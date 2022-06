Future Games Show 2022: tutti gli annunci dell’evento

Questa sera si è tenuto il Future Games Show 2022 e in questo articolo potrete trovare tutti gli annunci più importanti mostrati durante l’evento

In questo periodo si stanno susseguendo innumerevoli eventi legati al mondo dei videogiochi. Sony ha pubblicizzato i titoli più importanti in arrivo sulle sue console durante lo State of Play, mentre Geoff Keighley invece ha mostrato al pubblico un gran numero di videogiochi molto diversi tra loro durante la prima giornata del Summer Game Fest.

Durante questi due grandi show sono stati mostrati tanti titoli molto interessanti, ma ovviamente la stagione degli eventi non si è ancora conclusa. Questa sera infatti si è tenuto il Future Games Show 2022, la grande presentazione organizzata da GamesRadar, e in questo articolo potrete trovare tutti gli annunci più importanti mostrati durante l’evento.

Outpost – Future Games Show 2022: tutti gli annunci

La presentazione del Future Games Show 2022 è iniziata col botto grazie a Outpost. Questo particolare titolo sviluppato da Team Ranger è una sorta di ibrido tra RTS, tower defense e sparatutto in prima persona. Come se non bastasse poi sembra che il gioco avrà anche degli elementi survival e una forte componente multigiocatore. Al momento il progetto è ancora nelle prime fasi di sviluppo e di conseguenza non abbiamo avuto modo di vederlo veramente in azione, ma in ogni caso il trailer è certamente riuscito ad interessarci.

Luto – Future Games Show 2022: tutti gli annunci

Passiamo ora a Luto, un horror in prima persona in uscita nel 2022 per PC e PS4. Questo titolo metterà i giocatori nei panni di una persona che non riesce a lasciare la propria casa e si soffermerà principalmente sul tema della perdita e sul trattare un gran numero di fobie differenti. Se volete saperne di più su Ludo, vi invitiamo a dare un’occhiata allo strabiliante trailer in calce qui sotto.

Nightingale – Future Games Show 2022: tutti gli annunci

Nightingale è un survival in prima persona in cui i giocatori avranno la possibilità di esplorare e influenzare un gran numero di reami molto diversi tra loro. Questo titolo si era già mostrato con un lungo gameplay trailer durante il Summer Game Fest. Nel corso dell’evento di Geoff Keighley è stato possibile osservare più da vicino il sistema di carte che gestisce i reami del gioco, mentre nel corso del Future Games Show invece abbiamo avuto modo di scoprire come i giocatori siano in grado di influenzare questi mondi.

Morbid Metal – Future Games Show 2022: tutti gli annunci

Se siete degli amanti dei roguelike allora Morbid Metal di sicurò saprà cogliere il vostro interesse. Questo titolo action vi permetterà di combattere contro delle temibili creature robotiche nei panni di un gruppo di samurai cibernetici estremamente agili e letali. Le sequenze mostrate nel corso del trailer non sono affatto male e questo ancora più stupefacente se si pensa che il gioco è in sviluppo da parte di una sola persona.

Turbo Golf Racing – Future Games Show 2022: tutti gli annunci

Turbo Golf Racing è un ibrido tra un gioco di guida e uno sportivo in cui i giocatori dovranno pilotare delle scattanti automobili per competere in un’adrenalinica partita di golf. Il titolo ricorda molto Rocket League e sarà certamente in grado di intrattenere tutti i videogiocatori che amano divertirsi in compagnia dei loro amici. In calce qui sotto potrete trovare il nuovo trailer di Turbo Golf Racing e, in caso siate interessati a provarlo, potrete trovare una demo sulla pagina Steam ufficiale del gioco.

American Arcadia – Future Games Show 2022: tutti gli annunci

American Arcadia è un titolo molto interessante ambientato ad Arcadia, una città apparentemente perfetta dove ogni secondo della vita dei suoi cittadini viene trasmessa in diretta a loro insaputa. Questo incipit è certamente molto interessante e oltretutto è affiancato anche ad un gameplay molto vario. Nel gioco infatti controllerete due personaggi che si contraddistinguono grazie a degli stili di gioco unici.

Alaskan Truck Simulator – Future Games Show 2022: tutti gli annunci

Se siete degli amanti dei simulatori allora certamente sarete ansiosi di mettere le mani su Alaskan Truck Simulator. Questo titolo non vi permetterà solamente di guidare un mastodontico camion per le incantevoli strade dell’Alaska, ma vi consentirà anche di vivere la vita di un vero camionista. Il gioco sarà disponibili su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S nel corso del quarto trimestre del 2022, ma intanto è già possibile provarlo grazie alla demo giocabile su Steam.

The Entropy Centre – Future Games Show 2022: tutti gli annunci

The Entropy Centre è un interessantissimo puzzle platform in sviluppo da parte di Stubby Games. In questo titolo i giocatori dovranno cercare di sventare un cataclisma in grado di causare l’estinzione della razza umana e per farlo dovranno risolvere intricati puzzle grazie all’aiuto di Astra, un dispositivo capace di manipolare lo spazio e il tempo. Se avete apprezzato la saga di Portal, allora certamente questo titolo saprà catturare la vostra attenzione.

Brewmaster – Future Games Show 2022: tutti gli annunci

Se avete sempre sognato di distillare la vostra birra allora Brewmaster è il gioco che fa per voi. Grazie a questo rilassante simulatore avrete la possibilità di realizzare la vostra birra dei sogni, arredare il vostro laboratori e anche partecipare ad ambite competizioni. Purtroppo per il momento non conosciamo ancora un periodo d’uscita per Brewmaster, ma almeno anche in questo caso è possibile provare il gioco in anteprima grazie alla demo presente su Steam.

Bramble: The Mountain King – Future Games Show 2022: tutti gli annunci

Bramble è un platform d’avventura ambientato in un mondo fantasy fortemente ispirato alle oscure fiabe dei paesi nordici. In questo mondo avrete a che fare con tante creature inquietanti che non vedranno l’ora di farvi fuori, ma avrete anche la possibilità di imbattervi in entità positive che vi assisteranno durante il vostro viaggio. Bramble: The Mountain King sarà disponibile su PC nel corso del 2023, ma per ora non è ancora nota una data d’uscita specifica.

Sunday Gold – Future Games Show 2022: tutti gli annunci

Sunday Gold è un titolo davvero eccentrico in cui dovrete vestire i panni di un gruppo di criminali raffazzonati che stanno indagando su di una multinazionale corrotta. Per proseguire nella loro missione i protagonisti del gioco dovranno indagare, risolvere complessi enigmi, affrontare i loro avversari in stilosi combattimenti a turni e tenere allo stesso tempo sotto controllo il proprio stress. L’uscita di Sunday Gold è prevista per il 2022 esclusivamente su PC, ma al momento non conosciamo ancora una data d’uscita più precisa.

Do Not Open – Future Games Show 2022: tutti gli annunci

Se avete abbastanza fegato da giocare a titoli horror in VR, allora Do Not Open potrebbe interessarvi. In questo titolo spagnolo i giocatori dovranno impersonare Michael J. Goreng, un uomo che è rimasto bloccato all’interno della sua casa insieme alla propria famiglia. Questo inquietante titolo sarà disponibile nel corso dell’autunno del 2022 e sarà giocabile sia su Steam che su PS4 e PS5 tramite il PlayStation Store.

Bright Memory Infinite – Future Games Show 2022: tutti gli annunci

Bright Memory Infinite è un ibrido tra sparatutto in prima persona e action game che si contraddistingue per un sistema di combattimento estremamente rapido e spettacolare. Il titolo è già disponibile da diverso tempo su PC, ma questo nuovo trailer ha finalmente confermato che il lavoro di FYQD-Studio arriverà presto anche su Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X | S.

The Last Faith – Future Games Show 2022: tutti gli annunci

The Last Faith è uno spettacolare metroidvania in pixel art che si contraddistingue per uno stile gotico mozzafiato e dei combattimenti estremamente complessi e brutali. In questo titolo i giocatori vestiranno i panni di un uomo che ha perso la memoria e che sarà costretto a combattere con tutte le sue forze per restare aggrappato a ciò che resta delle sua mente ormai logora. Il titolo è stato annunciato ormai da diverso tempo e attualmente la sua uscita è prevista per il 2022 su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S.

Serial Cleaners – Future Games Show 2022: tutti gli annunci

Serial Cleaners è un gioco stealth in cui dovrete alternarvi tra quattro noti criminali per ripulire le più sanguinose scene del crimine prima dell’arrivo della polizia. Questo titolo però non ruota solamente intorno al gameplay, ma si contraddistingue anche per una storia molto interessante e per dei personaggi con un background complesso. Serial Cleaners sarà disponibile da 22 settembre 2022 per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S.

Arctic Awakening – Future Games Show 2022: tutti gli annunci

Arctic Awakening è un’avventura narrativa in prima persona dove i giocatori dovranno impersonare i panni di un pilota che si è schiantato nel bel mezzo dell’artico assieme ad un drone controllato dall’IA che non sembra andargli troppo a genio. In questa situazione estrema il protagonista dovrà impegnarsi a fondo per riuscire a sopravvivere agli innumerevoli pericoli dell’artico e agli oscuri segreti che si nascondono in questo luogo così misterioso.

Palworld – – Future Games Show 2022: tutti gli annunci

Palworld è un particolarissimo survival open world multigiocatore che sembra nascere dall’unione di un gioco dei Pokemon e uno sparatutto. In questo titolo infatti avrete la possibilità di collezionare delle creature magiche chiamate Pal e utilizzarle per combattere contro i vostri sfidanti. I Pal però non si limiteranno a combattere contro i propri simili ma potranno anche lavorare nelle fabbriche, costruire armi, coltivare la terra e compiere tante altre attività atte a semplificare la vita dell’uomo.

ILL – Future Games Show 2022: tutti gli annunci

Infine il Future Games Show 2022 è terminato col botto mostrando a tutti un nuovo trailer di ILL. ILL è un impressionante horror in prima persona in sviluppo su Unreal Engine 5. Per il momento non si sa quasi nulla su questo nuovo titolo, a parte il fatto che farà molta leva sulla violenza, sulla brutalità e sulla deformità delle creature da incubo che saremo costretti ad affrontare.

Questo è tutto per il Future Games Show 2022

Qui si conclude il nostro articolo di recap dedicato al Future Games Show 2022. Se siete interessati a saperne di più sui vari titoli mostrati durante l’evento non dovrete fare altro che tenere sotto controllo il nostro sito nelle prossime ore.

