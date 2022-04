Meta Quest Gaming Showcase: tutti gli annunci, c’è anche Among Us VR!

Vediamo insieme tutti gli annunci e le anteprime provenienti dal palco del Meta Quest Gaming Showcase 2022: da Among Us VR fino a Moss, passando per The Walking Dead

Se non siete riusciti a sintonizzarvi al secondo Meta Quest Gaming Showcase, l’evento a tema videoludico dedicato alle piattaforme VR che una volta chiamavamo “Oculus”, non preoccupatevi: ci siamo qui noi. Lo show è andato in onda ieri, 20 aprile, ed ha portato avanti a sé titoli piuttosto importanti, come NFL PRO ERA, Among Us VR, Red Matter 2, Moss II e il nuovo capitolo di The Walking Dead: Saints & Sinner. In questo (lungo) articolo andremo a vederli uno per uno, e partiamo sicuramente da quello più importante e che ha fatto chiacchierare internet nelle scorse ore: “Who you gonna call?”

Ghostbusters! (VR)

L’annuncio più importante, come sempre, Mark Zuckerberg se lo è tenuto per la fine, presentando ufficialmente Ghostbusters VR. Il titolo sarà pubblicato da Sony Pictures Virtual Reality (SPVR) e sviluppato da nDreams. Allacciate lo zaino protonico, si torna nell’universo dei Ghostbusters. Con base nel nuovo quartier generale di San Francisco, bisognerà rintracciare, far esplodere e intrappolare i fantasmi mentre si cerca di svelare un mistero che minaccia l’intera città, o forse il mondo. Potrete anche fare squadra con tre amici per vivere un’avventura grande e coinvolgente.

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution | Meta Quest Gaming Showcase annunci

Il primo capitolo di The Walking Dead: Saint & Sinners (è uscito ormai due anni fa e milioni di giocatori hanno calcato le sue strade infestate dai non morti, per salvare New Orleans o per condannarla. Come ben sappiamo, però, tutte le azioni hanno una conseguenza. Sviluppato da Skydance Interactive, il secondo capitolo vi permetterà di continuare il vostro viaggio attraverso una New Orleans completamente nuova, ma ancor più pericolosa. Meno risorse, più camminatori e una nuova minaccia assetata di sangue vi aspettano: preparatevi.

NFL PRO ERA | Meta Quest Gaming Showcase annunci

Siamo asolo a pochi mesi dall’inizio della pausa tra le stagioni della National Football League, ma è già tempo di pensare a quello che potrebbe succedere quando i giocatori scenderanno in campo questo autunno. Chi porterà la sua squadra al cuore del Super Bowl? NFL PRO ERA è il primo gioco ufficiale della National Football League a essere disponibile per VR. Il titolo usa i dati di gioco della Lega per creare l’esperienza VR in campo più autentica mai ottenuta fino ad oggi. Potrete guidare la vostra squadra verso il Super Bowl, migliorare la capacità del quarterback facendolo partecipare a delle esercitazioni, o giocare con gli amici nel vostro stadio preferito della NFL.

Among Us VR | Meta Quest Gaming Showcase annunci

Among Us VR è stata una delle anteprime mondiali più chiacchierate dei The Game Awards dello scorso anno. Sul palco del Meta Quest Gaming Showcase 2022 di ieri, InnerSloth, Robot Teddy e Schell Games hanno dato altre grandi notizie: entro la fine del 2022, i giocatori si lanceranno a vicenda false accuse e faranno fuori i propri amici, quindi meglio cominciare a preparare i discorsi che serviranno a scagionarsi. In questa sede, Meta Quest ha anche annunciato una nuova collaborazione proprio con Schell Games per tre nuovi progetti, di cui però non sono ancora disponibili i dettagli.

Red Matter 2, Espire 2 | Meta Quest Gaming Showcase annunci

Red Matter 2 riprende esattamente dove il gioco precedente si era fermato. Magari si è riusciti a scappare, l’ultima volta, ma di certo la celebre materia rossa non si è fermata. Il tentativo di arrestarla porterà i giocatori a viaggiare attraverso il Sistema Solare, da una base posta sulla nostra Luna fino a una stazione che orbita sopra gli anelli di Saturno e oltre. Il giocatore dovrà svelare oscuri segreti e fare del suo meglio per fermare la diffusione della materia rossa e salvare l’umanità.

Nel 2019, Tripwire Presents e Digital Lode hanno presentato al mondo Espire 1: VR Operative, immergendo i gicoatori nel mondo dello spionaggio internazionale con una storia emozionante. Ora la squadra è tornata con un sequel ancora migliore, in cui la missione è localizzare e bloccare il lancio di un missile supersonico irrintracciabile, un vero e proprio dispositivo apocalittico. Sfoderando una serie di gadget high-tech, dovrete infiltrarvi nelle linee nemiche e provare a salvare il mondo per la seconda volta.

Moss: Book II, RUINSMAGUS | Meta Quest Gaming Showcase annunci

Vi abbiamo parlato di Moss: Book II in una corposa anteprima, che trovate cliccando qui. Book II si basa sulla storia che era iniziata col primo capitolo e, dopo aver salvatao suo zio Argus, l’avventura di Quill continua con la rivelazione di un tiranno alato che le sta dando la caccia all’interno del castello maledetto dove suo zio è stato tenuto prigioniero. Quill ha un piano tutto suo, che potrebbe finalmente porre fine allo spietato dominio dell’Arcano e salvare il mondo da una grande disfatta.

Sotto le caratteristiche strade e i vicoli di Grand Amnis, si trova un vasto labirinto di rovine, a lungo dimenticato da chi sta sopra. In RUINSMAGUS si può viaggiare in profondità in questo regno sotterraneo alla ricerca di oggetti preziosi e potenti. Il giocatore svelerà i segreti di un’epoca perduta, trasformandosi da un mago novizio in uno potente, in un’avventura narrativa che include 26 missioni completamente doppiate da talenti come Naomi Ohzora, Ai Maeda, Eiji Takemoto e altri. Il titolo uscirà nel corso dell’anno.

Cities: VR, Resident Evil 4 – The Mercenaries | Meta Quest Gaming Showcase annunci

Cities: VR è stato progettato per dare vita alle strade come non è mai stato fatto in precedenza. I fan di City: Skylines di Paradox si sentiranno a casa perché il titolo riesce a catturare l’essenza di quell’esperienza su Quest 2. Non è un porting one-to-one, ma Fast Travel Games porterà il giocatore “attraverso lo schermo”, per così dire, dandogli una nuova possibilità di apprezzare la scala e lo scenario delle città che sta progettando. Cities: VR sarà disponibile a partire dal prossimo 28 aprile.

Quando Resident Evil 4 è uscito l’anno scorso, molti hanno chiesto che fine avessero fatto i Mercenari. La modalità orda preferita dai fan è ora disponibile per chiunque abbia già il quarto capitolo per Quest 2. The Mercenaries è stato completamente ricostruito per la realtà virtuale da Armature Studio, in collaborazione con Oculus Studios e Capcom. Dovrete sempre far fuori il maggior numero possibile di Ganados prima che il tempo finisca. La versione per VR dispone di esclusive classifiche online e venti nuove challenge con cui mettere alla prova le proprie abilità.

Beat Saber – Electronic Mixtape, Bonelab | Meta Quest Gaming Showcase annunci

L’inizio del 2022 per Beat Saber è stato già abbastanza intenso, con l’uscita di OSTS e di un music pack dei Fall Out Boy. L’anno, però, non è ancora finito e c’è ancora molto da svelare. Oggi, Beat Games ha annunciato la sua prossima, imminente uscita: Electronic Mixtape, con tracce di artisti come Deadmau5, Marshmello, Pendulum e non solo.

Bonelab è il quarto progetto di Stress Level Zero, già autori di Boneworks, ed è sviluppato sia per Quest 2 sia per pc VR. Bonelab si basa sul suo predecessore, unendo una storia nuova di zecca a due anni di innovazione e progresso tecnologico per quanto riguarda l’interazione. Il giocatore si troverà a percorrere i corridoio di un misterioso laboratorio sotterraneo, in cui dovrà combattere, correre, arrampicarsi per esplorare simulazioni di combattimenti squisitamente dettagliati, dove ogni oggetto reagisce come ci si aspetta che debba fare. Sarà disponibile anche il supporto alle mod. L’uscita di Bonelab è fissata per quest’anno.

E questi erano tutti gli annunci dell'ultimo Meta Quest Gaming Showase 2022.