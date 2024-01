Giochi freemium, la nuova modalità di intendere il divertimento

Cosa sono i giochi freemium? Scopriamo in questo articolo dedicato tutti i dettagli relativi a questa nuova forma di intrattenimento

I giochi freemium, un ibrido tra l’accesso gratuito e le esperienze premium, hanno radicalmente cambiato il panorama del gaming digitale. Questo modello si basa sulla disponibilità gratuita del gioco base, accompagnata dalla possibilità di acquisti in-app che sbloccano caratteristiche aggiuntive, migliorano l’esperienza di gioco o accelerano il progresso del giocatore. Il termine “freemium” è un’unione di “free” e “premium”, riflettendo così la sua natura dualistica.

La popolarità dei giochi freemium è testimoniata dal successo di titoli come Candy Crush Saga, Clash of Clans e RuneScape. Questi giochi hanno non solo raggiunto un vasto pubblico globale, ma hanno anche generato entrate significative. Ad esempio, l’App Store di Apple ha registrato entrate superiori ai 12 miliardi di dollari solo da acquisti in-app nel 2020. Questo modello di business ha permesso agli sviluppatori di giochi di raggiungere e coinvolgere utenti che potrebbero non essere disposti a pagare inizialmente per un gioco sconosciuto, offrendo loro la possibilità di provare prima di acquistare​​.

I casinò online aprono al freemium

L’ascesa dei giochi freemium non si ferma solamente ai classici videogiochi mobile e da console, ma arriva fino ai casinò online. Le sale da gioco virtuali hanno rivoluzionato il settore, portandolo ad un livello più accessibile. All’interno delle piattaforme gli utenti possono giocare gratuitamente a moltissime slot machine, andando a evidenziare il lato freemium. Esempio? La modalità demo, che consente a chiunque di divertirsi ad un determinato gioco senza utilizzare soldi reali, così da capirne anche i meccanismi.

Altro aspetto che li rende sempre più freemium sono le promozioni, come i bonus free spin senza deposito, che permettono ai giocatori di avere dei giri gratuiti da usare sulle slot machine, senza rischiare denaro reale. Questo tipo di bonus è particolarmente attraente per i nuovi utenti, poiché fornisce un modo per esplorare il gioco senza un impegno finanziario iniziale.

Quali sono i vantaggi del freemium?

Il modello freemium offre diversi vantaggi sia per gli sviluppatori che per i giocatori. Per gli sviluppatori, rappresenta un’opportunità per attrarre un vasto pubblico, aumentando potenzialmente le entrate attraverso acquisti in-app. Questi giochi sono spesso progettati per essere estremamente coinvolgenti, incentivando i giocatori a spendere denaro per avanzare più velocemente o per ottenere oggetti esclusivi che non sono altrimenti disponibili.

Questo, però comporta l’avanzare della questione sulla giustizia e sull’equilibrio nel gioco. I giocatori che scelgono di non spendere denaro possono trovarsi in svantaggio rispetto a quelli che effettuano acquisti, il che solleva interrogativi sull’equità del gioco. Basti pensare al gioco Clash Royale: spesso è finito sotto accusa da parte degli utenti in quanto tendeva a favorire gli utenti che “shoppavano” piuttosto chi cresceva con ciò che concede il titolo. Questo aspetto può influenzare negativamente l’esperienza di gioco di coloro che preferiscono o sono in grado di giocare gratuitamente​​.

Perché il freemium funziona?

Il modello freemium si è affermato come un approccio dominante nello sviluppo di app e giochi per smartphone. Gli esperti ritengono che questo modello abbia successo perché offre ai giocatori la libertà di scegliere tra guadagnare la valuta del gioco attraverso il gioco stesso o acquistarla direttamente. In questo modo, i giochi freemium non impongono un limite insuperabile al progresso, a differenza di alcuni giochi premium in cui solo gli utenti paganti possono accedere a livelli o funzionalità superiori.

Un altro aspetto importante del successo del modello freemium è la sua enfasi sulla longevità. Giochi come Quick Hit slots e Angry Birds, per esempio, hanno avuto una durata notevolmente lunga, grazie all’aggiunta costante di nuovi contenuti e livelli. Questo continuo aggiornamento mantiene l’interesse dei giocatori e li incoraggia a rimanere impegnati nel gioco.

Per ulteriori novità dal mondo del web e della tecnologia continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.