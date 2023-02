Migliori videogiochi in uscita: Marzo 2023 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Marzo 2023: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Il breve Febbraio è terminato, diamo il benvenuto al mese di Marzo e alla stagione primaverile con una nuova line-up di videogames!

Tra i migliori videogiochi in uscita a Marzo 2023 partiamo subito con Wo Long: Fallen Dynasty, gioco di ruolo d’azione dagli elementi soul-like. Ambientato in una versione dark fantasy del periodo dei Tre Regni, il titolo segue un soldato senza nome impegnato nella lotta contro mostri e demoni terrificanti. Per affrontare la missione il nostro guerriero avrà a disposizione armi e magie dagli effetti micidiali, e l’aiuto di spiriti e creature che non sono di questa dimensione. Un titolo che strizza l’occhio ai fan di Bloodborne e Nioh e agli appassionati della mitologia cinese. Tra i nuovi arrivi c’è anche Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, titolo per Switch dalla grafica fiabesca che segue le avventure di una giovanissima Cereza che, per cercare la madre, si addentrerà nella pericolosa foresta di Avalon. Qui, incontrerà un misterioso demone di nome Cheshire… ma non sta a noi raccontare questa storia!

E a proposito di storie: parliamo di Storyteller, puzzlegame particolarissimo che vi vedrà diventare l’autore delle storie più drammatiche, divertenti, assurde che vorrete! Sarete voi a decidere quale ruolo attribuire ai personaggi delle scene di gioco e a trovare la conclusione che più vi aggrada. Perciò scatenate la fantasia e date sfogo alla vostra immaginazione (e magari raccontateci qualche episodio!). In uscita a Marzo 2023 c’è un titolo veramente bizzarro: parliamo di Dredge, ovviamente. La pesca: un onesto, nobile lavoro che mette a contatto con la natura e con il silenzio delle profondità marine… ma qui le profondità riservano sorprese veramente inquietanti e mostruose. Catturate nuovi esemplari, guadagnate denaro, personalizzate la vostra barca e spingetevi in acque sempre più pericolose, se ne avete il coraggio… Tra i nuovi titoli del mese segnaliamo The Wreck: la carriera di Juno non decolla, e la sua vita sembra aver preso una piega decisamente sbagliata. I ricordi e le scelte passate sono solo una delle possibilità… ma se si potesse cambiare qualcosa, cosa succederebbe? Scopritelo in questo titolo molto intrigante!

Per la serie “graditi ritorni” tra i migliori videogiochi di Marzo 2023 c’è Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse, quarto capitolo della celebre saga survival-horror giapponese rilasciato originariamente per Wii nel 2008. La protagonista Ruka Minazuki soffre di amnesia dopo che, da bambina, è stata vittima di un misterioso episodio avvenuto sull’isola Rougetsu. Ormai adulta, Ruka e le due ragazze sopravvissute tornano sull’isola per scoprire la verità, ma si troveranno a pentirsi amaramente della loro decisione… L’isola è popolata di inquietanti presenze, e solo la Camera Obscura può aiutare Ruka a difendersi da essere e dare risposta alle sue domande. Torna anche Resident Evil 4: la figlia del presidente degli Stati Uniti è stata rapita da un misterioso culto; l’agente governativo Leon S. Kennedy, incaricato del recupero, si troverà coinvolto in fatti che vanno ben oltre il semplice rapimento. Chiudiamo Marzo 2023 con The Last of Us Part I (non avete bisogno di presentazioni, vero?), che sbarca finalmente su PC il 28!

Questa era la line-up dei migliori videogiochi di Marzo 2023. Non dimenticate di dare un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita: Marzo 2023| Elenco

Bendy and the Dark Revival – 1 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX

Brok the InvestiGator – 1 marzo – PS4, PS5, XBO, Switch

King of the castle – 2 marzo – PC

void tRrLM2(); //Void Terrarium 2 – 3 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Wo Long: Fallen Dynasty – 3 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Romancelvania – 7 marzo – PS5, XSX, PC

Pronty – 7 marzo – Switch

Caverns of Mars: Recharged – 9 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Clash: Artifacts of Chaos – 9 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse – 9 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Ib – 9 marzo – Switch

Oni: Road to Be The Mightiest Oni – 9 marzo – Switch

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo – 9 marzo – Switch, iOS, Android

Figment 2: Creed Valley – 9 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Mato Anomalies – 10 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Hot Wheels: Rift Rally – marzo – PS4, PS5, iOS

The Legend of Heroes: Trails to Azure – 14 marzo – PS4, PC, Switch

Valheim – 14 marzo –XBO, XSX

The Wreck – 14 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Alice Gear Aegis CS: Concerto of Simulatrix – 16 marzo – PS4, PS5, Switch

The Dark Pictures: Switchback VR – 16 marzo – PS5

Anno 1800 – 16 marzo – XSX, PC

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon – 17 marzo – Switch

WWE 2K23 – 17 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Remnant: From the Ashes – 21 marzo – Switch

Deceive Inc. – 21 marzo – PS5, XSX, PC

Have a Nice Death – 22 marzo – PC, Switch

Rakuen – 23 marzo – Switch

Storyteller – 23 marzo – PC, Switch

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key – 24 marzo – PS4, PS5, PC, Switch

EA Sports PGA Tour – marzo – PS5, XSX, PC

Resident Evil 4 – 24 marzo – PS4, PS5, XSX, PC

9 Years of Shadows – 27 marzo – PC

Crime Boss: Rockay City – 28 marzo – PC

The Last of Us Part I – 28 marzo – PC

MLB: The Show 23 – 28 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch

Dredge – 30 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

The Great War: Western Front – 30 marzo – PC

Saga of Sins – 30 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Blade Assault – 31 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch

Fitness Boxing Fist of the North Star – TBA – Switch

Norn9: Var Commons – TBA – Switch

Record of Agarest War – TBA – Switch

Sifu – TBA – XBO, XSX

System Shock – TBA – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Linux, Mac