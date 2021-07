Migliori videogiochi in uscita: Luglio 2021 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Luglio 2021: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Il mese di Giugno è ormai passato: diamo il benvenuto a Luglio 2021! È in arrivo una nuova line-up di videogames; scopriamo insieme i migliori!

Tra i nuovi arrivi un’interessante novità e Where the Heart Leads, un’avventura onirica sull’importanza dei ricordi, delle scelte che facciamo e il loro impatto nelle nostre vite. Interessante anche Last Stop, un’avventura dai toni fantascientifici e supernaturali. Tre sconosciuti, tre storie che confluiscono in una: cosa connette questi personaggi, e cosa accadrà nel loro futuro? In arrivo anche Fuga: Melodies of Steel, uno strategico a turni ambientato in un mondo squassato da una terribile guerra. In un bizzarro carro armato, un gruppo di bambini lotta per la sopravvivenza: riuscirete a salvarli e a condurli lontano dal nemico?

Tra i nuovi migliori videogiochi di luglio 2021 anche The Great Ace Attorney Chronicles. Vestite i panni dell’antenato del beniamino Phoenix Wright in una serie di casi ambientati nel Giappone del passato! Per gli appassionati di Formula 1 è in arrivo F1 2021, mentre per i fan degli sparatutto consigliamo The Ascent, un co-op di ispirazione cyberpunk con protagonista un operaio che si ritroverà coinvolto in una serie di eventi disastrosi (ma ben armato).

Tra i “graditi ritorni” segnaliamo The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Il titolo, uscito originariamente 10 anni fa, sbarca su Switch con un aggiornamento in alta definizione che vi lascerà senza parole!

Migliori videogiochi in uscita: Giugno 2021 | Elenco

The 25th Ward: The Silver Case – 6 luglio – Switch

Ender Lilies: Quietus of the Knights – 6 luglio – PS4

Ys IX: Monstrum Nox – 6 luglio – PC, Switch

Fuuraiki 4 – 8 luglio – PC, Switch

Layton’s Mystery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari DX+ – 8 luglio – Switch

Monster Harvest – 8 luglio – PC

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – 9 luglio – PC, Switch

Where the Heart Leads – 13 luglio – PS4, PS5

Curved Space – 13 luglio – Switch

F1 2021 – 16 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – 16 luglio – Switch

Observer: System Redux – 16 luglio – PS4, XBO

Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed – 20 luglio – PS4, PC, Switch

Cris Tales – 20 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Stadia, Switch

Death’s Door – 20 luglio – XBO, XSX, PC

Last Stop – 22 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

The Sims 4 Cottage Living espansione – 22 luglio – PS4, XBO, PC

Orcs Must Die! 3 – 23 luglio – PS4, XBO, XSX, PC

Monster Harvest – 23 luglio – PS4, XBO, Switch

The Great Ace Attorney Chronicles – 27 luglio – PS4, PC, Switch

Neo: The World Ends with You – 27 luglio – PS4, Switch

Microsoft Flight Simulator – 27 luglio – XSX

Samurai Warriors 5 – 27 luglio – PS4, XBO, PC, Switch

Tribes of Midgard – 27 luglio – PS4, PS5, PC

The Ascent – 29 luglio – XBO, XSX, PC

Blaster Master Zero 3 – 29 luglio – PS4, XBO, XSX, PC, Switch

Blaster Master Zero Trilogy: MetaFight Chronicle – 29 luglio – PS4, Switch

Fuga: Melodies of Steel – 29 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch