God of War Ragnarok: sarà la fine per la saga norrena di Kratos

God of War Ragnarok sembra essere davvero il capitolo che ci condurrà alla fine della saga norrena con il furioso protagonista Kratos, questo secondo le dichiarazioni effettuate da Cory Barlog, il director del precedente capitolo. Le ragioni vengono spiegate in un video

Inutile stare qui a dire quanto sia stato grandioso il risultato che gli sviluppatori di Santa Monica hanno riscosso con il primo nuovo capitolo che avrebbe “rieditato” la saga di God of War; dopotutto è già osservabile attraverso i numerosi premi e riconoscimenti che ha ottenuto negli ultimi anni. Ma pare che, mettendo come finale della serie God of War Ragnarok, la mente dietro alle rinnovate vicende del protagonista Kratos, Cory Barlog, non abbia intenzioni che mirino a sfruttare questa ondata di successi, che lo porterebbero quindi al dover dilungare ulteriormente la serie.

Un piccolo ma grande addio

Il secondo capitolo, in uscita su PS5 nel 2022, sarà anche quello finale per quanto riguarda la mitologia nordica e lo stesso personaggio che ha guidato con la sua indomita rabbia l’intera saga per tutti questi anni. Tant’è che dopo lo stesso PlayStation Showcase, tra le dichiarazioni da parte dei membri della casa di sviluppo, si viene a conoscenza di un cambio di director per quanto concerne il nuovo capitolo, con Eric Williams che prende le redini del progetto.

Cory Barlog ed Eric Williams – God of War Ragnarok: la fine della saga norrena

Nell’intervista sul canale YouTube di Kaptain Kuba, creatore di contenuti prettamente riguardanti giochi PlayStation e che ha prodotto numerosi video di approfondimento a tema God of War, possiamo assistere ad un tranquillo confronto tra lo stesso Cory Barlog e quello che abbiamo affermato essere l’attuale director di God of War Ragnarok, Eric Williams, dove conversano circa la conclusione della serie. Barlog dice che le ragioni per il quale ha voluto porre fine alla saga norrena con God of War Ragnarok sono varie, ma tra esse spiccano delle questioni di longevità temporale, oltre che narrativa. Il primo gioco ha richiesto cinque anni, e lo stesso arco di tempo è probabile sia necessario per il secondo. Un terzo capitolo porterebbe a pensare che per raccontare tutta la storia servirebbero quindici anni, e secondo Cory Barlog sarebbe un periodo troppo lungo.

Riguardo l’aspetto narrativo, l’ex director sostiene che, anche se ci fosse il margine per aggiungere una terza storia che continui la relazione di Kratos ed Atreus, cioè il vero focus dell’intera opera, ci sarebbe tuttavia da domandarsi se ciò non porterebbe a creare qualcosa di eccessivamente allungato e diluito, che finisce poi perdendosi e confondendosi nel tempo, sfociando in una graduale disgregazione della trama. Esemplifica anche il concetto attraverso un paragone con il Signore degli Anelli: poter vedere l’intera storia in 13 ore e mezzo per lui è stato fantastico, e desidera poter fare ciò anche con due soli episodi di God of War. Inoltre, la carriera di Barlog non avrà fine qui: ammette infatti di trovarsi al lavoro su diversi altri progetti all’interno dello studio. Ecco l’intervista in questione:

Eric Williams e la sua relazione con God of War Ragnarok

Rivolgendo invece lo sguardo verso Eric Williams, uno dei membri storici dello studio Santa Monica, e colui che ha ereditato il compito di porre fine alla saga norrena attraverso God of War Ragnarok, vi sono alcune sue interessanti dichiarazioni rilasciate su Game Informer. Afferma di aver voluto concentrarsi sulla relazione famigliare tra i due protagonisti, e di voler creare qualcosa che mostri la crescita di Atreus, mediante nuovi personaggi che si accostino alla sua età.

Bisogna ricordare che fu grazie soprattutto a Williams se la serie ha preso una direzione totalmente nuova in ambientazione, meccaniche e storia. Lui vuole affrontare ed esplorare fino in fondo le prospettive conflittuali che Atreus possiede, destinato al convivere con la realtà attraverso un’indole violenta e rabbiosa, ed un’indole di coabitazione e comprensione.

Siamo pronti al gran finale!

In conclusione, God of War Ragnarok sarà sì la fine della saga norrena, ma ciò è a seguito di un processo naturale e desiderato dai creatori stessi, che sentono di voler porre un punto di chiusura soddisfacente ad un'opera che avrà raccontato tutto ciò che era necessario raccontare.