leggenda racconta che scoppiò la guerra tra un dio malvagio e gli umani. Dopo una feroce battaglia gli umani ne uscirono vincitori, ma la Terra era ormai distrutta, costringendo gli umani a vivere nel cielo in un periodo di pace e abbondanza. Ma qualcosa sta cambiando e rischia di spezzare questo equilibrio fiabesco… siete pronti a vedere come va a finire?

Migliori videogiochi in uscita: Settembre 2023 | Elenco

Bomb Rush Cyberfunk – 1 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX

Mega Man X DiVE Offline – 1 settembre – PC, iOS, Droid

Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles – 1 settembre – PS5, PC, Switch

Chants of Sennaar – 5 settembre – PS4, PS5, PC, Switch

Rune Factory 3 Special – 5 settembre – PC, Switch

Baldur’s Gate III – 6 settembre – PS5

Starfield – 6 settembre – XSX, PC

The Dragoness: Command of the Flame – 7 settembre – Switch

Final Fantasy VII: Ever Crisis – 7 settembre – iOs, Droid

The Many Pieces of Mr. Coo – 7 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Rugby 24 – 7 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Anonymous;Code – 8 settembre – PS4, PC, Switch

Fae Farm – 8 settembre – PC, Switch

Monochrome Mobius: Rights and Wrongs Forgotten – 8 settembre – PS4, PS5

NBA 2K24 – 8 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Mary Skelter Finale – 12 settembre – PC

MythForce – 12 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Touhou: New World – 12 settembre – PS4, PS5

Super Bomberman R 2 – 13 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

AK-xolotl – 14 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Baten Kaitos I & II HD Remaster – 14 settembre – Switch

The Crew Motorfest – 14 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Inspector Gadget: Mad Time Party – 14 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Monster Hunter Now – 14 settembre – iOS, Droid

Mugen Souls Z – 14 settembre – Switch

Summum Aeterna – 14 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Gloomhaven – 18 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch

Lies of P – 19 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Mortal Kombat 1 – 19 settembre – PS5, XSX, PC, Switch

Party Animals – 20 settembre – XBO, XSX, PC

Eternights – 21 settembre – PS5, PS4, PC

Payday 3 – 21 settembre – PS5, XSX, PC

Rin: The Last Child – 21 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

The Legend of Nayuta: Boundless Trails – 22 settembre – PS4, PC, Switch

El Paso, Elsewhere – 26 settembre – XBO, XSX, PC

Harvest Moon: The Winds of Anthos – 26 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Mineko’s Night Market – 26 settembre – PC, Switch

My Time at Sandrock – 26 settembre – PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Paleo Pines – 26 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Storyteller – 26 settembre – iOS, Droid

Terminator: Resistance – Complete Edition – 27 settembre – XSX

Disney Speedstorm – 28 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC Switch

Dolphin Spirit: Ocean Mission – 28 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Gothic Classic – 28 settembre – Switch

Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai – 28 settembre – PS4, PS5, XSX, PC, Switch

Overpass 2 – 28 settembre – PS5, XSX, PC

Pizza Possum – 28 settembre – PS5, XSX, PC, Switch

Cocoon – 29 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

EA Sports FC 24 – 29 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Ad Infinitum – TBA – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Paperman: Adventure Delivered – TBA – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

RoboCop: Rogue City – TBA – PS5, XSX, PC