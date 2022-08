Gamescom 2022: l’Opening Night Live in diretta!

Grazie a questo articolo potrete seguire in diretta l’attesissima Opening Night Live della Gamescom 2022 che si terrà questa sera a partire dalle 19:30

Nel complesso agosto è stato un mese abbastanza tranquillo per l’industria videoludica ma a quanto pare ha intenzione di chiudersi col botto. A partire da oggi infatti inizia l’edizione 2022 della Gamescom, una delle fiere dedicate ai videogiochi più importanti dell’anno.

Nel corso della fiera si terranno diversi grandi eventi ma a dare il calcio d’inizio allo show sarà l’attesissima Opening Night Live. Durante questa presentazione sarà possibile dare uno sguardo in anteprima ad alcuni dei titoli più attesi del momento e molto probabilmente potrete assistere anche a diversi nuovi annunci.

Tanti titoli attesissimi per l’Opening Night Live della Gamescom 2022

A partire dalle 19:30 (ora italiana) andrà in diretta l’opening Night Live della Gamescom 2022. Di sicuro ci sono tantissimi titoli che gli spettatori dell’evento vorrebbero vedere questa sera, ma ovviamente al momento la lineup completa dello show non è stata rivelata. Nonostante ciò negli ultimi giorni Geoff Keighley è stato molto attivo sui social e ha svelato i nomi di alcuni titoli che saranno presenti sicuramente all’Opening Night Live.

Tra i tanti giochi che saranno mostrati questa sera il più atteso è certamente Hogwarts Legacy, l’action RPG basato sull’universo del mago più famoso al mondo, ma non sarà il solo titolo di spicco. Nel corse dell’evento infatti avremo la possibilità di dare un’occhiata anche a The Callisto Protocol, l’horror dai creatori di dead space, e a Sonic Frontiers, il particolare gioco open world di Sonic. Inoltre durante la presentazione ci saranno anche delle novità relative a Lies of P, Return to Monkey Island e tanti altri giochi interessanti.

