Mario + Rabbids Sparks of Hope: intervista ad Andrea Babich

Il leggendario Bisboch risponde ai quesiti di tuttoteK: ecco l’intervista ad Andrea Babich, cuore narrante di Mario + Rabbids Sparks of Hope

Dopo la presentazione del gioco alla stampa di settore italiana e il tour degli uffici, la nostra trilogia di speciali dedicati a Mario + Rabbids: Sparks of Hope non poteva che concludersi con l’intervista al direttore narrativo del gioco, Andrea Babich. Come ci è già capitato di fare in passato, anche in questa occasione dobbiamo fare un doveroso cenno al background di alcuni membri della grande famiglia di Ubisoft Milano. Non tutti i team di sviluppo, infatti, possono vantare di avere tra le proprie fila degli ex redattori, con una delle migliori riviste di settore che la stampa videoludica italiana potesse sfornare.

Parliamo, nel caso, di Nintendo la Rivista Ufficiale, per gli amici NRU. La squadra all’opera su questa testata è cambiata spesso e volentieri, mantenendo però intatti gli stessi valori. Difficilmente, dall’avvento del GameCube al fatidico luglio 2013, avreste potuto trovare il classico sigillo di qualità della Grande N campeggiare fiero in copertina. E non sappiamo come fosse possibile padroneggiare un lessico elegante mantenendo al contempo una sorta di “kayfabe” tramite rubriche firmate dai personaggi stessi di Nintendo, ma uno dei principali fautori di questo equilibrio è proprio il nostro Bisboch.

Dalla terra dei cachi al Regno dei Funghi

Il primo punto cruciale della nostra intervista ad Andrea Babich è stato il ritorno nel mondo di Mario + Rabbids: dopo averci invitati a dargli del tu, Bisboch ha posto l’accento sulle ambizioni di Sparks of Hope. E se c’è una persona che può mirare alto con l’idraulico, non può che essere chi ha firmato un libro letteralmente intitolato I mondi di Super Mario.

tuttoteK: È un grande piacere incontrarti. Cosa si prova a tornare nel Regno dei Funghi dopo il primo crossover, specie considerando che il made in Italy videoludico è sbocciato solo di recente? Babich: Beh, cosa si prova… si prova innanzitutto (secondo me) una cosa bellissima. Il vero traguardo, per me come per tutto il team, è il fatto stesso di tornare, ma su una scala più ampia, quasi galattica. Non ci si limita più al Castello di Peach, bensì si vive un’avventura spaziale in ogni senso. Mi rende felice tornare sul luogo del delitto, e ancor più farlo con ambizioni maggiori. Ed è stato questo a convincermi al volo. Non è un seguito in stile “pacchetto di missioni”, bensì un sequel autentico, un proseguo completo.

Noi Ricordiamo, Urrà – intervista ad Andrea Babich per Mario + Rabbids: Sparks of Hope

L’argomento del background da redattore di Andrea Babich lo abbiamo toccato anche prima dell’intervista, quando Ugo Laviano ci ha parlato di un passaggio “dallo smontare un giocattolo per analizzarlo al crearne uno”, e ora Bisboch è più che felice di fargli eco.

tuttoteK: Non tutti i nostri lettori potrebbero saperlo, ma parte del team di sviluppo ha lavorato in precedenza nella stampa di settore. Com’è passare da Nintendo la Rivista Ufficiale ad un prodotto affiliato alla Grande N? Babich: Beh, intanto in mezzo sono successe tante cose. Il passo non è stato grande solo per me, ma anche per altri nel mio team, come Roberto Magistretti, anch’essi da Nintendo la Rivista Ufficiale. Il primo scoglio è stato iniziare a prendere dimestichezza con il game design in sé. Lo sviluppo dei giochi mi ha visto alle prese con questo aspetto, e ha attutito l’impatto con questa nuova realtà. Se fossi passato direttamente dal mio ruolo di redattore ad avere le redini di un titolo di Mario, sarei probabilmente impazzito! Tuttavia, all’inizio di questo percorso, con il primo Kingdom Battle abbiamo accettato subito la sfida. “Siamo le persone giuste”, non solo perché avevamo familiarità con il materiale di base, ma anche perché lo amiamo da quando eravamo bambini. Questo amore sincero ci ha salvati dal primo giorno, e i giocatori lo hanno notato. Spero se ne accorgano anche con il secondo [gioco].

Il pollice alzato del baffone – intervista ad Andrea Babich per Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Ed è qui che la nostra chiacchierata entra nel vivo. Un gioco tanto “improbabile” come il primo Kingdom Battle ha colto tutti alla sprovvista, e stavolta delle aspettative ci sono.

tuttoteK: Parliamo del gioco. Evidentemente il colosso di Kyoto deve essere rimasto ben impressionato dal crossover, tanto quanto il resto della community videoludica. Avete avuto più libertà creativa in tal senso? Babich: Come dicevo prima, la cosa su cui Nintendo e Ubisoft si sono trovate subito concordi è stata l’intenzione di creare un seguito vero. Una richiesta, questa, per il nostro team e nata dalla volontà che ha allineato le due società. Tra le due, una a caso avrebbe potuto tranquillamente preferire qualcosa di più derivativo. Invece hanno voluto alzare entrambe la posta in gioco. La chiave credo sia questa: “creiamo qualcosa di ancora più ambizioso”. Non c’è mai stato alcun dubbio in merito.

Uova e pollo alla griglia – intervista ad Andrea Babich per Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Avete mai provato il titolo a turni Hogs of War, della buon’anima di Infogrames? Il titolo del 2000 ripropose in 3D il gameplay di Worms prima ancora di quest’ultimo, e l’abbandono della griglia ha dato a chi vi scrive la stessa identica sensazione.

tuttoteK: La formula della griglia sta lasciando il posto a una gestione dei movimenti e dei turni più simile a Hogs of War. In una questione di “uovo e gallina”, è venuto prima l’abbandono della griglia o gli Spark a cui è legato a doppio filo? Babich: Come domanda, questa, è molto improntata sul game design. La sensazione è che la volontà di togliere la griglia sia venuta prima. È uno degli obiettivi a cui si mirava all’inizio: come rendere il gioco più accessibile, senza poi perdere la profondità tattica? E qui lo dico veramente da giocatore, il design non è (più, ndr) la mia branca. Ma la sensazione di dinamismo, vissuta già dai primi test con il prototipo, è stata magica. La ricerca reciproca dei tre eroi, o due, o quattro a seconda dei casi, avviene con naturalezza. Quindi i game designer hanno mirato subito a questo. Gli Spark sono nati in parallelo, per il già citato compromesso tra rinnovata accessibilità e profondità strategica combinando gli elementi. E il numero di Spark presenti nel gioco prevede un numero di combinazioni semplicemente folle.

“Non dovevamo combinare Grant e Yoko, quel potere è rimasto sepolto per un motivo” – intervista ad Andrea Babich per Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Abbiamo già parlato, con non poca salivazione, del coinvolgimento di Grant Kirkhope e Yoko Shimomura in un’opera corale. Quello che abbiamo usato come titolo qui sopra era il commento originale al video di YouTube a cui abbiamo alluso nella domanda qui sotto.

tuttoteK: Unire Grant Kirkhope e Yoko Shimomura nello stesso progetto è un sogno per molti appassionati di musica videoludica: il remix di Treasure Trove Cove in Super Smash Bros. Ultimate è stato definito “un potere arcano”. (Babich e il rappresentante PR nella stanza ridono.) Come è nata questa collaborazione? Babich: È nata dall’amore di una serie di persone, Davide in primis così come me, per i compositori che hanno fatto la storia dei videogiochi. Passata, presente e futura. Abbiamo Yoko Shimomura… e su di lei cosa vuoi dire? Ha compiuto ogni genere di prodezze nella sua carriera. Dal canto suo, Grant [Kirkhope] ha fatto altrettanto, da tutt’altra parte del mondo. E poi c’è Gareth: più giovane, ma proiettato anch’esso nel presente e nel futuro. La magia sta tutta nella coerenza generatasi. Io ho ascoltato tutta la colonna sonora di fila, ed ero sotto shock. Non per un mero “amarcord” nostalgico verso Yoko Shimomura. È proprio un altro modo, un’altra dimensione. Non è neanche paragonabile a Kingdom Hearts; è una colonna sonora corale, ma al tempo stesso con un’identità unica. L’orchestra di Tokyo, poi, ha aiutato le tre correnti musicali ad amalgamarsi. Non so nel dettaglio come [i tre] abbiano interagito tra loro: tendenzialmente, ognuno ha composto i propri brani in autonomia. Però il briefing del reparto di sound design c’è stato, per uniformare il tutto. Starà all’ascoltatore giudicare; io, personalmente, mi sono commosso.

Ci abbiamo provato – intervista ad Andrea Babich per Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Uno dei giochi della Ubisoft Milano pre-talenti di NRU era Osé: che fai, ci provi? per Wii. La rivista lo commentò a suo tempo come l’equivalente del gioco della bottiglia, ma noi lo abbiamo citato nel titolo qui sopra per una domanda nata con timida ingenuità. Molto probabilmente, l’appuntamento con Rayman è fissato per un Nintendo Direct in futuro.

tuttoteK: Il DLC promette di rimettere Rayman sotto le luci della ribalta. Sarà il primo incontro tra Mario e la mascotte di Ubisoft. Potete anticiparci qualcosa su come lo adatterete al nuovo contesto di gameplay? Rappresentante PR: No. (Ride) Babich: [Possiamo dire] Che c’è un DLC di Rayman. (Ridono) Rappresentante PR: Purtroppo dobbiamo fermarci qua, su questo tema!

Ti sarò devoto, Shigeru Miyamoto

Dopo aver commosso il buon vecchio Bisboch citando la sua stessa canzone (cercatene il testo su Google, è intitolata Shigeru), ci siamo congedati con una formula di commiato classica. Tuttavia, è la promessa di un futuro del crossover come serie a sé stante che ci ha lasciati positivamente sorpresi.

tuttoteK: Cosa direste ai lettori di tuttoteK? Cosa ci si può aspettare da questo sequel dopo un già promettente primo capitolo? Babich: Un vero sequel, il succo è questo. Ci si può aspettare un vero seguito, che cerca di portare avanti tutti i punti di forza dell’originale (e lasceremo poi ai giocatori dire se c’è riuscito) e di espanderlo. Abbiamo strappato la formula alla linearità con cui è nata, allargando davvero tanto le possibilità offerte da questo mondo di gioco. Da questi mondi, al plurale. Quindi rimane la nostra volontà assoluta di portare avanti questa nuova IP, che è Mario + Rabbids. Credo sia questo.

Ringraziamo ancora lo staff di Ubisoft Milano per averci accolti calorosamente, e per lo scambio di battute concessoci. Il gioco è ora disponibile.

Ora sta a voi dirci la vostra: farete vostro l’ultimogenito nato da questo bizzarro (ma funzionalissimo) matrimonio? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.