Gamescom 2022: l’evento di Xbox in diretta!

Grazie a questo articolo potrete seguire in diretta il tanto atteso evento Xbox della Gamescom 2022 che si terrà quest’oggi a partire dalle 14:00

Ormai la Gamescom 2022 è iniziata da ben due giorni ma i grandi eventi non sono ancora finiti. Dopo l’Opening Night Live e il Future Games Show infatti è arrivato finalmente il momento dell’evento Xbox. Durante questa presentazione Microsoft mostrerà al pubblico un gran numero di novità che di sicuro faranno felici tutti i fan del brand. Se siete interessati a seguire l’evento Xbox della Gamescom in diretta, in questo articolo potrete trovare un player che vi permetterà di farlo insieme a noi.

Tante novità per l’ecosistema Xbox

Come accadde per l’Opening Night Live, anche questa volta sono stati rivelati alcuni dei titoli che saranno mostrati durante l’evento. Ad esempio per il momento è confermata la presenza di Grounded, il survival di Obsidian Entertainment, A Plague Tale: Requiem, il nuovo gioco degli Asobo Studios, e ovviamente Minecraft Legends, il nuovo strategico di Mojang. Inoltre saranno presenti anche titoli come Flight Simulator, Sea of Thieves, Gunfire Reborn e Age of Empires IV.

Oltre a tutti i titoli già annunciati però ci saranno sicuramente anche tante novità. Molto probabilmente infatti saranno mostrati dei nuovi trailer di tanti giochi in uscita e forse anche qualche nuovo annuncio interessante. In più di sicuro ci saranno delle informazioni relative ai nuovi titoli in arrivo sull’Xbox Game Pass nei prossimi mesi.

