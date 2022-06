I migliori videogiochi in uscita: Luglio 2022 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Luglio 2022: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Un Giugno bollente ha inaugurato la stagione estiva: oggi scopriamo la nuova lineup di Luglio!

Tra i migliori videogiochi in uscita finalmente Stray. Un gatto si ritrova separato dalla sua famiglia in un mondo popolato da robot. Tra enigmi da risolvere, ostacoli da superare e nemici da cui fuggire tornare a casa sarà più arduo del previsto: fortuna che c’è B12, compagno drone che può tradurre la lingua dei robot e immagazzinare oggetti e cose utili. Per i nostalgici tra gli arrivi di Luglio 2022 c’è Digimon Survive, visual novel con elementi di gioco di ruolo strategico e survival. Le vostre scelte influenzeranno la storia, il processo di digievoluzione del Digimon e la possibilità di ottenere finali diversi. Il gioco è suddiviso in differenti modalità di gameplay, come “Drama Parts”, “Search Action”, “Free Action” e “Free Battle”, ognuna con le sue peculiarità.

Post Void, un FPS Run n’ Gun dai colori brillantissimi e che vi porterà l’adrenalina a mille. Per i giocatori in cerca di relax segnaliamo Bear and Breakfast, un gestionale dai toni paciosi in cui vestiremo i panni di un orso imprenditore che vuole aprire un Bed and Breakfast nei boschi. Infine, proponiamo As Dusk Falls, un’avventura caratterizzata da un interessante “effetto farfalla”. 1998: una rapina andata male in una piccola città dell’Arizona avrà importanti conseguenze sulle vite dei personaggi, che daranno vita a 30 anni di tradimenti, sacrifici e difficoltà.

Per la serie “graditi ritorni”, tra i videogiochi in uscita a Luglio segnaliamo il pacchetto Monument Valley: Panoramic Edition / Monument Valley 2: Panoramic Edition. I due mobile game ormai divenuti dei classici sbarcano su PC in una veste rinnovata e aggiornata per la nuova piattaforma. Guidate la principessa Ida attraverso labirinti di illusioni ottiche e manipolate l’ambiente di gioco per raggiungere l’obiettivo. Se non avete avuto ancora modo di giocarci, questa è un’occasione imperdibile! È in arrivo anche GrimGrimoire OnceMore, remaster per PlayStation 4 e Nintendo Switch di GrimGoire, titolo strategico in tempo reale del 2007. La giovane strega Lillet si ritrova vittima di un loop temporale che imprigiona la sua scuola: unitevi a lei per rompere la maledizione e sconfiggere una presenza malvagia. Concludiamo la parentesi remaster con Live a Live, originariamente gioco di ruolo del 1994 sviluppato e pubblicato da Square per Super Famicom. Il gioco segue sette scenari distinti che si svolgono in diversi periodi nel tempo, con altri due scenari sbloccabili. Il gameplay è diviso tra e sessioni di combattimento a turni.

Oltre ai migliori videogiochi in uscita a Luglio 2022, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita: Luglio 2022 | Elenco

F1 22 – 1 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Arcadegeddon – 5 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Yurukill: The Calumniation Game – 5 luglio – PS4, PS5, Switch, PC

Matchpoint – Tennis Championships – 7 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

AI: The Somnium Files – Nirvana Initiative – 8 luglio – PS4, XBO, Switch, PC

Klonoa Phantasy Reverie Series – 8 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Time on Frog Island – 12 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Monument Valley: Panoramic Edition / Monument Valley 2: Panoramic Edition – 12 luglio – PC

Krut: The Mythic Wings – 12 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Loopmancer – 13 luglio – PC

PowerWash Simulator – 14 luglio – XBO, XSX, PC

Clanfolk – Steam Early Access – 14 luglio –PC

As Dusk Falls – 19 luglio – XBO, XSX, PC

Endling: Extinction is Forever – 19 luglio – PS4, XBO, PC, Switch

Stray – 19 luglio – PS4, PS5, PC

Hell Pie – 21 luglio – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Nobunaga’s Ambition: Rebirth – 21 luglio – PS4, PC, Switch

River City Saga: Three Kingdoms – 21 luglio – PS4, PC, Switch

Wayward Strand – 21 luglio – PC, Switch

Post Void – 21 luglio – PS4, PS5, Switch

Live A Live – 22 luglio – Switch

Capcom Arcade 2nd Stadium – 22 luglio – PS4, XBO, PC, Switch

Anonymous;Code – 28 luglio – PS4, Switch

Azure Striker Gunvolt 3 – 28 luglio – Switch

Bear and Breakfast – 28 luglio – PC, Switch

GrimGrimoire OnceMore – 28 luglio – PS4, Switch

Lost Epic – 28 luglio – PS4, PS5, Switch

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town[ – 28 luglio – PS4

Digimon Survive – 29 luglio – PS4, XBO, PC, Switch

Xenoblade Chronicles 3 – 29 luglio – Switch