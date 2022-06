Migliori videogiochi in uscita: Giugno 2022 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Giugno 2022: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Con Maggio abbiamo chiuso la stagione primaverile: diamo ufficialmente il benvenuto all’estate con la line-up di Giugno 2022!

Tra i migliori videogiochi in uscita segnaliamo The Quarry , titolo teen-horror dove ogni scelta del giocatore influenzerà la narrazione. Veatiremo i panni di nove protagonisti, animatori in un campo estivo che vivranno una notte di orrore. Tra gli arrivi di Giugno 2022 anche Fire Emblem Warriors: Three Hopes, sequel del celeberrimo Fire Emblem: Three Houses. I futuri sovrani delle tre nazioni del Fódlan fanno la conoscenza di Shez, il mercenario protagonista della storia. Che conseguenze avrà questo incontro per il futuro del continente? Riuscirà Shez a tenere testa al suo più acerrimo nemico, il Flagello Cinereo? In arrivo anche Sonic Origins: la raccolta include Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic CD e Sonic 3 & Knuckles, classici degli anni ’90 oggi disponibili sia in versione originale che rimasterizzata, con nuovi contenuti creati ad hoc.

Tour de France 22 e Tour de France 22 e Pro Cycling Manager 2022. Per gli appassionati di picchiaduro, invece, segnaliamo Capcom Fighting Collection: la raccolta include tutti i Darkstalkers, compresi quelli che fino ad ora erano disponibili solo in Giappone, e sono compresi anche Cyberbots: Fullmetal Madness e Super Gem Fighter Mini Mix. Un titolo che sarà apprezzato dagli estimatori del franchise ma anche dai più giovani!

Infine, per la serie “graditi ritorni”, tra i migliori videogiochi in sucita a Giugno 2022 abbiamo Disgaea 6 Complete, una versione di Disgaea 6 Defiance of Destiny completa di tutti i contenuti aggiuntivi. Questa nuova edizione propone il gioco base più tutti i DLC pubblicati dal lancio, tra oggetti cosmetici, pacchetti esclusivi e personaggi speciali. In arrivo anche Mario Strikers: Battle League, un titolo perfetto da giocare con gli amici nelle calde serate estive! Uscito per la prima volta su GameCube nel 2005, il gioco ritorna su Nintendo Switch in una veste completamente rinnovata e con tante novità da provare!

Migliori videogiochi in uscita: Giugno 2022 | Elenco

Card Shark – 2 giugno – PC, Switch

Diablo Immortal – 2 giugno – PC, iOS, Android

Souldiers – 2 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Behind the Frame: The Finest Scenery – 2 giugno – PS4, PC, Switch

Loopers – 3 giugno – Switch

Five Memories of My Time with You – 3 giugno – PS4, Switch

SpellForce III Reforced – 7 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX

Even If Tempest – 9 giugno – Switch

Tour de France 22 – 9 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Pro Cycling Manager – 9 giugno – PC

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – 10 giugno – Switch

Mario Strikers: Battle League – 10 giugno – Switch

Metal Max Xeno Reborn – 10 giugno – PS4, PC, Switch

The Quarry – 10 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Overlord: Escape from Nazarick – 16 giugno – PC, Switch

Omori – 17 giugno – PS4, Switch

Uncharted: Legacy of Thieves Collection – 20 giugno – PC

Fall Guys: Ultimate Knockout – 21 giugno – PS5, XBO, XSX, Switch

Shadowrun Trilogy – 21 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch

Wreckfest – 21 giugno – Switch

Starship Troopers – Terran Xommand – 21 giugno – PS5, XBO, XSX, Switch

The Day Before – 21 giugno – PC

Sonic Origins – 23 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Deliver Us The Moon – 23 giugno – PS5, XSX

AI: The Somnium Files – Nirvana Initiative – 24 giugno – PS4, XBO, PC, Switch

Capcom Fighting Collection – 24 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Fire Emblem Warriors: Three Hopes – 24 giugno – Switch

MADiSON – 24 giugno – PS4, PS5, XSX, PC, Switch

MX vs ATV Legends – 28 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

DNF Duel – 28 giugno – PS4, PS5, PC

Disgaea 6 Complete – 28 giugno – PS4, PS5, PC

Monster Hunter Rise: Sunbreak – 30 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Outriders Worldslayer – 30 giugno – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Cuphead In The Delicious Last Course – 30 giugno – PS4, XBO, PC, Switch

Beyond the Edge of Owlsgard – TBA – PC

Clash: Artifacts of Chaos – TBA – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Lego Brawls – TBA – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Silt – TBA – PC, Switch

Zorro – The Chronicles – TBA – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Hazel Sky – TBA– PC, Switch