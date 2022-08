Questa sera si è tenuta l’Opening Night Live della Gamescom 2022 e in questo articolo potrete trovare tutti gli annunci e i giochi mostrati durante l’evento

La Gamescom 2022 ha finalmente inizio e per l’occasione Geoff Keighley ha organizzato un evento degno di questo nome. Per inaugurare la fiera infatti si è tenuta l’Opening Night Live, un grande show dove i videogiocatori hanno avuto l’opportunità di vedere in azione tanti titoli molto attesi e di assistere a diverse world premiere. Non tutti però hanno avuto modo di seguire la prima presentazione della Gamescom 2022 in diretta e per aiutarli a recuperarla in maniera comoda abbiamo deciso di scrivere questo articolo, dove potrete trovare tutti gli annunci e i giochi mostrati durante l’evento.

Everywhere – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Ad aprire la Gamescom 2022 c’è stato Everywhere, un nuovo titolo in sviluppo da parte di Build a Rocket Boy. L’annuncio di questo gioco è stato seguito da un piccolo gameplay trailer che però non ci ha permesso di capire a fondo di cosa tratta il titolo. A quanto pare infatti Everywhere sarà una sorta di punto di ritrovo in cui i giocatori potranno divertirsi in compagnia e partecipare ad un gran numero di attività diverse.

Dune Awakening – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

I fan di Dune saranno sicuramente felici di avere tra le mani un nuovo gioco dedicato a questa famosissima saga. Dune Awakening sarà un MMORPG survival che metterà i giocatori davanti alla sfida di sopravvivere alle pericolose insidie del pianeta Arakkis. Qui di seguito potrete trovare il teaser trailer mostrato durante l’evento:

The Callisto Protocol – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Non è passato molto tempo dall’ultimo gameplay trailer di The Callisto Protocol ma a quanto pare questo non ha fermato Striking Distance dal mostrare ancora una volta il suo titolo in azione. Questa volta abbiamo avuto modo di assistere a un’intera sequenza di gameplay che ci ha consentito di approfondire un po’ la meccanica della telecinesi, ma non solo. Sul finale infatti abbiamo visto anche un’adrenalinica sequenza scriptata che ha evidenziato ancora una volta l’estrema violenza che caratterizzerà il gioco.

The Lords of the Fallen – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

A sorpresa durante la Gamescom 2022 è stato annunciato The Lords of the Fallen, il sequel di uno dei primi soulslike mai creati. Grazie al trailer in CGI ci siamo potuti fare un’idea del mood di questo nuovo titolo e forse abbiamo avuto modo di dare un’occhiata a qualcuna delle meccaniche che lo caratterizzeranno. In calce qui sotto potrete trovare il reveal trailer di The Lords of the Fallen.

Hogwarts Legacy – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Adesso è il momento di passare a quello che certamente è uno dei videogiochi più attesi del 2023: Hogwarts Legacy. Il nuovo trailer ha mostrato delle nuove sequenze di gameplay inedite e ha anche sottolineato la possibilità del giocatore di effettuare importanti scelte nel corso della sua avventura. Se volete dare un’occhiata al nuovo e spettacolare trailer del gioco, potrete trovarlo in calce qui sotto.

New Tales from the Borderlands – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

2K e Gearbox sono saliti sul palco della Gamescom 2022 per presentare New Tales from the Borderlands, il sequel della folle avventura grafica ambientata nell’universo di Borderlands. In questo nuovo gioco dovrete seguire la storia di Anu, Octavio e Fran, tre persone comuni che saranno costrette a collaborare per riuscire a realizzare i propri sogni e salvare allo stesso tempo il mondo.

Dying Light 2 Bloody Ties – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Durante la presentazione di questa sera abbiamo rivisto anche Dying Light 2 grazie al trailer del DLC Bloody Ties. Questa nuova espansione porterà i giocatori a visitare The Carnage Hall, un vecchio teatro dell’opera riutilizzato come arena. In questa spettacolare location avrete la possibilità di affrontare nuove sfide, completare nuove missioni e, ovviamente, raccogliere nuove armi.

Destiny 2 Lightfall – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Ovviamente in questo evento non poteva mancare Destiny 2, che ha mostrato a tutti i fan nuovo trailer in CGI di Lightfall. Lightfall è la nuova grande espansione in arrivo per il looter shooter di bungie e permetterà ai Guardiani di visitare una tecnologica metropoli piena di neon e paesaggi mozzafiato. Se volete dare un’occhiata a questa splendida nuova location, potete farlo grazie al trailer in calce qui sotto.

Sonic Frontiers – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Come già annunciato da Geoff, durante la presentazione è stato mostrato un nuovo trailer di Sonic Frontiers. Questo nuovo video ha permesso di assistere ad un gran numero di sequenze d’azione estremamente rapide e spettacolari, oltre che a diversi combattimenti contro dei nemici davvero eccentrici e variegati. Inoltre al termine del trailer è stato anche annunciato che il gioco sarà disponibile in tutto il mondo a partire dall’8 novembre 2022, cioè tra poco più di due mesi!

Under the Waves – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Dopo tanti anni Quantic Dreams è tornata a far parlare di se annunciando Under the Waves. Questo titolo è in sviluppo da parte di uno studio parallelo e a quanto pare porterà i giocatori ad esplorare i fondali marini insieme ad una misteriosa entità. Per ora non sappiamo ancora molto su questo gioco, ma almeno grazie al nuovo trailer possiamo farci un’idea del suo mood generale.

Goat simulator 3 – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Se amate i giochi ricchi di caos e follia allora di sicuro non vedrete l’ora di mettere le mani su Goat Simulator 3. In questo titolo avrete la possibilità di eseguire un gran numero di attività da capra, come ad esempio guidare, ballare e distruggere completamente una città. Se volete un assaggio di una tipica vita da capra, vi basterà dare un’occhiata al folle trailer pubblicato per l’occasione.

Return to Monkey Island – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Tutti i nostalgici delle avventure grafiche saranno sicuramente felicissimi di vedere un nuovo trailer di Return to Monkey Island. Il nuovo video ci ha permesso di osservare diverse location che andremo a visitare all’interno del gioco, ma non solo. Questo trailer infatti è servito anche a svelare la data d’uscita di Return to Monkey Island, cioè il 19 settembre 2022.

Moonbreaker – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Unkown Worlds, lo studio che ha lavorato alla ben nota serie di Subnautica, ha improvvisamente annunciato la sua nuova IP: Moonbreaker. Questo titolo sembra essere un particolarissimo strategico a turni sci-fi in cui tutti i personaggi saranno rappresentati da delle miniature liberamente pitturabili e personalizzabili. In calce qui sotto potrete trovare lo spettacolare reveal trailer di Moonbreaker.

Lies of P – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Gli amanti dei soulslike saranno sicuramente felici di rivedere ancora una volta Lies of P. Questo particolare action RPG permetterà ai giocatori di vivere una versione alternativa e molto più oscura della classica favola di pinocchio e grazie al nuovo trailer abbiamo finalmente avuto anche la possibilità di dare un’occhiata a qualche breve sequenza di gameplay.

Atlas Fallen – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Focus Entertainment e Deck13 Interactive hanno annunciato Atlas Fallen, un nuovo action RPG. In questo gioco semi-open world dovrete esplorare una terra desertica piena di insidie e pericoli, ma fortunatamente potrete contare sui vostri straordinari poteri di controllo della sabbia e sulle vostre armi mutaforma per affrontare qualsiasi minaccia.

Homeworld 3 – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

A sorpresa Gearbox ha annunciato Homeworld 3 con un inedito trailer di gameplay. In questo strategico in tempo reale dovrete prendere il controllo di una flotta di astronavi e muovervi all’interno di un complesso spazio 3D per riuscire ad avere la meglio sui vostri avversari. Questo titolo inoltre non sarà basato unicamente sui combattimenti, ma offrirà anche una storia entusiasmante e coinvolgente. Inoltre volendo Homeworld 3 sarà anche giocabile in cooperativa online con un altro giocatore.

Genshin Impact 3.0 – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Di sicuro tutti conoscerete Genshin Impact, l’action JRPG con elementi gacha sviluppato da MiHoYo. Ormai questo gioco è in circolazione da diversi anni ma continua a tenere tantissimi giocatori incollati allo schermo grazie alla costante aggiunta di nuovi contenuti. Tra non molto infatti il gioco si arricchirà grazie ad una nuova regione, nuovi personaggi e tante altre novità grazie alle patch 3.0, che si è mostrata sul palco della Gamescom 2022 con un nuovo trailer.

High on life – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

High on life è il folle gioco dai creatori di Rick e Morty che è stato annunciato per la prima volta un paio di mesi fa. In questo titolo vestirete i panni di un cacciatore di taglie spaziale che dovrà recuperare un gran numero di letali armi senzienti e affrontare allo stesso tempo nemici bizzarri e pericolosi. Il nuovo gameplay trailer del gioco ci ha permesso di assistere ad un’intera bossfight e oltretutto ha finalmente mostrato al pubblico le esilaranti interazioni con le armi.

The Expanse: a Telltale Series – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Gli amanti delle avventure grafiche questa sera hanno avuto pane per i loro denti, dato che a sorpresa è stato annunciato The Expanse: a Telltale Series. Questo nuovo titolo della Telletale è basato su una serie televisiva sci-fi e segue le vicende di un gruppo di persone che si occupano di saccheggiare i relitti delle navi spaziali. In calce qui sotto potrete trovare il reveal trailer del gioco.

Killer Klowns from Outer Space – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Se avete una certa età vi ricorderete sicuramente di Killer Klowns from Outer Space, l’iconica commedia horror del 1988. A quanto pare questo film cult è destinato a tornare alla ribalta, dato che durante la Gamescom 2022 ne è stato improvvisamente annunciato un videogioco. Questo titolo horror multigiocatore è stato sviluppato dagli stessi creatori di Friday 13th e sarà in grado sia di divertirvi che di inquietarvi un po’.

Wyrosong – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Se siete dei fan degli RPG di sicuro sarete molto interessati a Wyrosong. Questo gioco di ruolo sembra essere una garanzia per gli amanti del genere, dato che è in sviluppo da parte di un team composto da persone che hanno lavorato a titoli del calibro di Fallout, Dragon Age e Skyrim. Purtroppo per il momento non si sa quasi nulla di questo gioco, ma almeno ci siamo potuti fare un’idea per quanto riguarda l’ambientazione grazie al suggestivo teaser trailer mostrato durante l’evento.

Gotham Knights – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Adesso è il momento di parlare di supereroi con Gotham Knights. Questo action cooperativo open world è ambientato a Gotham City dopo la morte di Batman e permette a quattro giocatori di vestire i panni di altrettanti supereroi. Ormai di questo titolo abbiamo già visto molto, ma in occasione della Gamescom 2022 è stato rilasciato un nuovissimo trailer dedicato ai principali supercattivi che affronteremo nel corso del gioco.

Where Winds Meet – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Where Winds Meet è un action RPG ambientato in una versione mitologica della Cina antica. Questo titolo pone molta enfasi sulle arti marziali e sul combattimento a mani nude, ma presenta anche diversi elementi fantasy come magie e tecniche sovrumane. Se siete interessati a dare un’occhiata a questo particolare titolo potrete trovare il reveal trailer in calce qui sotto.

The Outlast Trials – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

Dopo più di un anno The Outlast Trials torna finalmente a mostrarsi con un nuovo trailer. Questo nuovo capitolo di Outlast si contraddistingue dai suoi predecessori per il fatto di essere giocabile in coop con un massimo di altri 3 giocatori. Il nuovo trailer della Gamescom ha mostrato molte situazioni da brivido in cui potrete ritrovarvi nel corso del gioco, ma non solo. Alla fine del video infatti è stato svelato che a partire dal 28 agosto sarà possibile provare il gioco in anteprima grazie ad una closed beta.

Dead Island 2 – Gamescom 2022: tutti gli annunci dell’Opening Night Live

La Gamescom 2022 si è conclusa con un grande ritorno, dato che alla fine dell’evento è stato mostrato un nuovo trailer di Dead Island 2. Ormai sono passati davvero tantissimi anni da quando questo titolo è stato annunciato e ora non solo è stato finalmente mostrato un gameplay, ma è stata anche annunciata una data d’uscita precisa, cioè il 3 febbraio 2023.

Questo è tutto per l’Opening Night Live della Gamescom 2022

Qui si conclude il nostro articolo di recap dedicato all’Opening Night Live della Gamescom 2022. Se siete interessati a saperne di più sui vari titoli mostrati durante l’evento non dovrete fare altro che tenere sotto controllo il nostro sito nelle prossime ore.

Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.