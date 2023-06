Migliori videogiochi in uscita: Luglio 2023 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Luglio 2023: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Giugno ci saluta ed entriamo nel cuore dell’estate con il mese di Luglio. Il caldo inizia davvero a farsi sentire, ma siamo sicuri che una nuova line-up di videogiochi ci aiuterà a sopportare la calura!

Dopo tanta attesa, tra i nuovi arrivi abbiamo Pikmin 4, una nuova avventura in compagnia degli adorabili “semini” colorati. Il gioco introduce anche un nuovo tipo di ghiaccio e un cagnolone tenerissimo e zelante: entrambe le new entry saranno utili per spianare la strada a Otis e alle sue truppe pseudo-vegetali. In arrivo c’è anche Oxenfree II: Lost Signals; il sequel di Oxenfree vi riporterà a Camena per indagare sulle misteriose apparizioni provocate dalle onde radio. Il titolo mantiene le atmosfere brumose e inquietanti del primo titolo, e siamo sicuri che piacerà moltissimo agli appassionati di Stranger Things e di episodi paranormali.

Tra i migliori videogiochi in uscita segnaliamo The Expanse: A Telltale Series: finalmente una nuova serie a episodi, stavolta ambientata nello spazio profondo. L’avventuriera Carima Drummer e la sua squadra sono alla ricerca di un chiacchierato tesoro… saranno in grado di trovarlo in mezzo all’oscurità e in mezzo ai pericoli dell’infinito? Il primo episodio sarà disponibile il 27 luglio: i capitoli successivi, invece, arriveranno ogni due settimane.

Per gli appassionati degli strategici E di storia non possiamo che evidenziare Nobunaga’s Ambition: Awakening! Il sedicesimo capitolo di questa longeva serie (il primo episodio è del 1983!) vi metterà nei panni di un damyō con un ambizioso obiettivo: unificare il Giappone sotto un’unica bandiera. Ambientato nel 1500 giapponese, il titolo vi catapulterà in un periodo di conflitti terribili: per unificare il paese vi serviranno anche saggezza e il supporto di alleati valorosi.

Per la serie “graditi ritorni” Luglio 2023 propone Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg, versione aggiornata del titolo rilasciato originariamente nel 1997 su PlayStation. Dopo ben 26 anni il titolo ha ottenuto il suo remake, e di certo le differenze si vedono: rispetto alla grafica originale, Atelier Marie Remake mostra uno stile molto “chibi” morbido e colorato, e permette un’esplorazione più libera del mondo di gioco. Il gioco perfetto per passare un’estate in leggerezza!

Oltre ai migliori videogiochi in uscita a Luglio 2023, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita: Luglio 2023 | Elenco

Synapse – 4 luglio – PSVR2

Scarf – 6 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX

Sentimental Death Loop – 6 luglio – Switch

The Legend of Heroes: Trails into Reverie – 7 luglio – PS4, PS5, PC, Switch

The Valiant – 11 luglio – PS5, XSX

Oxenfree II: Lost Signals – 12 luglio – PS4, PS5, PC, Switch

Atelier Marie Remake: The Alchemist of Salburg – 13 luglio – PS4, PS5, PC, Switch

Ed-0: Zombie Uprising – 13 luglio – PS5, XSX, PC

Touhou: New World – 13 luglio – PC, Switch

Exoprimal – 14 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Jagged Alliance 3 – 14 luglio – PC

Lisa: Definitive Edition – 18 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Cross Tails – 20 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Immortals of Aveum – 20 luglio – PS5, XSX, PC

Might & Magic: Clash of Heroes – Definitive Edition – 20 luglio – PS4, PC, Switch

Nobunaga’s Ambition: Awakening – 20 luglio – PS4, PC, Switch

Pikmin 4 – 21 luglio – Switch

Remnant 2 – 25 luglio – PS5, XSX, PC

Ratchet & Clank: Rift Apart – 26 luglio – PC

The Expanse: A Telltale Series – 27 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons – 27 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Koa and the Five Pirates of Mara – 27 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Radiant Tale – 27 luglio – Switch

Disney Illusion Island – 28 luglio – Switch

F1 Manager 2023 – 28 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Rise of the Triad: Ludicrous Edition – 31 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch