Giochi gratis: ecco i titoli di Luglio 2021 per ogni piattaforma

In questo nuovo articolo vi parleremo dei tanti giochi gratis offerti a Luglio dai vari servizi ad abbonamento mensile e non solo

Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica mensile dedicata ai videogiochi disponibili gratuitamente. Ogni mese, grazie ad alcuni servizi ad abbonamento e alle iniziative delle compagnie, vengono regalati davvero tantissimi titoli.

Con tutti questi videogiochi gratuiti però c’è sempre il rischio di non riuscire a riscattarne in tempo qualcuno. Per questo motivo abbiamo deciso di scrivere questo articolo, in cui vi parleremo dei tanti giochi gratis offerti a luglio dai vari servizi ad abbonamento mensile e non solo.

Non dormite sugli allori

Molti dei giochi di cui vi parleremo in questo articolo saranno gratis per tutto luglio, ma altri invece solamente durante un determinato periodo. Per questo motivo vi consigliamo di riscattare i titoli che vi interessano il prima possibile, così da evitare situazioni spiacevoli.

Inoltre vi ricordiamo ancora una volta che per scaricare la maggior parte dei giochi gratuiti di cui vi parleremo dovrete disporre del giusto abbonamento. Per fortuna però molti di questi servizi dispongono di un periodo di prova gratuito che in alcuni casi potrete utilizzare per riscattare i giochi che vi interessano.

PlayStation Plus – I giochi gratis di Luglio 2021

Iniziamo come sempre la nostra lista con il PlayStation Plus, il servizio ad abbonamento di Sony. Come ormai ben saprete, il PlayStation Plus offre molti vantaggi, come la possibilità di giocare online su PS4/PS5 e di caricare i salvataggi in cloud, ma permette anche di riscattare tre titoli gratuiti al mese. Ecco i giochi gratis disponibili a luglio con il servizio:

Call of Duty: Black Ops 4

WWE 2K Battlegrounds

A Plague Tale: Innocence (PS5)

Questo mese i giocatori PS4 potranno divertirsi grazie a ben due titoli multigiocatore. Il primo è Call of Duty: Black Ops 4, uno dei capitoli più pregni di contenuti della storica saga di COD, il secondo invece è WWE 2K Battlegrounds, un titolo arcade in cui potrete far scontrare alcuni dei più grandi lottatori della WWE. I possessori di una PS5 inoltre potranno provare A Plague Tale: Innocence, un titolo appena sbarcato sulla console next-gen di Sony che narra la storia di due fratelli costretti a lottare per sopravvivere durante l’epidemia di peste del 1349.

Xbox Live Gold – I giochi gratis di Luglio 2021

Adesso tocca all’Xbox Live Gold, la controparte Microsoft del PlayStation Plus. I giochi di cui vi parleremo fanno parte del programma Games with Gold e vengono aggiornati con cadenza mensile. Fate attenzione però, perché alcuni di questi titoli saranno disponibili solamente per alcune piattaforme e durante periodi specifici. Ecco la lista dei Games with Gold affiancata dalla piattaforma e dal periodo in cui saranno disponibili:

Conker Live & Reloadead (dall’1 al 15 luglio per Xbox One e Xbox Series X | S)

(dall’1 al 15 luglio per Xbox One e Xbox Series X | S) Planet Alpha (dall’1 al 31 luglio per Xbox One e Xbox Series X | S)

(dall’1 al 31 luglio per Xbox One e Xbox Series X | S) Midway Arcade Origins (dal 16 al 31 luglio per Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X | S)

(dal 16 al 31 luglio per Xbox 360, Xbox One e Xbox Series X | S) Rock of Ages 3 Make & Break (Xbox One e Xbox Series X | S)

Anche questo mese i titoli offerti da Microsoft non sono molto appariscenti, ma nonostante ciò nella lista ne sono presenti alcuni più che godibili. Ad esempio i giocatori più nostalgici apprezzeranno sicuramente Conker Live & Reloadead, uno dei platform più iconici di Rare. In alternativa potete provare anche Planet Alpha, un platform in 2D ambientato su di un affascinante mondo alieno.

Xbox Game Pass – I giochi gratis di Luglio 2021

Restiamo ancora in casa Microsoft per parlare dell’Xbox Game Pass. Al momento il parco titoli del servizio è davvero molto ampio e, con cadenza mensile, si arricchisce con nuovi giochi. Di solito ogni mese arrivano diversi titoli di qualità e anche questa volta la compagnia non è stata da meno. Ecco la lista dei nuovi giochi gratis aggiunti al servizio a luglio affiancati dalla piattaforma e dal periodo in cui saranno disponibili:

Dragon Quest Builders 2 (disponibile dall’8 luglio tramite cloud)

(disponibile dall’8 luglio tramite cloud) Tropico 6 (disponibile dall’8 luglio per PC, console e cloud)

(disponibile dall’8 luglio per PC, console e cloud) EA Sports UFC 4 (disponibile dall’8 luglio per console)

(disponibile dall’8 luglio per console) Bloodroots (disponibile dal 15 luglio per PC, console e cloud)

(disponibile dal 15 luglio per PC, console e cloud) Farming Simulator 19 (disponibile dal 15 luglio per PC, console e cloud)

(disponibile dal 15 luglio per PC, console e cloud) The Medium (disponibile dal 15 luglio tramite cloud)

Se possedete un abbonamento all’Xbox Game Pass, questo mese avrete davvero tanti titoli diversi con cui giocare. Ad esempio se amate i city builder di sicuro adorerete Tropico 6, se invece preferite i titoli sportivi apprezzerete certamente EA Sports UFC 4. Inoltre, se siete soliti utilizzare il servizio di xCloud, ora potrete sfruttarlo per giocare a The Medium, l’ultimo horror di Bloober Team.

PlayStation Now – I giochi gratis di Luglio 2021

Passiamo ora in ambito cloud gaming con il PlayStation Now, il servizio di gaming in streaming creato da Sony. Al momento il PlayStation Now vanta un parco titoli davvero ampio e ogni mese si arricchisce sempre con tante novità. Inoltre, la maggior parte dei giochi disponibili per PS4 possono essere anche scaricati, offrendo così la possibilità di giocarli anche a chi non dispone di un’ottima connessione. Ecco la lista dei giochi gratis aggiunti al servizio a luglio:

Red Dead Redemption 2

Nioh 2

Judgment

Moving Out

God of War

Team Sonic Racing

Sta volta Sony si è davvero superata con i giochi del PlayStation Now. Questo mese infatti i giocatori potranno godere di titoli eccellenti come Red Dead Redemption 2, Nioh 2 e Judgment. Inoltre da questo mese God of War tornerà disponibile a tempo indeterminato per tutti gli abbonati.

Google Stadia Pro – I giochi gratis di Luglio 2021

Parliamo ora di Stadia, la piattaforma di gaming in streaming targata Google. Nonostante non sia necessario un abbonamento per utilizzare Stadia, con l’abbonamento pro potrete disporre di ulteriori vantaggi, inclusi tanti nuovi titoli ogni mese. I nuovi giochi gratis disponibili a luglio sono:

Moonlighter

Terraria

Street Power Football

The Darkside Detective

Anche questa volta, per quanto poco invitante, l’offerta di Google risulta abbastanza valida. Tra i giochi di questo mese infatti potrete trovare Terraria, uno degli indie più famosi di sempre, e Moonlighter, un eccellente GDR con elementi da roguelike.

Humble Choice – I giochi gratis di Luglio 2021

Andiamo ora a vedere che titoli ci vengono offerti questo mese dal servizio Humble Choice di Humble Bundle. Gli abbonati a questo servizio hanno la possibilità di riscattare ogni mese, a seconda del tipo di abbonamento, 3 oppure 9 giochi. Inoltre come al solito avrete anche accesso a un’enorme raccolta di titoli senza DRM che potrete scaricare e giocare per sempre. Ecco i giochi gratis disponibili a luglio:

Yakuza 3

The Surge 2

Dirt 5

Hammerting

Nimbatus – The Space Drone Constructor

Paradise Killer

Kill it with fire

Bee Simulator

Elderborn

S.W.I.N.E. HD Remastered

Deadly Days

ADOM

Fra le opzioni di questo mese sono presenti davvero tanti titoli molto interessanti. Se volete un consiglio, noi vi suggeriamo di prendere in considerazione Yakuza 3, The Surge 2, Dirt 5, Deadly Days e Nimbatus – The Space Drone Constructor. Inoltre, se sapete apprezzare i giochi vintage, vi invitiamo a dare una possibilità anche a S.W.I.N.E., una versione rimasterizzata di un classico RTS del 2001.

Twitch Prime – I giochi gratis di Luglio 2021

Concludiamo infine il nostro articolo come di consueto con i titoli di Twitch Prime, il servizio ad abbonamento di Amazon. Di solito la piattaforma offre sempre molti giochi gratis e anche a luglio non siamo rimasti delusi dalla quantità. Ecco i 7 giochi disponibili gratuitamente con l’abbonamento di questo mese:

Portal Dogs

RAD

The Secret of Monkey Island: Special Edition

Automachef

Batman – The Enemy Within

The Wanderer: Frankenstein’s Creature

Tales of the Neon Sea

Bisogna ammettere che questo mese Amazon ha offerto agli abbonati diversi titoli davvero interessanti. Ad esempio gli amanti delle avventure grafiche vecchia scuola potranno godersi la special edition di The Secret of Monkey Island, mentre chi ama i roguelike potrà apprezzare il folle e frenetico mondo di RAD. Inoltre vi suggeriamo di dare un’occhiata anche a Tales of the Neon Sea, una nuova avventura grafica in pixel art che vanta uno stile eccezionale ed una storia davvero ben curata.

Non dimenticate l’Epic Games Store

Grazie a questo articolo ora sapete dove trovare con facilità la maggior parte dei giochi gratis disponibili a luglio. La nostra guida si conclude qui ma, se siete interessati ad ottenere davvero tutti i giochi gratuiti del mese, non dimenticatevi di controllare l’Epic Games Store ogni giovedì. Per fortuna potete rimanere aggiornati su tutti i titoli offerti da questo store grazie ai tanti articoli dedicati presenti sul nostro sito.

