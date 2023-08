Migliori giochi cross-platform: la top 5

Quali sono i migliori giochi cross-platform? Ecco una top 5 che abbiamo selezionato apposta per voi in modo che possiate giocare con qualsiasi dispositivo

Nell’era del gioco digitale, la possibilità di giocare con amici e giocatori su piattaforme diverse è un fattore importante che arricchisce l’esperienza di gioco. I giochi multipiattaforma consentono di combattere con avversari di tutto il mondo, indipendentemente dalla piattaforma di gioco utilizzata. Questo rende l’interazione e la competizione più accessibili e favorisce un ambiente di gioco inclusivo e coinvolgente. Il nostro articolo presenta cinque dei migliori giochi cross-platform che consentono ai giocatori di PC, console e dispositivi mobili di giocare insieme senza restrizioni.

Migliori giochi cross-platform: la nostra top 5

1. Fortnite

Fortnite, sviluppato da Epic Games, è uno dei giochi multipiattaforma più popolari e influenti al mondo. Può essere giocato su PC, console (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, ecc.) e dispositivi mobili (iOS, Android). Fortnite è un gioco in stile battle royale in cui i giocatori competono per diventare l’ultimo sopravvissuto su un’isola virtuale. La natura cross-platform di Fortnite permette agli amici di unirsi e giocare insieme indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

2. Rocket League

Rocket League, sviluppato da Psyonix, è un gioco di calcio arcade basato sui veicoli. I giocatori controllano veicoli acrobatici e partecipano a partite di calcio con l’obiettivo di segnare il maggior numero di gol possibile. Rocket League è disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch con possibilità di cross-play tra PC e console. È uno dei pochi giochi multipiattaforma che supporta il cross-play tra PC e console. Questo permette ai giocatori di divertirsi con Rocket League insieme ai propri amici indipendentemente dalla piattaforma utilizzata.

3. Minecraft

Minecraft, creato da Mojang Studios, è un gioco di costruzione sandbox leggendario, che ha conquistato il cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo. Il gioco offre un’ampia gamma di creatività per dare ai giocatori la libertà di costruire e esplorare mondi virtuali. Minecraft è disponibile su PC, console e dispositivi mobili ed è uno dei migliori esempi di gioco multipiattaforma. I giocatori possono collaborare e costruire insieme indipendentemente dalla piattaforma, creando un’esperienza unica coinvolgente.

4. Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone è un altro molto popolare tra i migliori giochi cross-platform della categoria battle royale. Sviluppato da Infinity Ward e Raven Software, Warzone permette ai giocatori di competere in un’arena di combattimento coinvolgente e adrenalinica. Il gioco è giocabile su PC, PlayStation e Xbox, con supporto cross-play tra queste piattaforme. I giocatori possono fare squadra con gli amici su piattaforme diverse per ottenere il massimo del divertimento e della sfida tattica.

5. Among Us

Sviluppato da Inner Sloth, Among Us è un gioco di mistero e deduzione sociale che ha conquistato la scena videoludica mondiale grazie al suo format. I giocatori devono salire a bordo di un’astronave e collaborare per identificare gli impostori che cercano di sabotare la missione. Among Us può essere giocato su PC e dispositivi mobili, con possibilità di cross-play tra queste due piattaforme. Questo permette ai giocatori di creare lobby con gli amici e di mettere alla prova le loro capacità deduttive e di comunicazione.

Conclusioni

In questo articolo abbiamo visto i 5 migliori giochi cross-platform da giocare su tutti i migliori dispositivi in circolazione. Se stai cercando una console per giocare, puoi dare un’occhiata alle offerte di Unieuro e approfittare dei saldi estivi. Anche con un budget limitato potresti trovare la console o il dispositivo che fa per te. Siamo sicuri che grazie a questi giochi potrete passare qualche ora di svago in tutta tranquillità, da soli o con i vostri amici. Adesso non ci resta altro che salutarvi e augurarvi una buona partita!