Quali sono i migliori giochi per smartphone in stile anime? Non solo Genshin Impact, scopriamoli in questa lista

Nel panorama videoludico attuale, il lato dedicato al gaming per mobile vive probabilmente il suo momento migliore grazie ai free-to-play, dei videogiochi in tutto e per tutto scaricabili e giocabili gratuitamente, ma che offrono anche delle possibilità di acquisti in-app per migliorare ulteriormente l’esperienza e, allo stesso tempo, supportare chi lo ha sviluppato e continuerà a sviluppare contenuti a lungo andare.

Sebbene nel corso degli ultimi anni questa tipologia sia usata da tantissimi sviluppatori di tutto il mondo, i free-to-play, o abbreviati f2p, sono principalmente usati per produzioni giapponesi e asiatiche, che quindi tendono spesso ad avere quella tipica storia, personaggi, e sapore generale, che ricorda molto gli anime.

Ovviamente non possono certo mancare i giochi tratti proprio da serie animate vere e proprie, ma tra i tanti giochi attualmente presenti di questo genere, se ne nascondono tanti che permettono di vivere un’avventura molto in stile anime. Proviamo a vedere quali sono quelli attualmente più interessanti!

Honkai Impact

Se siete assidui gamer e appassionati di anime e manga, nei passati anni sicuramente l’algoritmo dei vari social vi avrà fatto imbattere spesso e volentieri su orde di pubblicità di Honkai Impact, gioco nativo mobile sviluppato dalla cinese Hoyoverse, ex-MiHoyo. Si tratta di un gioco dai toni action, dove non manca ovviamente un pizzico di strategia, in cui a far da padrone sono ovviamente i carismatici personaggi e l’accattivante storia dal gusto futuristico, insomma uno di quei titoli “da seguire” per non perdersi minimamente nulla dell’elettrizzante esperienza che propone. Per non farsi mancare niente, il gioco è arrivato anche su PC.

Punishing: Gray Raven

Altro gioco dal sapore action che immerge gli utenti in mondo molto futuristico. È un prodotto che fa della “schivata” il suo marchio di fabbrica, richiedendo ai giocatori una buona prontezza di riflessi per evitare i colpi nemici al momento giusto e attivare un power-up momentaneo utile a sbarazzarsi velocemente delle orde di nemici e dei potenti boss.

Lord of Heroes

Un RPG a turni davvero molto interessante, in cui i giocatori saranno chiamati a vestire i panni di un Re pronto alla sua ascesa. Se conquistare o offrire alleanza ai vari territori a scelta degli utenti, aggiungendo battaglia dopo battaglia vari eroi alle proprie fila, sia ottenuti tramite storia che attraverso apposite summon. Tutto ovviamente condito da una grafica 3D capace di rappresentare al meglio i potenti attacchi e i colpi speciali.

Epic Seven

Per quanto non sia basato su nessuna serie, sprizza da ogni poro i tipici vibes da anime. Non è tra i più conosciuti nel settore, ed è un gran peccato dato quello che riesce a proporre: una storia capace di tenere incollati i giocatori e un cast di personaggi variegato e interessante. Anche stavolta ci troviamo davanti a un RPG, un prodotto che richiede una certa strategia nella formazione del party per riuscire ad affrontare le varie sfide che propone al suo interno, specialmente se si intende anche gettarsi nel lato PvP.

SINoALICE

Un gioco dai toni abbastanza dark che però, nella sua cupità, offre quel tipico retrogusto da anime. Diretto nientemeno che da Yoko Taro (NiER), questo titolo propone una schiera di personaggi basati su fiabe più o meno note, come Alice, Cenerentola, Pinocchio, Cappuccetto Rosso e tanti altri, dando però loro un tocco abbastanza “deviato” rispetto la loro natura vista nelle rispettive fiabe originali. SINoALICE e gli altri giochi di Yoko Taro sono definiti tra i migliori delle ultime generazioni, NieR:Automata in particolare (uscito su PlayStation 4, PC e Xbox One) ha superato le 5,5 milioni di unità vendute in tutto il mondo lo scorso anno, come riportato da Akiba Gamers, sito italiano che si occupa di videogiochi Made in Japan, anime, manga e cultura giapponese.

Menzioni speciali

Genshin Impact

Genshin Impact è sicuramente una delle hit mobile attualmente in circolazione, sempre targato Hoyoverse. È uno di quei tipici giochi capaci di farti rimanere a bocca aperta se si pensa che si tratta di un free-to-play, ovvero un titolo scaricabile e giocabile gratuitamente. Una storia intrigante dai toni fantasy si svolge su un vasto mondo tutto da esplorare, popolato da personaggi interessanti che potremo poi ottenere mediante la consueta meccanica gacha. Un gioco dal sapore action/hack ‘n slash che, grazie a un sistema diverso di “energia” tipica che contraddistingue i vari f2p, permette di giocare in modo praticamente ininterrotto. Ma perché allora ho inserito questo gioco tra le menzioni speciali? Al contrario di Honkai Impact, Genshin non è un gioco nativo mobile e portato su altre piattaforme in seguito, ma ha visto la luce in contemporanea anche su PC e PlayStation 4, alzando ovviamente un po’ gli standard e portando, a chi è in possesso di quelle piattaforme, a preferire quelle rispetto al mobile.

Fate/Grand Order

Quasi un must del genere. Uno dei free-to-play più conosciuti e giocati in tutto il mondo, ma che per qualche motivo non si è mai reso disponibile negli store europei (ma nulla ha impedito di ovviare il problema installando la versione americana). Il gioco si basa sul celebre franchise di TYPE-MOON, nato come visual novel dai toni spinti e con un successo letteralmente esploso grazie alle varie produzioni animate e prodotti derivati nati in seguito. Fate/Grand Order è il tipico RPG a turni, in cui sarà necessario assemblare un team composto da servant e craft essence, per poi gettarsi in battaglie a più fasi in cui scegliere una combinazione di attacchi per scatenare tutta la furia dei vari personaggi.

Disney Twisted-Wonderland

Un mix tra RPG e rhythm game condito da tanti bei bishonen, come se ne possono trovare in tantissime serie anime, il cui design è addirittura realizzato nientemeno che da Yana Toboso (Black Butler – Kuroshitsuji). Così come nel caso di Fate/Grand Order, anche in questo caso il publisher ha ben pensato di portare il gioco fuori dal Giappone per tenerlo confinato nel territorio nordamericano. Per quale motivo? Chissà… però non mancano di certo i modi per giocarlo.