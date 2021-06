King’s Bounty II: analisi del gameplay visto in anteprima

L’atteso King’s Bounty II è in uscita il prossimo 24 agosto, e nell’attesa gli sviluppatori hanno mostrato un gameplay inedito: vediamo quindi insieme l’analisi di questa sessione di gioco, per vedere cosa ci aspetta

A partire dal titolo originale, uscito più di trent’anni fa nel 1990, la saga King’s Bounty ha fatto in parte la storia del medium. Anche se attualmente questo nome con tutta probabilità non susciterebbe molto clamore nel pubblico di massa, già a partire dal primo capitolo abbiamo potuto vedere quella mescolanza tra gioco di ruolo e strategico a turni che ancora oggi risulta più unica che rara.

Per tanti anni non se n’è sentito parlare, ma dopo tanta attesa il team di sviluppo 1C Company ha confermato l’uscita di King’s Bounty II, in arrivo per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch il prossimo 24 agosto. Dopo aver ripercorso brevemente la storia della serie, in quest’articolo faremo un’analisi del gameplay di King’s Bounty II che è stato recentemente mostrato dagli sviluppatori a porte chiuse, così da avere un’idea più precisa di cosa ci aspetta.

Un po’ di storia

Il primo King’s Bounty nasce grazie a un nome importantissimo, quasi leggendario, del medium videoludico: Jon Van Caneghem. Dopo aver dato vita ai primi due storici capitoli di Might and Magic, tra i vari progetti il famoso designer decise di dedicarsi ad un’avventura in cui il gioco di ruolo avrebbe incontrato lo strategico a turni. King’s Bounty, uscito nel 1990, è quindi a tutti gli effetti un precursore della saga di Heroes of Might and Magic, anch’essa figlio del genio di Caneghem, e il cui primo capitolo uscì nel 1995. La proprietà di Heroes of Might and Magic passò nel tempo prima a 3DO e poi a Ubisoft, ricevendo nel tempo varie trasformazioni che lo hanno allontanato dall’anima dei titoli originali.

I diritti di King’s Bounty vennero invece acquisiti dagli sviluppatori e publisher russi 1C Company, che realizzarono l’apprezzatissimo sequel denominato King’s Bounty: The Legend. L’apprezzamento da parte di critica e pubblico fu alto, e nel tempo vennero pubblicate ben quattro espansioni stand alone che prolungarono il ciclo vitale del titolo: l’ultima espansione, uscita nel 2014, decretò la fine dello sviluppo per King’s Bounty: The Legend. Dopo vari anni di attesa, finalmente potremo mettere le mani, tra non molto tempo, sul nuovo gioco annunciato ormai quasi 2 anni orsono: vediamo di fare di seguito un’analisi del gameplay di King’s Bounty II che è stato mostrato a porte chiuse, così da poter comprendere al meglio la natura del titolo.

Poniamo le basi – King’s Bounty II: analisi del gameplay

Come fonti di ispirazione sono stati citate le “grandi avventure fantasy epiche moderne”, come per esempio Fable, Mass Effect o anche Game of Thrones. In generale, è stato più volte ribadito che l’intenzione degli sviluppatori, con King’s Bounty II, è quella di legare ai protagonisti una storia principale, fatta appunto di misteri da svelare e viaggi epici da intraprendere. Questo elemento si differenzia dai precedenti capitoli: prima vi era molta più libertà di azione, e il giocatore non si sentiva vincolato alle quest principali. Con questo nuovo capitolo invece, è stato deciso di dare una maggiore importanza alla trama principale (rendendo l’esperienza molto più cinematografica), così da poter seguire meglio lo standard odierno dei videogiochi di ruolo fantasy.

Tale storia è ambientata a Nostria, uno dei continenti di Antara. La regione è afflitta da una strana oscurità, che sta permettendo a vari mostri di vagare nelle campagne. A causa di ciò, il continente sta piombando nel chaos più totale: i banditi infestano le strade fuori dalle città, le contee stanno richiedendo l’indipendenza, le nazioni d’oltremare hanno negato l’autorità del Re sui loro territori e varie cospirazioni stanno minando il potere della corona. Sarà quindi compito del giocatore indagare su questa oscurità, e capire da dove si origina tutto questo male che sta affliggendo la regione.

Le Battaglie – King’s Bounty II: analisi del gameplay

Uno dei punti focali del video gameplay di King’s Bounty II fatto vedere dagli sviluppatori riguarda le battaglie, di cui procediamo adesso a fare l’analisi. Nel video, partiamo innanzitutto controllando uno dei protagonisti, con una visuale in terza persona: ci troviamo in una delle capitali principali del mondo di gioco, a dobbiamo indagare su un misterioso omicidio avvenuto in una casa. Esplorando la casa, vediamo che si apre un passaggio segreto, attraverso il quale accediamo al primo dungeon: dopo essere avanzati un pochino, partirà la nostra prima battaglia.

I cambiamenti applicati al combat system verranno in seguito paragonati al cambiamento che ha subito la serie degli XCOM: grande strategico storico uscito originariamente nel 1994, per modernizzarlo con XCOM: Enemy Unknown nel 2012 hanno dovuto modificare vari aspetti fondamentali del gioco, senza però perdere l’anima originale della serie. Nel caso di King’s Bounty, i campi di battaglia sono strutturati diversamente da tutti quelli visti in precedenza: la battaglia infatti si svolge negli stessi identici spazi che si vedono nel mondo aperto, e il tutto sarà completamente in 3D, gestibile tramite visuale tattica isometrica.

Un’altra grande differenza è il numero di unità. Se prima vedevamo sul campo di battaglia truppe che contavano centinaia di unità, in questo caso i numeri saranno di un ordine di grandezza molto ridotto. A detta degli sviluppatori, questa scelta è stata fatta per concentrarsi maggiormente sull’aspetto tattico della battaglia.

Avremo varie truppe di natura diversa a nostra disposizione, e avremo la possibilità di scegliere quali tra di esse schierare sul campo di battaglia in base a vari fattori. Le truppe variano dai soldati semplici agli elementali che usano magie, e ognuna di esse avrà varie statistiche che dovranno essere prese in considerazione per ottimizzare al meglio la efficienza in battaglia. C’è da segnalare inoltre che ogni singola truppa in combattimento guadagna esperienza, dando a loro un sistema di progressione che sarà da tener d’occhio.

Il sistema degli Ideali – King’s Bounty II: analisi del gameplay

Facendo nuovamente il paragone con altri giochi come Mass Effect e Star Wars, si è fatto riferimento ai loro sistemi di moralità. In questo caso però si son prese le distanze da quei sistemi, in cui vi era una semplice distinzione tra male e bene, tramite la quale si definivano le azioni dei personaggi e il finale della storia. King’s Bounty infatti prevede un sistema ben diverso, basato sui cosiddetti quattro “ideali”.

Dopo essere usciti dal dungeon e aver dato un’occhiata alla mappa dell’open world, incontreremo due personaggi che ci chiederanno di consegnare le prove sull’avvenuto omicidio che abbiamo trovato nella caverna precedente. In base a chi sceglieremo, aumenterà il livello di un nostro ideale rispetto ad un altro.

È stato inoltre spiegato che, in generale, ogni azione, ogni personaggio con cui decideremo di interagire è allineato a uno specifico ideale: ogni nostra scelta quindi porterà a sviluppare un’ideale piuttosto che un altro, sbloccandoci progressivamente perk speciali esclusivi a quell’ideale (fino ad arrivare alle ultime abilità sbloccabili che sono molto potenti).

Parlando di finale, gli sviluppatori hanno affermato che non vi saranno finali multipli: ciò che però cambiare in base alle nostre decisioni è tutta la parte che sta in mezzo, ovvero tutto lo svolgimento della trama, e quindi il modo in cui si arriverà al finale.

Conclusioni

Insomma, per la prima volta abbiamo avuto la possibilità di effettuare un’analisi ben dettagliata sul gameplay e sull’esperienza che sarà King’s Bounty II. I fan di vecchia data, come quelli che vogliono approcciarsi per la prima volta a un titolo del genere, potranno quindi orientarsi per l’acquisto in maniera più precisa. Come già detto prima, saranno presenti alcuni cambiamenti strutturali rispetto ai precedenti capitoli, atti a modernizzare l’esperienza di King’s Bounty: si spera che ciò non finisca per snaturare la saga, scatenando quel tipico fenomeno del web in cui i “puristi” di un’opera non ne accettano le successive reiterazioni perché troppo distanti dall’originale. Chiaramente solo il tempo potrà rispondere ai nostri dubbi e alle nostre incertezze.

Come già detto prima, King's Bounty II uscirà il prossima 24 agosto per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Gli sviluppatori hanno inoltre dichiarato di star lavorando su una versione per la next-gen, senza però fornire ancora una finestra di uscita.