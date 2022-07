Migliori videogiochi in uscita: Agosto 2022 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita ad Agosto 2022: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Luglio è ormai finito e ora entriamo nel vivo dell’estate – e delle vacanze, si spera – con la nuova lineup di Agosto!

Per i videogiochi in uscita ad Agosto iniziamo subito con Immortality, un investigativo veramente affascinante. L’attrice Marissa Marcel è scomparsa: sta a voi scoprire cosa è successo e ritrovarla. Immortality utilizza l’uso di video in full-motion per esaminare clip dai film, filmati di produzione dietro le quinte e interviste per trovare elementi e persone di interesse e risolvere il mistero. Parliamo ora di un altro titolo dallo stile inconfondibile: Sword and Fairy: Together Forever. La serie Sword and Fairy ha debuttato nel 1995, ma Together Forever si presenta come uno standalone GDR action basato sulla mitologia cinese. Un’avventura e un viaggio straordinario tra divinità, Deva e personaggi misteriosi, e una lotta tra cielo e terra di cui scoprire le cause. Tra le nuove uscite anche Cult of the Lamb, che vi metterà nei panni di… un agnello posseduto. Per ripagare un debito dovrà costruire una comunità di fedeli adoranti e diffondere la sua Parola per divenire l’unico vero culto del dio agnello, in un crescendo di follia e adrenalina.

Bokura, puzzle adventure game giocabile solo se si è in due. I giocatori vestiranno i panni di due ragazzini scappati di casa e diretti verso “un posto lontano”. Ma la strada è lunga e molti ostacoli sono superabili solo cooperando. Un titolo dal sapore retro che vi terrà incollati allo schermo (e al vostro compagno di gioco). Ai giocatori che amano inventare e costruire segnaliamo RPG Time! The Legend of Wright. Il protagonista ha il sogno di diventare uno sviluppatore: il giocatore dovrà scorrere le pagine del suo quaderno e aiutarlo a realizzare le sue fantasie più colorate, dinamiche ed esplosive! Un titolo meraviglioso per i più giovani, ma che scommettiamo riuscirà a tirare fuori lo spirito giocoso anche dai giocatori più maturi. Infine, tra le uscite di Agosto segnaliamo Arcade Paradise un titolo decisamente bizzarro e dal sapore nostalgico. Mandare avanti una sala arcade non è tutto gioco e divertimento: riuscirete ad arricchire la vostra offerta videoludica (rigorosamente in stile retro) e a gestire il locale, dalla pulizia elle spese? Provateci con questo titolo, un mix tra gestionale e all’arcade!

Per la serie “graditi ritorni” arriva Marvel’s Spider-Man Remastered, versione rimasterizzata del celeberrimo titolo stavolta disponibile anche su PC! Se siete dei nostalgici, per voi è in arrivo il pack Prinny Presents NIS Classics Volume 3, che comprende La Pucelle: Ragnarok e Rhapsody: A Musical Adventure. Entrambi i giochi hanno ricevuto miglioramenti grafici come l’ottimizzazione delle immagini di gioco, ma più nello specifico La Pucelle: Ragnarok ha ricevuto alcune aggiunte esclusive: nuovi personaggi reclutabili, scenari unici, nuove tracce musicali e linee di doppiaggio. Concludiamo la parentesi remaster con Pac-Man World Re-Pac, versione rimasterizzata che supporta una versione HD a schermo intero del gioco originale e introduce nuove modalità di gioco. Tra queste Missione, Labirinto – che riporta il classico gameplay in alcuni labirinti 3D – e Originale, ovvero una versione completa del gioco originale sbloccabile completando la modalità principale. Infine, ad Agosto 2022 anche il reboot di Saints Row. Santo Ileso è sotto il controllo di tre bande criminali: Los Panteros, gli Idols e Marshall Defense Industries. In quanto “The Boss”, un ex membro delle Marshall Defense Industries, dovrete reclutare membri per la vostra nuova banda e prendere il controllo della città.

Oltre ai migliori videogiochi in uscita ad Agosto2022, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita: Agosto 2022 | Elenco

Azure Striker Gunvolt 3 – 2 agosto –XBO, XSXp>

Frogun – 2 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Sword and Fairy: Together Forever – 4 agosto – PS4, PS5

Bokura – 5 agosto – PC, iOS, Android

GigaBash – 5 agosto – PS4, PS5, PC

The 13th Month – 6 agosto – PC, iOS, Android

Tyrant’s Blessing – 8 agosto – PC, Switch

Timothy and the Tower of Mu – 9 agosto – PC

Two Point Campus – 9 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Lost in Play – 10 agosto – PC, Switch

Arcade Paradise – 11 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Cult of the Lamb – 11 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Rumbleverse – 11 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Marvel’s Spider-Man Remastered – 12 agosto – PC

Super Bullet Break – 12 agosto – PS4, PC, Switch

Blossom Tales II: The Minotaur Prince – 16 agosto – PC, Switch

Rollerdrome – 16 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Tribes of Midgard – 16 agosto –XBO, XSX, Switch

Way of the Hunter – 16 agosto – PS5, XSX, PC

Cursed to Golf – 18 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

RPG Time! The Legend of Wright – 18 agosto – PS4, Switch

Thymesia – 18 agosto – PS5, XSX, PC

Cloudpunk – 19 agosto –PS5

Madden NFL 23 – 19 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Fallen Legion Revenants – 23 agosto – PS5, XBO, XSX, PC

Fallen Legion: Rise to Glory – 23 agosto – PS5, XBO, XSX, PC

Midnight Fight Express – 23 agosto – PS4, XBO, PC, Switch

Saints Row – 23 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Yars: Recharged – 23 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch, Stadia, Atari VSC

Earth Defense Force 6 – 25 agosto – PS4, PS5

Idol Manager – 25 agosto – Switch

Monster Outbreak – 25 agosto – PC, Switch

SD Gundam Battle Alliance – 25 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

The Bridge Curse: Road to Salvation – 25 agosto –PC

Pac-Man World Re-Pac – 26 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Soul Hackers 2[ – 26 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC,

Destroy All Humans! 2: Reprobed – 30 agosto – PS5, XSX, PC

Dusk Diver 2 – 30 agosto – PS4, PS5, Switch

F1 Manager 2022 – 30 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Immortality – 30 agosto – XSX, PC, iOS, Android

Prinny Presents NIS Classics Volume 3 – 30 agosto – PC, Switch

Tinykin – 30 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Phantasy Star Online 2 – 31 agosto – PS4

Phantasy Star Online 2: New Genesis[ – 31 agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Scathe – 31 agosto – PC

Kaiju Fishing – TBA agosto – PC

Little League World Series Baseball 2022 – TBA agosto – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Shin-chan: Me and the Professor on Summer Vacation – The Endless Seven-Day Journey – TBA agosto – PS4, Switch