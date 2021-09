Si è svolta oggi la conferenza di presentazione del Lucca Comics & Games 2021, durante la quale sono state svelate tutte le info sullo svolgimento dell’evento

A riveder le stelle. È questo lo slogan lanciato dagli organizzatori del Lucca Comics & Games 2021 che, dopo il ChanGes online del 2020, ritorna in presenza per la gioia di tutti. La stella polare che guiderà il Festival, previsto da venerdì 29 ottobre a lunedì 1° novembre, sarà infatti il ritorno al rapporto con il pubblico. In occasione della 55esima edizione del festival saranno presenti tantissimo editori, aree espositive e di vendita, incontri ma soprattutto ospiti. Nella giornata odierna si è svolta la conferenza con tutte le informazioni su come si svolgerà il lucca & Comics 2021. Scopriamo insieme i dettagli!

Un ritorno col botto

“È un’emozione poter annunciare l’edizione 2021 di Lucca Comics & Games in presenza” racconta il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Poi continua: “Uno degli appuntamenti più amati a livello nazionale e non solo dai giovani e dagli appassionati del settore torna finalmente ad animare la città di Lucca e a far rivivere il rapporto caloroso con il suo pubblico che poi è il vero nutrimento di questo festival”. La prima parte della conferenza informativa sul Lucca Comics & Games 2021 si è concentrata, all’insegna dell’entusiasmo e dell’emozione, sulle normative Covid e sul ritorno in presenza in sicurezza.

Quest’anno, come prevedibile, per accedere alla fiera sarà obbligatorio il Green Pass e i biglietti potranno essere acquistati soltanto online. Di conseguenza il solito braccialetto necessario per l’ingresso acquisterà ancora più importanza, essendo testimone del possesso sia del biglietto che della certificazione verde. La fiera, come da tradizione, si terrà dal 29 Ottobre al primo di Novembre.

La poetica dantesca – Lucca Comics & Games 2021: tutte le info su come si svolgerà

Come suggerisce il poster di presentazione del festival, quest’anno il filo conduttore sarà la poetica di Dante Alighieri. Il legame con il Sommo Poeta sarà il filo rosso che guiderà anche parte della programmazione culturale: in programma ci sarà infatti una rassegna di eventi che unirà tradizione e innovazione, all’insegna dei nuovi media. L’incontro vedrà il coinvolgimento di Paolo Barbieri con Massimo Bray (direttore generale della Tre Cani), Lina Bolzoni, (prof. Emerito Scuola Normale Superiore), Eike Schmidt (direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze) e tanti altri ospiti. In apertura interverrà il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Spazio anche alle diverse interpretazioni pop: dal celeberrimo Inferno di Topolino di Guido Martina, alla ricerca per immagini di Gabriele Dell’Otto accompagnato da Franco Nembrini e Alessandro D’Avenia. E ancora Inferno: Dante’s Guide to Hell, ambientazione dantesca per la 5a edizione di D&D. A seguire, L’Ora dei Dannati di Luca Tarenzi, il secondo capitolo della trilogia fantasy ambientata nei regni ultraterreni della Divina Commedia in uscita a novembre con Giunti.

ROCK ‘N’ COMICS – Lucca Comics & Games 2021: tutte le info su come si svolgerà

Il complesso di San Francesco ospiterà un progetto inedito: Rock ‘n’ Comics, il nuovo format che unisce musica e fumetto. Attraverso una serie di interviste performative, famosi artisti dialogheranno su tematiche innescate da immagini del mondo del fumetto e dell’illustrazione legate alla sua storia personale. Tra i personaggi coinvolti troviamo Pau (frontman dei Negrita) e Caparezza, artista disco di platino dalla forte identità e carattere nonchè “fumettista mancato” che con il suo tour Museica ha sperimentato fra melodie e opere d’arte.

Non potevano mancare i Lacuna Coil, la gothic band italiana più conosciuta al mondo, unica in Italia ad aver collaborato per il lancio internazionale di Batman World (nonché protagonista di una cover di Batman: Death Metal – Band Edition). Infine Shade: doppiatore, campione di freestyle e uno dei rapper italiani più popolari tra i ragazzi. Appassionato di fumetto, ha prestato la sua voce a Hashirama Senju nella serie Naruto Shippuden.

Tantissima carne al fuoco – Lucca Comics & Games 2021: tutte le info su come si svolgerà

Oltre a quanto elencato, questa 55esima edizione del festival ha tantissima altra carne al fuoco. Il Lucca Comics & Games 2021 segnerà anche il ritorno delle grandi mostre che propongono al pubblico non solo il meglio della creatività del fumetto e degli altri linguaggi di cui si occupa, ma vuole avanzare un proprio contributo di riflessione sui grandi temi della nostra contemporaneità. Tra i numerosi ospiti troviamo Will Eisner, uno dei più grandi autori di fumetto di tutti i tempi, Teresa Radice e Stefano Turconi e Giacomo Bevilacqua, diventato popolare con la poetica striscia umoristica A Panda piace. In chiusura, spazio anche al vincitore del premio come Miglior Esordiente ai Lucca Comics Awards del 2020 Walter Leoni.

Nel centenario della traslazione del Milite Ignoto, nasce una collaborazione per la valorizzazione degli anniversari nazionali per raccontare la ricorrenza attraverso linguaggi e modalità contemporanei particolarmente adatti alle giovani generazioni. Torna poi, per la gioia di tanti, il filone Graphic Novel Theatre con Zerocalcare, Leo Ortolani e tanti altri artisti. Torna anche il salone con gli stand ricchi di anteprime e prodotti in esclusiva accompagnati dai soliti live.

Un’occasione da non perdere

Queste, amici, erano le informazioni principali sul Lucca Comics & Games 2021. Non vediamo l’ora di partecipare all’evento e speriamo vivamente di “riveder le stelle” insieme a voi. Come sempre vi salutiamo e vi invitiamo a restare connessi su tuttoteK per ulteriori news sul mondo nerd e dei videogiochi. Come sempre, inoltre, vi ricordiamo di consultare il catalogo di Instant Gaming per giochi sempre scontati. Ciao!