Migliori videogiochi in uscita: Aprile 2022 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita ad Aprile 2022: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Con Marzo siamo entrati in piena primavera ed è tempo della nuova line-up di Aprile 2022! Quale tra questi titoli entrerà a far parte della vostra collezione?

Tra i migliori videogiochi in uscita segnaliamo Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition: un titolo che vuole essere più di una versione remastered, ma un vero e proprio superamento. Oltre a varie migliorie, il gioco è ambientato in un universo alternativo rispetto a quello originale e permette di incontrare personaggi completamente inediti. Siamo veramente curiosi di provare questa versione speciale, e voi? Tra gli arrivi di Aprile 2022 anche Nintendo Switch Sports, sequel del celeberrimo Wii Sports che propone discipline come pallavolo, Tennis, Bowling, Chanbara e altre discipline già note e amatissime. Questa volta, però, debuttano nuove pratiche sportive quali il Calcio, il Badminton e il Golf! Tra i “nuovi” arrivi anche Pocky & Rocky Reshrined. Il titolo regala nuova vita alle avventure di Pocky & Rocky, titolo arrivato in Occidente nel 1993 sotto l’egida di Taito. In questa versione il comparto grafico è stato rinnovato pur mantenendo uno stile 16-bit: sia i fan storici della serie che i nuovi giocatori apprezzeranno questo tuffo nel folklore nipponico dal sapore nostalgico.

Out There: Ocean of Time, un open sandbox dai toni sci-fi che vi metterà a capo di una lunga e ardua missione scientifica. Riuscirete a eludere i pericoli del cosmo e dei suoi misteri? Tra i migliori videogiochi in uscita anche Road 96, una rocambolesca fuga dalla tirannica nazione di Petria. Sul vostro cammino incontrerete numerosi personaggi con le loro storie e le loro paure: le vostre scelte potranno influenzare il loro destino e, forse, anche del vostro paese…

Per la serie “graditi ritorni” segnaliamo Star Wars: Il Potere della Forza. Rilasciato originariamente per Nintendo Wii e PlayStation 2 nel 2008, debutterà su Nintendo Switch il prossimo 20 aprile. Nei panni di Starkiller, apprendista segreto di Darth Vader, sfrutterete il potere del lato oscuro della Forza e la vostra spada laser per dare la caccia ai maestri Jedi scampati all’Ordine 66.

Migliori videogiochi in uscita: Aprile 2022 | Elenco

Lego Star Wars: The Skywalker Saga – 5 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

MLB The Show 22 – 5 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX, Switch

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – 7 aprile – PS4, XBO, PC, Switch

The House of the Dead: Remake – 7 aprile – PS4, Switch

Out There: Ocean of Time – 7 aprile – PC

13 Sentinels: Aegis Rim – 12 aprile – Switch

Road 96 – 14 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX

Star Wars: Il Potere della Forza – 20 aprile – Switch

Chernobylite – 21 aprile – PS5, XSX

Pocky & Rocky Reshrined – 21 aprile – PS4, Switch

Yomawari 3 – 21 aprile – PS4, Switch

Zombie Army 4: Dead War – 26 aprile – Switch

King Arthur: Knight’s Tale – 26 aprile – PC

The Serpent Rogue – 26 aprile – PS5, XSX, PC, Switch

Tasomachi: Behind the Twilight – 28 aprile – PS4, Switch

Nintendo Switch Sports – 29 aprile – Switch

Curse of the Sea Rats – TBA – PS4, XBO, PC, Switch