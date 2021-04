Dice Awards 2021: terminata la cerimonia, ecco tutti i vincitori!

Tenutasi nella serata di ieri, la cerimonia di attribuzione dei Dice Awards 2021 è giunta al termine: scopriamo insieme tutti i vincitori delle varie categorie

Con una prima edizione che risale addirittura al 1998, la cerimonia dei Dice Awards è una delle più importanti all’interno dell’industria videoludica, insieme alla più blasonata The Game Awards. Le nomination e i premi vengono organizzati dalla Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS) e la cerimonia di quest’anno si è tenuta proprio ieri sera, 22 aprile. In questa sede, andremo a vedere quali sono stati i titoli vincitori dei vari premi in ciascuna categoria, di cui alcune sorprese piuttosto interessanti.

Non solo The Last of Us!

La scorsa cerimonia dei The Game Awards ha visto come vincitore The Last of Us Part II, che ha fatto incetta di premi in ogni ambito. E anche per quel che riguarda i Dice Awards, l’esclusiva Sony PlayStation ha ottenuto ben due premi in diverse categorie (Outstanding Achievement in Animation e Outstanding Achievement in Story), così come altri First Party dell’azienda come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales o Ghost of Tsushima. La sorpresa più grande è decisamente stato il vincitore del premio di Game of The Year, che nel caso dei Dice Awards 2021 è stato vinto niente meno che da Hades.

Hades arraffatutto! – Dice Awards 2021: ecco tutti i vincitori!

La piccola, grande perla di Supergiant Games ha infatti fatto incetta di premi, oltre al più ambito, battendo in quanto a numero di statuette titoli come Animal Crossing: New Horizons, Final Fantasy VII Remake o, per l’appunto, l’acclamatissimo The Last of Us Part II. Vi abbiamo ampiamente parlato di Hades in una dettagliata recensione che potete trovare cliccando qui, possiamo solo dirci più che soddisfatti di questo risultato per il piccolo studio di sviluppo indie.

Nel novero delle statuette troviamo anche Mortal Kombat 11, vincitore del Fighting Game of the Year, e Mario Kart Live: Home Circuit, che splendidamente ha vinto il premio come Racing Game of The Year. Final Fantasy VII Remake si è aggiudicato il premio come miglior RPG, mentre è presente anche l’ottimo Half-Life: Alyx, vincitore come Immersive Reality Game of The Year e Immersive Reality Tecnical Achievement. Una menzione anche alla perla che è Dreams, vincitore del premio Outstanding Technical Achievement, un titolo fin troppo poco considerato dal pubblico generalista.

La lista dei vincitori – Dice Awards 2021: ecco tutti i vincitori!

Qui di seguito vediamo tutti i vincitori per ogni categoria:

Game of the Year: Hades

Outstanding Achievement in Game Direction: Hades

Outstanding Achievement in Game Design: Hades

Action Game of the Year: Hades

Adventure Game of the Year: Ghost of Tsushima

Family Game of the Year: Animal Crossing: New Horizons

Fighting Game of the Year: Mortal Kombat 11 Ultimate

Racing Game of the Year: Mario Kart Live: Home Circuit

Role-Playing Game of the Year: Final Fantasy VII Remake

Sports Game of the Year: Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Strategy/Simulation Game of the Year: Microsoft Flight Simulator

Immersive Reality Game of the Year: Half-Life: Alyx

Mobile Game of the Year: Legends of Runeterra

Online Game of the Year: Fall Guys: Ultimate Knockout

Outstanding Achievement in Animation: The Last of Us Part II

Outstanding Achievement in Art Direction: Ghost of Tsushima

Outstanding Achievement in Character: Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Outstanding Achievement in Original Music Composition: Ghost of Tsushima

Outstanding Achievement in Audio Design: Ghost of Tsushima

Outstanding Achievement in Story: The Last of Us Part II

Outstanding Technical Achievement: Dreams

Immersive Reality Technical Achievement: Half-Life: Alyx

Outstanding Achievement for an Independent Game: Hades

Buon proseguimento!

Ed ecco qui la lista completa di tutti i vincitori dei Dice Awards 2021.