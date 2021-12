La filosofia dei giochi Quantic Dream: da Heavy Rain a... Eclipse!

Grazie ai giochi di Quantic Dream, il cinema incontra il videogioco, creando opere che si differiscono da qualsiasi esperienza mai provata

Quanto le nostre scelte possono influire gli eventi di una storia? Questo è uno dei principali quesiti imposti dai giochi di Quantic Dream. L’azienda francese, fondata dall’illustre David Cage nel 1997 a Parigi, ha sempre cercato fin dalle origini di realizzare videogiochi che regalassero esperienze mai viste prima, con un forte focus sull’atmosfera e trama dal tono maturo. Con le prime opere realizzate tra cui: Omikron: The Nomad Soul e Fahrenheit, Cage stava ancora cercando il suo stile autoriale, partendo con il genere d’avventura per Omikron, passando poi all’avventura grafica per Fahrenheit. I due titoli avevano riscontrato un discreto successo, in parte avevano gli elementi desiderati da Cage e i ragazzi di Quantic Dream, ovvero un forte focus sulla trama, dialoghi a scelta multipla, atmosfera d’impatto, ma ancora mancava qualcosa.

Cosa rende memorabile un’opera narrativa? Cosa spinge una persona a ricordare e rivivere esperienze già vissute? Le emozioni. Non possiamo negare che spesso, le opere che ci rimangono più impresse sono quelle che ci fanno emozionare, che riescono a strapparci una lacrima, che ci fanno riflettere o che ricorderemo per quel personaggio a cui ci siamo tanto affezionati. Esperienze del genere erano già state inventate molto tempo fa grazie a LucasFilm Games con le avventure grafiche negli anni novata, come non poter citare opere dal calibro di Monkey Island, Maniac Mansion e Grim Fandango.

Cage ha deciso di estrapolare l’essenza di questo genere, unendo il cinema al videogioco, puntando tutto sul dramma narrativo, un genere basato tutto sulla narrazione, emozioni e innovazione dove l’esperienza cinematografica ne fa da padrona. Non ci sono enigmi o un gameplay elaborato, solo le vicende della storia che andremo a vivere guidano senza intoppi il giocatore. Trovare il perfetto bilanciamento tra videogioco e opera cinematografica nella loro fusione è la chiave per il successo secondo Quantic Dream. Il destino dei personaggi dipenderà dalle nostre scelte, siamo noi a tessere la tela intrecciata degli eventi.

Una forte pioggia che colpisce l’anima

La prima opera che puntò tutto sul dramma narrativo e fece emergere Quantic Dream fu Heavy Rain, un thriller psicologico realistico del 2010 dove verremo travolti emotivamente dalle vicende dei protagonisti. Ethan Mars, padre di due figli Jason e Shaun, vive una vita tranquilla e serena insieme a sua moglie Grace, presentandosi come la classica famigliola modello felice. Anche quando si pensa che tutto sia perfetto, qualcosa di catastrofico può accadere, ribaltando completamente la situazione.

La morte di un proprio caro è un’emozione difficile da gestire e Heavy Rain riesce perfettamente a trasmetterti tutte le sensazioni provate di un padre distrutto dalla perdita del proprio figlio. Ad esempio le semplici azioni quotidiane, realizzate tramite Quick time event, riescono ad essere coinvolgenti con un forte impatto scenico verso il giocatore, grazie alla cura registica delle scene.

L’atmosfera che si respira in Heavy Rain è pesante, malinconica, come se una pioggia pesante perenne colpisse i personaggi e il cuore dei videogiocatori. Andando avanti con le vicende si sprofonderà sempre di più nell’oscurità, vestendo i panni dei personaggi, provando tutte le loro emozioni e tenendoci incollati allo schermo per capire chi è l’origami killer.

Il nostro protagonista dovrà affrontare delle prove mortali dove rischierà la vita e non potremo fare a meno di affrontarle con il batticuore, con la paura di perderlo per sempre. Ogni scelta nel gioco ha una conseguenza, con una serie di dialoghi a scelta multipla che cambieranno il destino di ogni personaggio, avendo la sensazione di avere le sorti delle loro vite in mano.

Heavy Rain riesce ad essere il punto di partenza per Cage verso il dramma narrativo efficace, anche se è limitato a un unico filone della trama principale, non variabile, ovvero scoprire l’identità dell’origami Killer. La conseguenza delle nostre scelte le sentiremo principalmente per i personaggi Ethan, Madison, Shelby e Jayden, se vivranno o periranno a ciò che gli aspetta e quale sarà il loro futuro. Questo aspetto non è per nulla negativo, riesce comunque ad essere un’esperienza che rimane impressa a molti giocatori, sembrando un film investigativo basato sulle emozioni, che parla della relazione complicata con un figlio, cosa significa amare qualcuno e la paura della perdita e della morte.

Quantic Dream è riuscita a realizzare un dramma narrativo che riesce nel suo intento a far provare molte sensazioni ai giocatori, anche se risulta troppo sbilanciato verso l’esperienza cinematografica che il videogioco. Vedremo che con le future opere le nostre scelte non influenzeranno solo gli eventi dei personaggi, ma anche della trama principale.

Dal thriller al paranormale – Giochi Quantic Dream

Con la seconda opera di Quantic Dream uscita nel 2013, Beyond: Due anime, Cage ha migliorato la base lanciata dai giochi precedenti, aumentando la cura nell’aspetto cinematografico ma sperimentando anche una narrazione differente, meno classica. La storia infatti non risulta lineare, non è narrata in ordine cronologico ma vivremo gli eventi in ordine casuale, dovendo ricostruire a mente quello che vediamo. A volte si potrà vedere le conseguenze di qualcosa prima di vederne le cause e questo aspetto è fortemente ispirato a Memento, film realizzato da Christopher Nolan dove solo alla conclusione dell’opera riusciremo a costruire il puzzle grazie a tutti i pezzi.

Beyond: Due anime racconta le vicende di Jodie Holmes, una bambina dotata di poteri psichici grazie alla connessione di un’entità soprannaturale di nome Aden, che le permette di spostare oggetti, possedere altre persone, curarle o addirittura ucciderle. Tutta la sua vita, dall’infanzia fino all’età adulta, vengono raccontati in ordine cronologico sparso, passando da passato a presente in continuazione, creando un forte interesse al giocatore di ricostruire il quadro della vita della ragazza.

Come in Heavy Rain, i toni della storia risultano parecchio drammatici, con la nostra protagonista in difficoltà a superare un passato difficile da cavia da laboratorio, spesso non in grado di controllare i suoi poteri. La ragazza compirà azioni contro la sua volontà che la portano in un perenne stato di pentimento, disagio e lotta contro se stessa, sentendosi diversa e difficilmente integrabile nella società. Queste emozioni verranno trasmette ai giocatori grazie all’ottima cura della regia come in Heavy Rain, ulteriormente migliorata grazie a un motion capture più raffinato e con l’utilizzo di attori famosi come Elliot Page e Williem Dafoe, rendendo il tutto ancora più cinematografico.

Anche gli eventi di Beyond: Due anime saranno influenzati dalle nostre scelte, ma ancora si è limitati solamente al destino dei personaggi, senza poter alterare il corso della trama principale. Grazie alla narrazione non cronologica e al focus sulla vita intera della ragazza, gli eventi risultano molto variegati sia per le ambientazioni ma anche per le situazioni in cui si trova, passando dall’azione al dramma.

Tutto questo comunque non basta per avere la sensazione di controllo totale della storia, risultando comunque un’opera di successa lato cinematografico che emoziona il giocatore, mentre lato videoludico ancora non si è arrivato a ciò che punta Cage. Con la prossima opera vedremo che dopo molti anni di lunga attesa e sviluppo, Cage è riuscito a realizzare il suo sogno di realizzare un’opera dove avremo il pieno, o quasi, controllo della storia.

Anche gli androidi provano emozioni – Giochi Quantic Dream

Detroit Become Human è l’ultima opera realizzata dai ragazzi di Quantic Dream, uscita nel 2019, risultando il punto più alto raggiunto dal team. Il gioco venne presentato come l’opera più ambiziosa del team, con ben oltre “1000 diverse combinazioni” in cui gli eventi possono svolgersi e con la possibilità di perdere tutti i personaggi giocabili prima della fine della storia. Ambientato in una Detroit futuristica del 2038, gli androidi vengono lanciati per la prima volta sul mercato per svolgere qualsiasi tipo di lavoro.

Fin da subito si rivelano essere degli ottimi lavoratori, visto che sono programmati per eseguire qualsiasi ordine, risultando più efficienti degli umani. Questo fenomeno ha innalzato di molto il tasso di disoccupazione, causando il malcontento della popolazione americana e un disprezzo verso gli androidi. Pur non dovendo manifestare emozioni essendo delle macchine, andremo presto a scoprire che non è così, aumenteranno sempre di più i casi di androidi che provano paura, rabbia e amore, classificati come macchine difettose, ovvero i “devianti”.

Noi seguiremo le vicende di tre androidi in particolare: Markus, Connor e Kara, ognuno con un ruolo ben stabilito e con molteplici finali per ognuno. Ogni storia è concepita per mostrare Detroit e il rapporto tra androidi e umani da diverse prospettive, trattando tematiche sociali interessanti ma già viste molte volte nei racconti di fantascienza. Avremo la storia che parla più nel complesso del divario tra uomo e macchina, con parecchi momenti d’azione e alta tensione, passando poi a storie più intime ed emozionanti, che vanno a risvegliare i sentimenti negli androidi, rendendoli più umani di quello che sembrano.

Il tutto funziona perché le tre storie si intrecciano perfettamente in un unico filone, senza che nessuna risulti sottotono, sviluppandosi pari passo verso una conclusione determinata dalle nostre scelte, dando una forte sensazione di controllare tutti gli eventi.

Una delle grandi aggiunte introdotte in Detroit Become Human rispetto ai titoli precedenti è la presenza di una mappa per ogni scena del gioco che mostra tutte le scelte possibili di quello scenario, con i vari bivi e i loro esiti. Questa aggiunta rende le nostre scelte molto più d’impatto, avendo la sensazione che cambino veramente le sorti dell’intera storia.

Cage con Detroit Become Human è riuscito a migliorare il bilanciamento tra cinema e videogioco, riuscendo a perfezionare il lato ludico, con quick time event più elaborati e variegati e con una quantità di scelte multiple smisurata che ci porta a tantissime variazioni degli eventi. Lato visivo si è raggiunti l’apice delle sue opere, con un dettaglio grafico e artistico eccezionali. Abbiamo gli androidi che sembrano degli attori in carne ed ossa, come se recitassero in un film.

Con Detroit Become Human la filosofia di Quantic Dream è ormai chiara, voler bilanciare l’emozione del cinema con l’intrattenimento videoludico, due mondi tanto diversi quanto simili, che con i giusti punti di congiunzione riescono a creare qualcosa di incredibile. Due medium molto potenti nel trasmettere emozioni se usati nel modo giusto, quanto difficile trovarne l’unione perfetta, perché pur avvicinandosi molto Detroit Become Human, non rappresenta ancora (forse) il vero punto di arrivo di Cage. Per questo motivo, i riflettori sono puntati tutti sul nuovo progetto: Star Wars Eclipse.

Il punto di arrivo, Eclipse, cosa aspettarci?

Una delle maggiori critiche fatte a Detroit Become Human, o meglio sulla maggior parte dei giochi di Quantic Dream, è che non presentano un “vero e proprio gameplay“. Pur avendo il movimento libero in spazi delineati con la possibilità di interazione con oggetti, quick time events e moltissime scelte multiple, non risulta abbastanza per i videogiocatori. Le loro opere si presentano come drammi interattivi, dove il focus è la narrazione, eppure il gameplay non riesce ancora ad appagare tutti i videogiocatori, spesso scriptato e automatico, definendo queste opere come dei semplici “film interattivi“.

Star Wars Eclipse potrebbe essere la risposta da parte di Cage a questa problematica, risultando un action-adventure in terza persona ambientato nell’universo di Guerre Stellari, e più precisamente nel periodo dell’Alta Repubblica. Etichettato come un RPG open world dalla forte componente narrativa e con scelte multiple, potrebbe risultare il perfetto bilanciamento che Cage sta cercando fin da Heavy Rain, dove finalmente l’esperienza cinematografica riesce a sposarsi appieno con il mondo videoludico dando il giusto focus alla narrazione ma anche al gameplay, intrattenendo ed emozionando il giocatore, attraverso il peso delle proprie scelte.

Cosa ne pensate di questo speciale su Quantic Dream e i loro giochi? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.