Lo splendido realismo dei giochi di ruolo

Alla fine degli anni ’80 l’irruzione dei personal computer ha rivoluzionato la maniera di passare il tempo di tutti i noi

Prima ancora dell’avvento delle console, più adatte a giochi arcade o alle simulazioni sportive, altri giochi in cui l’utente si calava totalmente nella parte del personaggio del quale prendeva il controllo iniziavano ad attuare la grande rivoluzione digitale. Si tratta dei giochi di ruolo, perfette rappresentazioni di avventure in prima persona nelle quali ogni decisione del giocatore poteva influire sullo sviluppo del gioco stesso. Una modalità rivoluzionaria per l’epoca che ancora oggi affascina coloro che amano calarsi nella parte dei protagonisti di vicende avventurose, nelle quali ogni scelta è fondamentale nel prosieguo della storia stessa.

Le caratteristiche dei giochi di ruolo: il realismo magico

Scomodando un paragone letterario importante come quello del famoso autore colombiano Gabriel García Marquez, possiamo indicare come questi giochi siano caratterizzati da trame che mischiano la realtà con la fantasia, ricercando quel realismo magico che permette di vivere un’avventura unica. Sebbene ancora legati alla prima concezione risalente all’inizio della diffusione dei pc, al giorno d’oggi i giochi di ruolo sono rappresentati da vari prodotti piuttosto moderni, come ad esempio Raid Shadow Legends, uno tra gli attuali giochi per PC che possono essere giocati su dispositivi mobili di ogni tipo, con una grafica e una trama avvincenti. Tuttavia c’è ancora chi ricorda i primi giochi di ruolo per pc che permettevano all’utente di spaziare con la mente. Del resto, è stato proprio grazie al loro primo impulso che si è formata una corrente di videogames adatti soprattutto al pubblico che voleva essere un tutt’uno con la trama del gioco. Potersi sentire veri protagonisti di un’avventura, specialmente per le prime generazioni di utenti alle prese con i personal computer, era un’esigenza che i creatori e gli autori dei giochi di ruolo hanno compreso subito, applicando così le richieste del pubblico alle loro programmazioni.

Come funzionano i giochi di ruolo tra avventure e combattimenti

In quest’ottica, un prodotto come Raid Shadow Legends assume i connotati del videogioco completo per le generazioni attuali, le quali sono cresciute sia consumando leggende mitologiche, sia apprezzando anche videogames basati sui combattimenti. Questo gioco che ha fatto irruzione sul mercato mondiale nel gennaio del 2019, rappresenta un perfetto compromesso tra la versione classica e quella moderna di un gioco di ruolo. In questo caso ci troviamo nel mondo di Teleria, dove le continue guerre perpetrate dall’esercito del perfido Siroth, stanno rendendo la vita impossibile a chiunque. L’utente finisce così per prendere la parte dei buoni, che sono in questo caso chiamati a dare vita a un loro esercito, con il fine di liberare pian piano tutto il mondo dal male che vi imperversa. Oltre alla rapidità con la quale l’utente si può sentire parte integrante della trama, va segnalato che uno dei punti di forza di questo gioco è la grafica eccellente, che permette di fruire di un prodotto accattivante dal punto di vista visivo e immersivo. Sulla scia di film come il Signore degli Anelli, uno dei più premiati di sempre a Hollywood, i giochi di ruolo come Raid Shadow Legends stanno cavalcando l’onda di una tendenza sempre più di successo tra i gamer.