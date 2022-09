Migliori videogiochi in uscita: Settembre 2022 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Settembre 2022: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Il mese di Agosto ci saluta ed è tempo di entrare nella stagione autunnale con la line-up videoludica di Settembre 2022!

Il primo mese autunnale propone un elenco veramente ricco. Iniziamo segnalando Ooblets, un titolo tenerissimo e pacioso che porterà un po’ di pace nelle frenetiche giornate di ritorno a scuola o al lavoro. In questo gioco non dovrete trovare dei nuovi amici… dovrete coltivarli! Scoprite quante adorabili creature potrete scoprire e preparatevi a un carico di colore e simpatia! In arrivo anche un titolo che emana vibes retro e al tempo stesso contemporanee: parliamo di Melatonin, titolo dal sapore anni ’90 dai toni pastello. Un po’ rhythm game, un po’ puzzlegame, Melatonin è una storia di scoperta del sé che mescola realtà e fantasia con uno stile unico nel suo genere. Tra le nuove uscite di Settembre Adventure Academia: The Fractured Continent. Il continente di Pedra si sta trasformando in un labirinto sotterraneo infestato dai mostri. Il protagonista della storia, Alex, è in cerca di suo padre: scoprirà che un antico cimelio in suo possesso può aiutarlo a svelare il mistero di questa crisi. In questo RPG strategico avrete modo di affrontare tantissime battaglie sfruttando le caratteristiche dei numerosi personaggi del cast. Sfruttatele al meglio, e Pedra sarà salva!

Tra i migliori videogiochi in uscita anche il nuovo gioco dedicato a un tamburo famosissimo: Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival è in arrivo su Switch con ben 76 tracce da seguire a un ritmo forsennato! Passando a tutt’altro genere, segnaliamo Moonscar. Se il gioco precedente è coloratissimo e vivace, questa avventura in 2D dal sapore metroidvania è decisamente cupa e inquietante. Grey Irma è una guerriera nata da sangue e argilla: dovrà farsi strada in un mondo popolato da creature incredibili per trovare lo Scultore e capire il senso della propria esistenza. Concludiamo le novità di Settembre 2022 con The Diofield Chronicle, gioco di ruolo strategico targato Square Enix che propone un’avventura bellica con complesse battaglie in tempo reale. L’ideale per i giocatori che cercano epicità mentre si spremono le meningi!

Per la serie “graditi ritorni” arriva The Last of Us Part I, versione rimasterizzata e migliorata del celeberrimo titolo survival di Naughty Dog. Se non avete ancora avuto modo di provare questa avventura da brivido, è decisamente l’occasione giusta per recuperare. Chiudiamo i migliori videogiochi di Settembre 2022 con una chicca. Per i nostalgici dei punti e clicca è in arrivo Return to Monkey Island, versione completamente ammodernata dell’omonimo classico. Il gioco, infatti, non riproporrà l’iconico stile con cui è divenuto caro ai giocatori, ma si ripropone in una veste grafica decisamente cartoon.

Migliori videogiochi in uscita: Settembre| Elenco

ANNO: Mutationem – 1 settembre – Switch



Chenso Club – 1 settembre – PS4, XBO, PC, Switch

Gerda: A Flame in Winter – 1 settembre – PC, Switch



Ooblets – 1 settembre – XBO, PC, Switch



JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R – 2 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC



The Last of Us Part I Remake – 2 settembre – PS5



Lego Brawls – 2 settembre – PC, Switch



Lunistice– 2 settembre – PC, Switch



Made in Abyss: Binary Star Falling into Darkness – 2 settembre – PS4, PC, Switch



Prinny Presents NIS Classics Volume 3 – 2 settembre – PC, Switch



Biomutant – 6 settembre – PS5, XSX



Circus Electrique – 6 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Temtem– 6 settembre – PS5, XSX, PC, Switch



The Tomorrow Children: Phoenix Edition – 6 settembre – PS4



Train Sim World 3 – 6 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Adventure Academia: The Fractured Continent – 8 settembre – PC



Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix – 8 settembre – PS4, PS5, PC, Switch



Black Witchcraft – 8 settembre – PC



The Fox Awaits Me – 8 settembre – PS4



Jack Move – 8 settembre – PC



Steelrising – 8 settembre – PS5, XSX, PC

Tower Princess – 8 settembre – PS4, PC, Switch



White Day: A Labyrinth Named School – 8 settembre – PS5, XSX, Switch



NBA 2K23 – 9 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Splatoon 3 – 9 settembre – Switch



Freedom Planet 2 – 13 settembre – PC



Little Orpheus – 13 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Sunday Gold – 13 settembre – PC

Isonzo – 13 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

SCP: Secret Files – 13 settembre – PC



XIII – 13 settembre – Switch



Despot’s Game – 15 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Mac, Lin, Switch



Dungeons 3 – 15 settembre – Switch



Fairy Fencer F: Refrain Chord – 15 settembre – PS4, PS5, Switch



fault – StP – Lightkravte – 15 settembre – Switch



Metal: Hellsinger – 15 settembre – PS5, XSX, PC



Outer Wilds – 15 settembre – PS5, XSX



SBK 22 – 15 settembre – PS4, PS5, Switch



Melatonin – 16 settembre – PC, Switch



Return to Monkey Island – 19 settembre – PC, Switch



Amnesia: Memories– 20 settembre – Switch



Amnesia: Later×Crowd – 20 settembre – Switch



Construction Simulator– 20 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC



Hardspace: Shipbreaker – 20 settembre – PS5, XSX



Jack Move – 20 settembre – PS4, XBO, Switch



Soulstice – 20 settembre – PS5, XSX, PC



Beacon Pines – 22 settembre – XBO, PC, Switch



Bullet Soul Double Pack – 22 settembre – Switch



The Diofield Chronicle – 22 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Jyuzaengi: Engetsu Sangokuden 1&2 – 22 settembre – Switch



No Place for Bravery– 22 settembre – PC, Switch



OneShot: World Machine Edition– 22 settembre – PS4, XBO, Switch



Piofiore: Episodio 1926– 22 settembre – Switch



Potion Permit – 22 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Serial Cleaners – 22 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Session: Skate Sim– 22 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC



Valis: The Fantasm Soldier Collection II – 22 settembre – Switch



DreamWorks Dragons: Legends of the Nine Realms – 23 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Stadia, Switch



Taiko no Tatsujin: Rhythm Festival – 23 settembre – Switch



Alfred Hitchcock – Vertigo– 27 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Grounded– 27 settembre – XBO, XSX, PC



Hokko Life – 27 settembre – PS4, XBO, PC, Switch



The Legend of Heroes: Trails from Zero – 27 settembre – PS4, PC, Switch



Life Is Strange: Arcadia Bay Collection – 27 settembre – Switch



Moonscars – 27 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Tunic – 27 settembre – PS4, PS5



Bullet Soul + Bullet Soul: Infinite Burst – 29 settembre – Switch



Dorfromantik – 29 settembre – Switch



Labyrinth of Zangetsu – 29 settembre – PS4, PC, Switch



The Legend of Heroes: Kuro no Kiseki II -CRIMSON SiN- – 29 settembre – PS4, PS5



Little Witch Nobeta – 29 settembre – PS4, PC, Switch



New Prince of Tennis LET’S GO!! ~Daily Life~ from RisingBeat – 29 settembre – Switch



Pathfinder: Wrath of the Righteous – 29 settembre – PS4, XBO, Switch



Post Void– 29 settembre – PS4, PS5, Switch



Valkyrie Elysium – 29 settembre – PS4, PS5



Valkyrie Profile: Lenneth– 29 settembre – PS4, PS5



Airoheart– 30 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



Blade Assault – 30 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch



Bunny Park– 30 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch

FIFA 23– 30 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Stadia, Switch



Lemon Cake– 30 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch



Paw Patrol: Grand Prix – 30 settembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Stadia, Switch



Beyond the Edge of Owlsgard – TBA – PC



Inertial Drift: Twilight Rivals Edition– TBA – PS5, XSX



Swordship – TBA – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch



There is No Light – TBA – PC